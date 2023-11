Die neue Deka­nin für den Deka­nats­be­zirk Bam­berg heißt Sabi­ne Hirsch­mann. Die 53-jäh­ri­ge Pfar­re­rin ist gegen­wär­tig Stu­di­en­lei­te­rin an der Gemein­de­aka­de­mie Rummelsberg.

Die künf­ti­ge Deka­nin wur­de am gest­ri­gen Don­ners­tag vom Wahl­gre­mi­um aus Kir­chen­vor­stand der St. Ste­phans­ge­mein­de und Deka­nats­aus­schuss gewählt. Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner lei­te­te die Wahl und gra­tu­lier­te ihr nach der Beschluss­fas­sung. Sie hob her­vor: „Sabi­ne Hirsch­mann ist eine rund­um für die­ses Lei­tungs­amt bestens geeig­ne­te Per­sön­lich­keit: Sie ist ein Mensch, der ande­re Men­schen sorg­sam beglei­tet und anlei­tet, eine durch­dach­te evan­ge­li­sche Theo­lo­gin, die Öku­me­ne lebt, und eine Fach­frau für die Durch­füh­rung und Umset­zung anspruchs­vol­ler struk­tu­rel­ler Prozesse.“

Nach dem Theo­lo­gie­stu­di­um in Erlan­gen, El Sal­va­dor, Mün­chen, Tübin­gen und Neu­en­det­tels­au war Sabi­ne Hirsch­mann zunächst Vika­rin in Lauf an der Peg­nitz, dann 2001 bis 2011 Pfar­re­rin in Nürn­berg-Lauf­am­holz. Anschlie­ßend wur­de sie Stu­di­en­lei­te­rin am Pre­di­ger­se­mi­nar Nürn­berg, wo sie für die Aus­bil­dung von Vika­rin­nen und Vika­ren ins­be­son­de­re in Reli­gi­ons­päd­ago­gik, Seel­sor­ge und Got­tes­dienst ver­ant­wort­lich war. 2019 wech­sel­te sie als Stu­di­en­lei­te­rin zur Gemein­de­aka­de­mie Rum­mels­berg mit den Schwer­punk­ten Lei­tungs­trai­ning, Pro­zess­be­ra­tung, Aus­bil­dung und Coa­ching. U.a. ist sie Vor­stands­mit­glied im Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk Nürn­berg und Mit­glied der Steue­rungs­grup­pe „Prä­ven­ti­on von sexua­li­sier­ter Gewalt in der ELKB“.

Sabi­ne Hirsch­mann äußer­te nach der Ent­schei­dung des Wahl­gre­mi­ums: „Ich dan­ke für das Ver­trau­en und freue mich auf die Men­schen in den Kir­chen­ge­mein­den und auf die Begeg­nun­gen in Stadt und Land. Ich bin beein­druckt vom sozia­len und kul­tu­rel­len Enga­ge­ment der Gemein­den und des Deka­nats und will ger­ne dar­über ins Gespräch kom­men, was Men­schen von uns als evan­ge­li­sche Kir­che brauchen.“

Doro­thea Grei­ner zeig­te sich zudem dank­bar für den Dienst von Sabi­ne Hirsch­manns Vor­gän­ger: „Hans-Mar­tin Lech­ner hat den Deka­nats­be­zirk Bam­berg fast zehn Jah­re lang mit Weit­blick, mit Herz und Ver­stand, und geist­li­cher Stär­ke gelei­tet. Wir wer­den ihn am 21. Janu­ar 2024 um 15.00 Uhr in St. Ste­phan in Bam­berg fei­er­lich verabschieden.“

Der Ter­min für die Amts­ein­füh­rung von Sabi­ne Hirsch­mann wird eigens bekanntgegeben.

Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen

Zum Deka­nats­be­zirk Bam­berg gehö­ren 20 Kir­chen­ge­mein­den mit über 36.000 Gemein­de­glie­dern. Der flä­chen­mä­ßig größ­te Deka­nats­be­zirk im Kir­chen­kreis Bay­reuth erstreckt sich vom unter­frän­ki­schen Ebels­bach im Nor­den bis zum mit­tel­frän­ki­schen Höch­stadt a. d. Aisch im Süden. Ein Vier­tel der Bevöl­ke­rung ist evan­ge­lisch. Neben den Dia­spo­ra­ge­mein­den gibt es auch seit der Refor­ma­ti­ons­zeit evan­ge­lisch gepräg­te Dörfer.