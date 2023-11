Am Frei­tag, 24. Novem­ber 2023, um 19 Uhr eröff­net der Histo­ri­sche Ver­ein Bam­berg sei­ne Ver­an­stal­tungs­rei­he zum 750-jäh­ri­gen Bestehen des Kar­me­li­ten­or­dens in Bam­berg. Zur Eröff­nung die­ser The­men­rei­he im Rah­men des Win­ter­pro­gramms refe­riert Prof. Dr. Dr. Micha­el Plat­tig O. Carm. (Rom/​Münster) über das The­ma „Vor uner­leuch­te­ter Fröm­mig­keit bewah­re uns Gott (Tere­sa von Avila)“. Sei­ne Aus­füh­run­gen sind zugleich ein Bei­trag zur Aus­stel­lung „Lei­den­schaft für Gott – 750 Jah­re Kar­me­li­ten in Bam­berg“, die der­zeit im Diö­ze­san­mu­se­um in Bam­berg gezeigt wird.

Die Ver­an­stal­tung fin­det an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg, An der Uni­ver­si­tät 5, Raum U5/01.22, in Bam­berg statt, Par­al­lel wird sie über zoom online über­tra­gen. Den ent­spre­chen­den Link sie­he unter www.hv-bamberg,de