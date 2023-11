Sina Deu­er­lein eröff­net am 2. Dezem­ber 2023 den Weih­nachts­markt mit ihrem Pro­log. Wer sich einen Besuch des Christ­kinds bei einer Fei­er wünscht, kann sich dafür im Rat­haus melden.

Sich einen Kind­heits­traum zu erfül­len ist gar nicht so ein­fach. Sina Deu­er­lein, die bald 18 Jah­re alt wird, gelingt die­ses Kunst­stück: Bald beginnt sie ihre zwei­te Amts­zeit als Ecken­ta­ler Christ­kind. Am 2. Dezem­ber eröff­net sie um 16 Uhr den Weih­nachts­markt auf dem Rat­haus­platz mit ihrem fei­er­li­chen Pro­log. Im ver­gan­ge­nen Jahr hat Sina die­se Her­aus­for­de­rung mit Bra­vour gemei­stert und auch in die­sem Jahr freut sie sich sehr: „Man ist nicht mehr so auf­ge­regt und ent­spann­ter, da man weiß, was auf einen zukommt und die Abläu­fe schon bes­ser kennt. Anson­sten ist es aber immer noch genau­so schön!“

Beson­ders in Erin­ne­rung geblie­ben sind ihr aus dem ver­gan­ge­nen Jahr die vie­len leuch­ten­den Augen – nicht nur von Kin­dern, son­dern auch von Erwach­se­nen. „Teil­wei­se wird man da selbst zu Trä­nen gerührt“, erin­nert sich Sina. Als Christ­kind war der Advent für sie im ver­gan­ge­nen Jahr gespickt mit vie­len Ter­mi­nen, schließ­lich hat sie zahl­rei­che Weih­nachts­fei­ern, Kin­der­grup­pen und Fest­lich­kei­ten besucht. Ihre eige­ne Weih­nachts­stim­mung ist dabei aber nicht zu kurz gekom­men: „Ich konn­te oft auf Weih­nachts­fei­ern besinn­lich mit­fei­ern oder auch daheim in einer ruhi­gen Minu­te Plätz­chen essen.“

Aber natür­lich braucht auch ein Christ­kind manch­mal Bei­stand: Sinas Mama Elke ist immer dabei, fährt das Christ­kind zu den Ter­mi­nen oder hilft beim Anklei­den – und trotz der vie­len Ter­mi­ne macht sie das sehr gerne.

„Ich bin sehr dank­bar dafür, dass sie als mei­ne men­ta­le Stüt­ze und per­sön­li­che Bera­te­rin fun­giert“, sagt Sina. Auch in die­sem Jahr besucht das Christ­kind ger­ne Fei­ern, Feste und Ver­an­stal­tun­gen – durch die kur­ze Advents­zeit in die­sem Jahr sind die Ter­mi­ne aller­dings begrenzt. Wer Sina ger­ne dabei haben möch­te, kann sich im Rat­haus bei Clau­dia Blö­chl mel­den, bevor­zugt per Mail unter claudia.​bloechl@​eckental.​de. Sie ist aller­dings auch tele­fo­nisch erreich­bar unter (09126) 903–228.