Bei den ober­frän­ki­schen Mann­schafts-Schul­schach-Mei­ster­schaf­ten, die am Sams­tag in Nai­la statt­fan­den, war das Burg­kunst­adter Gym­na­si­um wie­der sehr erfolg­reich. Es wur­den drei Titel und zwei 3. Plät­ze erzielt. 180 Schach­spie­ler und ‑spie­le­rin­nen in 31 Mann­schaf­ten aus ganz Ober­fran­ken tra­fen sich über 7 Run­den im Schnell­schach (20 Minu­ten pro Par­tie und Spie­ler). Der älte­ste Spie­ler war 19 Jah­re alt, der jüng­ste, der sogar eini­ge Punk­te für sei­ne Mann­schaft gewann, stol­ze 6 Jah­re. Eini­ge Wett­kampf­klas­sen wur­den zusam­men­ge­legt, um mehr Par­tien zu ermög­li­chen. Beson­ders in der Grup­pe WK 1 und WK 2 waren die Spie­le sehr span­nend, denn alle drei Pokal­sie­ger in der Wett­kampf­grup­pe WK 2 waren am Ende höher plat­ziert als die älte­ren Schü­ler aus der Wett­kampf­grup­pe WK 1. Die erst­pla­zier­ten Mann­schaf­ten sind zu ober­frän­ki­schen Mei­stern bzw. Mei­ste­rin­nen gekürt wor­den und dür­fen Ober­fran­ken bei den baye­ri­schen Schul­schach-Mei­ster­schaf­ten im März näch­sten Jah­res vertreten!

Beste Mann­schaft des Tur­niers war die Mann­schaft des Gym­na­si­ums Burg­kunst­adt in der WK 2 (Jahr­gang 2007 und jün­ger). Toni Pet­te­rich, Seba­sti­an Qui­de­nus, Robert Kral und Micha­el Qui­de­nus gewan­nen mit 11:3 Punk­ten und 21 Brett­punk­ten vor dem punkt­glei­chen Gyma­si­um Chri­stoph-Erne­sti­num Bay­reuth (18 Brett­punk­te) und dem Hoch­fran­ken Gym­na­si­um Nai­la (17 Brett­punk­te). In der WK 1 (geb 2006 und älter) sieg­te das Mera­ni­er Gym­na­si­um Lich­ten­fels, hier wur­de das Gym­na­si­um Burg­kunst­adt Drit­ter. Auch die Wk 4 (geb. 2011 und jün­ger) – Mann­schaft des Gym­na­si­ums Burg­kunst­adt sieg­te in ihrer Grup­pe sou­ve­rän vor allen WK 3 Teams. Felix Hader­lein, Johan­nes Schmidt, Fre­de­rik Öhr­lein und Leon Eit­zen­ber­ger gewan­nen alle 7 Duel­le und hol­ten 23,5 von 28 mög­li­chen Punk­ten! Den drit­ten Titel für das Burg­kunst­adter Gym­na­si­um erreich­te über­ra­schen­der­wei­se die 2. Mäd­chen Mann­schaft (Mag­da­le­na Völ­ker, Anika Güt­her, Ame­lie Gebert und Maria Kral) vor Lich­ten­fels und der 1. Burg­kunst­adter Mäd­chen­mann­schaft (Matil­da Naba­di, Julia Büt­te­rich, Kri­stin Völ­ker und Miriam).