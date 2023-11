Unter der Haupt­stra­ße (Staats­stra­ße 2281 im Bereich zwi­schen Geisfel­der Stra­ße und Lohn­dor­fer Weg) in Lit­zen­dorf befin­det sich ein unter­ir­di­sches Brücken­bau­werk durch das der Ellern­bach fließt.

Bei einem Brücken­prüf­ter­min letz­te Woche wur­de fest­ge­stellt, dass sich das Aus­maß der Schä­den an eini­gen Stel­len der­art ver­grö­ßert hat, dass die­se Berei­che nicht mehr befah­ren wer­den kön­nen. Der Bereich wur­de bereits gesperrt. Die Höchst­ge­schwin­dig­keit wird auf 20 km/​h beschränkt.

Die Fahr­spur in Rich­tung Bam­berg ist ein­ge­schränkt befahr­bar, die Fahrt­rich­tung Lohn­dorf ist vor­fahrts­be­rech­tigt, wodurch eine Voll­sper­rung ver­mie­den wer­den kann. Der Ein­griff in den Ver­kehr soll so kurz wie mög­lich gehal­ten werden.

Aktu­ell muss der Ver­kehr in der Haupt­stra­ße aus Sicher­heits­grün­den wie in der Anla­ge dar­ge­stellt, geführt wer­den, bis mit der Sanierung/​Sicherung begon­nen wer­den kann.

Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg als Bau­last­trä­ger der Stra­ße und des Bau­wer­kes arbei­tet an einer kurz­fri­sti­gen Lösung, um die Befah­rung der Brücke wie­der zu ermög­li­chen, bevor es in naher Zukunft an die Erneuerung/​Teilerneuerung des gesam­ten Bau­wer­kes geht.

Zusätz­lich wer­den die vor­han­de­nen Park­plät­ze in Fahrt­rich­tung Lohn­dorf für die Dau­er der Ein­schrän­kun­gen in Kurz­zeit­park­plät­ze (Park­dau­er 1 Std.) umge­wan­delt, damit aus­rei­chend Park­plät­ze für die Kund­schaft der Geschäf­te der Haupt­stra­ße vor­han­den sind.

Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg bit­tet die Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis für die unver­meid­ba­ren Beein­träch­ti­gun­gen und Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen wäh­rend der Sanie­rungs­maß­nah­me, sowie um erhöh­te Auf­merk­sam­keit im Brückenbereich.