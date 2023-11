An sämt­li­che Grund­stücks­ei­gen­tü­me­rin­nen und ‑eigen­tü­mer mit Grund­be­sitz im Stadt­ge­biet Bay­reuth wur­den auf­grund der vom Stadt­rat im Zuge der Haus­halts­be­ra­tun­gen für das Jahr 2023 beschlos­se­nen Ände­rung der Grund­steu­er­he­be­sät­ze mit Datum 27. Sep­tem­ber 2023 neue Beschei­de über Grund­ab­ga­ben ver­sen­det. Beim städ­ti­schen Käm­me­rei­amt geht seit­her eine Fül­le von Anfra­gen zu die­sem The­ma ein. Sie bezie­hen sich aller­dings häu­fig nicht auf die mit Grund­steu­er­be­scheid der Stadt Bay­reuth umge­setz­te Ände­rung der Grund­steu­er­he­be­sät­ze, son­dern auf die durch die Finanz­ver­wal­tung im Zuge der zum 1. Janu­ar 2025 in Kraft tre­ten­den Grund­steu­er­re­form erlas­se­nen bezie­hungs­wei­se noch zu erlas­sen­den Grund­steu­er­be­schei­de. Für Fra­gen hier­zu ist nach wie vor aus­schließ­lich die Baye­ri­sche Steu­er­ver­wal­tung und hier das Finanz­amt Bay­reuth der zustän­di­ge Ansprechpartner.

Fra­gen zur Ände­rung der Grund­steu­er­he­be­sät­ze für die Stadt Bay­reuth kön­nen selbst­ver­ständ­lich auch wei­ter­hin per Post an die Stadt Bay­reuth, Käm­me­rei­amt – Haus­halt und Steu­ern, Dr.-Franz-Straße 6, 95445 Bay­reuth, oder per Mail an steuerabteilung@​stadt.​bayreuth.​de erfol­gen. Per­sön­li­che Vor­spra­chen sind nur nach vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung möglich.