Bereits seit nahe­zu 23 Jah­ren besteht eine enge Freund­schaft mit der badi­schen Meer­ret­tich­ge­mein­de Url­of­fen. Wie all­jähr­lich fand im Okto­ber in dem badi­schen Meer­ret­tich­ort am Ran­de des Schwarz­wal­des das tra­di­tio­nel­le Meer­ret­tich­fest statt. Dazu hat­te die amtie­ren­de Orts­vor­ste­he­rin Frau Otte­ni-Hertwig die Bai­er­s­dor­fer bereits im letz­ten Jahr bei ihrem Besuch zu unse­rem Kren­markt herz­lichst eingeladen.

So mach­te sich eine Grup­pe aus Bai­er­s­dorf, an der Spit­ze die Kren­wei­ber mit der ehe­ma­li­gen Baye­ri­schen Meer­ret­tich­kö­ni­gin Kat­ja I. in Ver­tre­tung von The­re­sa I., der Drit­ten Bür­ger­mei­ste­rin Doro­thea Neu­bau­er in Beglei­tung eini­ger Stadt­rä­te, den Wel­ler­städ­ter Land­frau­en, den bei­den letz­ten Kren­bau­ern unse­rer Stadt und wei­te­ren Bai­er­s­dor­fer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger am Sams­tag, 7. Okto­ber, auf den Weg ins Badische.

Nach einem Aus­flug ins benach­bar­te Elsass traf sich die Grup­pe in Straß­burg mit der Orts­vor­ste­he­rin Frau Otte­ni-Hertwig in Beglei­tung ihres Man­nes und Ort­schafts­rat Josef Kie­fer zum gemein­sa­men Abend­essen und einem klei­nen Stadt­rund­gang. Ein beson­de­res Will­kom­men kam von Sieg­fried Spen­ger, dem lang­jäh­ri­gen Orts­vor­ste­her, der die Freund­schaft sei­ner­zeit mit unse­rem ehe­ma­li­gen Bür­ger­mei­ster Andre­as Gal­ster auf­bau­te und über die­se Zeit hin­weg inten­siv gemein­sam mit sei­ner Frau Edel­traud gepflegt hat. Bereits die­ser Emp­fang in der histo­ri­schen Euro­pa­stadt war überwältigend.

Am näch­sten Vor­mit­tag fand nach dem gemein­sa­men Ein­zug mit den Url­of­fe­ner „Krem­bewie­bern“, Musik­ka­pel­le, den orts­an­säs­si­gen Ver­ei­nen und Musik die offi­zi­el­le Eröff­nung des Meer­ret­tich­fe­stes durch die Orts­vor­ste­he­rin statt. Frau Otte­ni-Hertwig hieß die Bai­er­s­dor­fer Dele­ga­ti­on mit äußerst war­men Wor­ten aufs Herz­lich­ste will­kom­men. Doro­thea Neu­bau­er dank­te für die Ein­la­dung, das herz­li­che Will­kom­men und die mitt­ler­wei­le mehr als 20 Jah­re bestehen­de Freund­schaft. Sie über­brach­te die Grü­ße der Stadt Bai­er­s­dorf in Form eines Gast­ge­schen­kes. Die Baye­ri­sche Meer­ret­tich­kö­ni­gin a. D. Kat­ja I. sprach ihren Pro­log, der bei den Fest­gä­sten sehr viel Anklang fand.

Anschlie­ßend eröff­ne­te Sieg­fried Speng­ler die Aus­stel­lung des Url­of­fe­ner Foto­clubs unter dem Mot­to „Die schön­sten Ecken in Url­of­fen“. Das High­light war eine Dia­show über die 23 Jah­re bestehen­de Freund­schaft zwi­schen Url­of­fen und Bai­er­s­dorf. Die Fotos zeig­ten vie­le Begeg­nun­gen in Url­of­fen und Bai­er­s­dorf, die Teil­nah­me an unse­ren Stadt­fe­sten, die Besu­che der Bai­er­s­dor­fer Ver­ei­ne im Badi­schen. Alles Zeug­nis­se einer leben­di­gen Freund­schaft. Anschlie­ßend wur­den wir im Url­of­fe­ner Nar­ren­kel­ler mit dem tra­di­tio­nel­len Meer­ret­tich­es­sen, das spe­zi­ell für uns zube­rei­tet wor­den war, ver­wöhnt. Dabei gab es vie­le hei­te­re Unter­hal­tun­gen. Orts­vor­ste­he­rin, Frau Otte­ni-Hertwig, Herr Sieg­fried Speng­ler, vie­le Ort­schafts­rä­te mit Bür­ger­mei­ster Manu­el Tabor aus Appen­wei­er genos­sen gemein­sam mit den Bai­er­s­dor­fern neben dem köst­li­chen Essen vie­le hei­te­re Epi­so­den aus 23 Jah­re badisch-frän­ki­scher Freund­schaft. Stolz prä­sen­tier­ten und erläu­ter­ten unse­re Trach­ten­frau­en ihre wun­der­schö­nen frän­ki­schen Trach­ten, die auch wäh­rend des Markt­rund­gan­ges viel Auf­merk­sam­keit und Bewun­de­rung erreg­ten und sehr häu­fig zu vie­len net­ten Gesprä­chen führten.

Lei­der hieß es am spä­te­ren Nach­mit­tag Abschied neh­men. Allen fiel der Abschied sehr schwer. Die Freu­de über die­se herz­li­che Ver­bin­dung und leben­di­ge Freund­schaft war groß, die Zeit der Begeg­nung für uns alle zu kurz.

Alle Teil­neh­mer die­ses Besu­ches dan­ken Frau Otte­ni-Hertwig, Herrn Sieg­fried Speng­ler, den Ort­schafts­rä­ten und ‑rätin­nen, Bür­ger­mei­ster Tabor und den Url­of­fe­ner Freun­den für die­se unver­gess­li­chen Stun­den und hof­fen auf ein Wie­der­se­hen in Baiersdorf.