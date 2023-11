Im Ran­king: Bam­ber­ger Betriebs­wirt­schafts­leh­re, Volks­wirt­schafts­leh­re und Wirtschaftsinformatik.

Im dies­jäh­ri­gen CHE-Hoch­schul­ran­king schnei­den Bam­ber­ger Stu­di­en­gän­ge erneut her­vor­ra­gend ab. Das Ran­king des Cen­trums für Hoch­schul­ent­wick­lung (CHE) ist das detail­lier­te­ste und umfas­send­ste Ran­king deut­scher Uni­ver­si­tä­ten und Hoch­schu­len für ange­wand­te Wis­sen­schaf­ten. Die nun ver­öf­fent­lich­ten Ergeb­nis­se der Master­stu­die­ren­den­be­fra­gung zei­gen, dass die Bam­ber­ger Volks­wirt­schafts­leh­re (VWL) und die Wirt­schafts­in­for­ma­tik (WI) dank ihrer her­aus­ra­gen­den Ein­zel­er­geb­nis­se in allen Kate­go­rien an der Spit­ze lie­gen. Der Master­stu­di­en­gang Betriebs­wirt­schafts­leh­re (BWL) punk­tet vor allem beim For­schungs- und Pra­xis­be­zug. „Die exzel­len­ten Ergeb­nis­se zei­gen, dass wir unse­ren Stu­die­ren­den in Bam­berg sehr gute Vor­aus­set­zun­gen für ein erfolg­rei­ches Stu­di­um bie­ten“, sagt Prof. Dr. Ste­fan Hör­mann, Vize­prä­si­dent für Leh­re und Stu­die­ren­de der Uni­ver­si­tät Bam­berg. „Wir wol­len das hohe Niveau unse­rer Stu­di­en­gän­ge auch in Zukunft hal­ten und ent­wickeln dafür unser Stu­di­en­an­ge­bot kon­ti­nu­ier­lich wei­ter.“ Im neu­en Ver­gleich der Master­an­ge­bo­te wer­den je nach Fach bis zu 15 ver­schie­de­ne Kri­te­ri­en – Stu­die­ren­den­ur­tei­le und Fak­ten – aus­ge­wie­sen. Die Bewer­tung wird auf einer 5‑Ster­ne-Ska­la dargestellt.

Bam­ber­ger Wirt­schafts­in­for­ma­tik in allen Kate­go­rien an der Spitze

Zum wie­der­hol­ten Mal erreicht die Bam­ber­ger Wirt­schafts­in­for­ma­tik in allen zehn bewer­te­ten Kate­go­rien den Spit­zen­be­reich: Die Stu­die­ren­den bewer­te­ten vor allem das Lehr­an­ge­bot, die Betreu­ung durch Leh­ren­de und die Stu­di­en­or­ga­ni­sa­ti­on her­vor­ra­gend und ver­ga­ben sehr gute Noten unter ande­rem für Pra­xis- und For­schungs­ori­en­tie­rung sowie die Unter­stüt­zung für Aus­lands­auf­ent­hal­te. „Damit sind wir erneut die Spit­zen­uni­ver­si­tät in Deutsch­land für Wirt­schafts­in­for­ma­tik und die Digi­ta­li­sie­rung in Unter­neh­men“, freut sich Prof. Dr. Thor­sten Staa­ke, der das CHE-Ran­king für die Bam­ber­ger Wirt­schafts­in­for­ma­tik betreut. „Unser Stand­ort ver­bin­det anspruchs­vol­le Leh­re mit einer lebens­wer­ten Stadt und exzel­len­ten Job-Ange­bo­ten bereits wäh­rend des Stu­di­ums“. Die – auch dank der High­tech Agen­da Bay­ern – wei­ter gewach­se­ne Fach­grup­pe baut mit den fünf WI-Ver­tie­fungs­rich­tun­gen Digi­ta­le Trans­for­ma­ti­on, Data Ana­ly­tics, Künst­li­che Intel­li­genz (KI), Nach­hal­tig­keit und System­ent­wick­lung das Stu­di­en­an­ge­bot wei­ter aus. Gera­de im Bereich der KI pro­fi­tiert das Lehr­an­ge­bot auch vom neu gegrün­de­ten For­schungs­zen­trum für KI-For­schung „Bam­ber­ger Zen­trum für Künst­li­che Intel­li­genz (BaCAI)“, in dem zahl­rei­che Lehr­stüh­le aus der WI asso­zi­iert sind.

VWL sieht exzel­len­te Ergeb­nis­se zugleich als Bestä­ti­gung und Ansporn

Nach dem her­vor­ra­gen­den Abschnei­den des volks­wirt­schaft­li­chen Bache­lor­stu­di­en­gangs Euro­pean Eco­no­mic Stu­dies (EES) beim jüng­sten CHE-Ran­king hat das Insti­tut für VWL erneut Grund zur Freu­de: In neun von zehn Kate­go­rien der renom­mier­ten Stu­die­ren­den­be­fra­gung liegt nun auch der Master­stu­di­en­gang EES meist deut­lich über dem deutsch­land­wei­ten Durch­schnitt und fin­det sich in allen zehn Kate­go­rien im Spit­zen­be­reich wie­der. Beson­ders erfreu­lich ist die her­vor­ra­gen­de Bewer­tung in den Berei­chen „Stu­di­en­or­ga­ni­sa­ti­on“ und „Unter­stüt­zung von Aus­lands­auf­ent­hal­ten“. Rund um das The­ma Aus­lands­auf­ent­hal­te haben die Stu­die­ren­den bei ihrer Bewer­tung sogar zwei­mal die Maxi­mal­punkt­zahl ver­ge­ben. „Über die posi­ti­ve Bewer­tung durch die Stu­die­ren­den unse­res Master­pro­gramms freut sich unser Insti­tut für VWL rie­sig“, sagt Stu­di­en­gang­be­auf­trag­ter Prof. Dr. Mar­co Sahm. „Die­ses her­aus­ra­gen­de Ergeb­nis ist sowohl Bestä­ti­gung für die Qua­li­tät unse­res bestehen­den Lehr­an­ge­bots als auch Ansporn, mit vol­lem Enga­ge­ment an der Wei­ter­ent­wick­lung unse­rer Stu­di­en­gän­ge zu arbei­ten.“ So wer­den zukünf­tig etwa die Aus­wei­tung und Inte­gra­ti­on des digi­ta­len Lehr­an­ge­bots sowie die Pra­xis­ori­en­tie­rung der Leh­re im Fokus wei­te­rer Anstren­gun­gen stehen.

BWL punk­tet mit For­schungs- und Praxisbezug

Die BWL-Stu­die­ren­den bewer­te­ten vor allem das brei­te Lehr­an­ge­bot in der Befra­gung über­aus posi­tiv. Mehr als 90 Pro­zent fan­den etwa die Mög­lich­kei­ten der indi­vi­du­el­len Schwer­punkt­set­zung inner­halb des Stu­di­ums sehr gut oder gut. „Es freut uns beson­ders, dass es uns aus Sicht der Stu­die­ren­den gelun­gen ist, sowohl den For­schungs­be­zug als auch den Pra­xis­be­zug über­zeu­gend in die Leh­re zu inte­grie­ren“, hebt Prof. Dr. Tho­mas Egner, Inha­ber des Lehr­stuhls für Betriebs­wirt­schafts­leh­re, ins­be­son­de­re Betrieb­li­che Steu­er­leh­re, eines der Ergeb­nis­se her­aus. Zudem kommt bei den Stu­die­ren­den das Aus­lands­an­ge­bot her­vor­ra­gend an. Beson­ders posi­tiv bewer­ten sie die Unter­stüt­zung bei der Vor­be­rei­tung auf ein Aus­land­stu­di­um sowie die zur Ver­fü­gung gestell­ten Informationen.

Das CHE-Ran­king beur­teilt jedes Jahr ein Drit­tel der unter­such­ten Fächer neu. Für 2023 betrifft das unter ande­rem die Fächer Betriebs­wirt­schafts­leh­re, Wirt­schafts­in­for­ma­tik und Volks­wirt­schafts­leh­re, deren Umfra­ge­er­geb­nis­se unter Master­stu­die­ren­den nun vor­lie­gen. Im Gegen­satz zu ande­ren Ran­kings ver­gibt das CHE-Ran­king kei­ne ein­zel­nen Rang­plät­ze, son­dern unter­schei­det bei der Aus­wer­tung der Ergeb­nis­se zwi­schen einer Spitzen‑, einer Mit­tel- und einer Schluss­grup­pe. Mehr als 10.000 Master-Stu­di­en­gän­ge ste­hen in Deutsch­land zur Wahl. Das CHE-Master­ran­king soll Bache­lor­ab­sol­ven­tin­nen und ‑absol­ven­ten eine Ori­en­tie­rungs­hil­fe bei der Viel­zahl an Master-Pro­gram­men bieten.

Das Stu­die­ren­den­ma­ga­zin ZEIT CAM­PUS ver­öf­fent­licht eine Aus­wahl der Ergeb­nis­se für das Fach BWL in der aktu­el­len Aus­ga­be. Sie ist ab Diens­tag, 21. Novem­ber 2023 im Han­del erhält­lich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Master­ran­king gibt es unter https://​www​.che​.de/​r​a​n​k​i​n​g​-​D​e​u​t​s​c​h​l​a​nd/