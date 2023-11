Zwei Oldies rocken Spon­sels Gaststube

Mit Gitar­re und Zither haben 2 Oldies mit Oldies aus den 60-er und 70-erJah­ren die voll­be­setz­te Gast­stu­be beim Spon­sel zum Kochen gebracht. Die Musi­ker Wolf­gang Boden­schatz und Kal­le Ott gönn­ten ihren Instru­men­ten kaum eine Pau­se. Drei Stun­den lang ging es Schlag auf Schlag. Das Reper­toire reich­te von „Hel­lo Mary Lou“ über „ein Schiff wird kom­men“ , „Du hast den Farb­film ver­ges­sen“ von Nina Hagen bis John Den­vers „Take me home coun­try roads“. Auch ganz spon­tan wur­de das Tanz­bein geschwun­gen. Text­pro­ble­me gab es kei­ne, die Gäste konn­ten alle Lie­der mit­sin­gen, fast 50 Lie­der waren in einer Tisch­vor­la­ge vor­be­rei­tet. Die Fan­ge­mein­de der 2 Musi­ker hat sich an die­sem Abend mit Sicher­heit ver­grö­ßert. Wolf­gang und Kal­le ken­nen sich seit ihrer Schul­zeit und haben sich nach vie­len Jah­ren wie­der­ge­fun­den. Zum Glück für die Gäste in Spon­sels Gast­haus. Mit dem stim­mungs­vol­len Lied „Nimm Dir Zeit, wer­de still“ von Hans Kraus schick­te Kal­le Ott mit sei­nem Solo auf der Zither die Gäste dann nach drei Stun­den zufrie­den nach Hause.