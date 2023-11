Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Die­be mach­ten klei­ne Beute

BAM­BERG. Im Lau­fe des Mitt­woch­nach­mit­tags wur­den in einem Super­markt an der Pro­me­na­de und einer Dro­ge­rie in der Pödel­dor­fer Stra­ße drei Män­ner beim Dieb­stahl erwischt. In bei­den Geschäf­ten konn­te jeweils der Laden­de­tek­tiv die Die­be über­füh­ren, wel­che Waren von ins­ge­samt 8 Euro einsteckten.

Zeu­gen zu Ver­kehrs­un­fall auf B22 gesucht

BAM­BERG. Zu einem bis­lang unge­klär­ten Ver­kehrs­un­fall kam es am Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 16:25 Uhr auf der B22. Ein 48-Jäh­ri­ger war dort mit sei­nem Sko­da Rich­tung Bam­berg unter­wegs und woll­te in einer Hal­te­bucht wen­den. Dazu muss­te er nach links abbie­gen. Bei die­sem Vor­gang fuhr ein 33-Jäh­ri­ger ihm mit sei­nem Seat ins Heck. Außer­dem kam auf der Gegen­fahr­bahn eine 55-Jäh­ri­ge mit ihrem VW gefah­ren. Alle drei Fahr­zeu­ge stie­ßen inein­an­der. Bei dem Zusam­men­stoß ver­letz­ten sich die Fah­rer leicht und muss­ten zur Behand­lung ins Kli­ni­kum gebracht wer­den. Die Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt wer­den und hier­zu die Fahr­bahn in bei­de Rich­tun­gen gesperrt werden.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach Zeu­gen des Unfalls. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Unfall­ver­ur­sa­cher küm­mern sich nicht um den Schaden

BAM­BERG. Ein grau­er VW-Golf wur­de in der Zeit zwi­schen Sams­tag, 18.11.2023 und Diens­tag, 21.11.2023 ver­mut­lich in der Hirsch­bühl­stra­ße ange­fah­ren und an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro zu küm­mern. Als mög­li­cher Tat­ort könn­te auch Lit­zen­dorf und Mel­ken­dorf in Fra­ge kommen.

Ein sil­ber­ner Opel Astra wur­de am Mitt­woch in der Zeit zwi­schen 12:15 Uhr und 13:45 Uhr ange­fah­ren. An dem Fahr­zeug wur­de das rech­te Heck stark zer­kratzt und das rech­te Rück­licht gebro­chen und Scha­den in Höhe von ca. 1.500 Euro ange­rich­tet. Der Fahr­zeug­hal­ter hat­te sein Auto in der Zeit auf dem Real-Park­platz in Hall­stadt und dem Ede­ka Markt in der Kir­schäcker­stra­ße geparkt.

Auch hier ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu kümmern.

Täter­hin­wei­se zu den Unfall­fluch­ten nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Von unbe­kann­tem Auto­fah­rer geschlagen

BAM­BERG. Mitt­woch­abend wur­de ein 49-Jäh­ri­ger im Zin­ken­wörth von einem Unbe­kann­ten ange­grif­fen und ver­letzt. Der 49-Jäh­ri­ge hat­te dort, laut sei­ner Aus­sa­ge, einen Auto­fah­rer dar­auf auf­merk­sam gemacht, in die Ein­bahn­stra­ße zu fah­ren, wor­auf­hin ihn der Unbe­kann­te geschla­gen hat­te. Der Fah­rer des schwar­zen BMW´s wird auf ca. 35-Jah­re, schlank und kräf­tig, süd­län­di­scher Typ mit Drei-Tage-Bart, beschrie­ben. Die Poli­zei Bam­berg sucht nun nach Zeu­gen, die den Vor­fall beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Wei­ter­fahr­ten wur­den untersagt

BAM­BERG. Im Lau­fe des Mitt­wochs muss­ten im Stadt­ge­biet drei Män­ner ihren Heim­weg zu Fuß antre­ten. Am Vor­mit­tag war ein 60-Jäh­ri­ger mit sei­nem E‑Scooter am Grü­nen Markt ohne gül­ti­ges Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen unter­wegs. Am Abend hat­te ein 24-Jäh­ri­ger für sei­nen E‑Scooter über­haupt kei­nen Ver­si­che­rungs­schutz und außer­dem kei­ne Fahr­erlaub­nis. Ein 17-Jäh­ri­ger war mit sei­nem Motor­rad ohne Rück­strah­ler unter­wegs. Allen Drei­en wur­de die Wei­ter­fahrt untersagt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Zwi­schen Mon­tag, 14.00 Uhr, und Diens­tag, 8.30 Uhr, wur­den in der Valen­tin­stra­ße Kenn­zei­chen eines Kraft­fahr­zeu­ges ent­wen­det. Ein Unbe­kann­ter ent­wen­de­te bei­de Kenn­zei­chen, BA-A1100, eines wei­ßen Sprin­ters, der in einer Park­bucht abge­stellt war.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Tat oder zum Ver­bleib der Kenn­zei­chen geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

HIRSCHAID. In einer Umklei­de­ka­bi­ne der Reg­nitz­are­na ereig­ne­te sich am Mitt­woch, ca. 17.45 Uhr, ein Dieb­stahl. Ein Unbe­kann­ter ent­wen­de­te aus einer Jacke eine Geld­bör­se mit ca. 50 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Tat oder zum Ver­bleib der Geld­bör­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

HALL­STADT. Am Mitt­woch­mit­tag kam es an der Kreu­zung Miche­lin­stra­ße – Ber­li­ner Ring zu einem Unfall. Eine 28-Jäh­ri­ge woll­te mit ihren Pkw, VW/​Polo, von der Miche­lin­stra­ße auf die Auto­bahn­auf­fahrt. Nach­dem die Ampel­schal­tung aus­ge­fal­len war, hat­te sie kei­ne Vor­fahrt und über­sah beim Über­que­ren der Kreu­zung den von rechts kom­men­den Pkw, Peu­geot, einer 26-Jäh­ri­gen. Es kam zum Zusam­men­stoß, Der Sach­scha­den auf der rech­ten Sei­te am Polo beläuft sich auf ca. 5.000 Euro, an der Front am Peu­geot ca. 4.000 Euro. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und wur­den abgeschleppt.

KÖNIGS­FELD. An der Kreu­zung Schul­stra­ße – Kreis­stra­ße ereig­ne­te sich am Mitt­woch­abend ein Unfall. Eine 88-Jäh­ri­ge über­quer­te mit einem Pkw, VW/​Polo, die Kreis­stra­ße und über­sah den von rechts kom­men­den, vor­fahrts­be­rech­tig­ten 59-Jäh­ri­gen mit einem Pkw, VW/ID.2. Bei dem Zusam­men­stoß prall­te der Polo auch noch gegen ein Stopp­schild. Die Frau und die Bei­fah­re­rin im ID.2 wur­den leicht ver­letzt und vom Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus gebracht. Am Polo ent­stand Total­scha­den in Höhe von ca. 9.000 Euro, am ID.2 ein Front­scha­den in Höhe von ca. 20.000 Euro und am Stopp­schild ein Scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro. Bei­de Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt werden.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BISCH­BERG. Am Mitt­woch kam es in der Berg­stra­ße zwi­schen 7.00 Uhr und 15.45 Uhr zu einem Unfall mit Fah­rer­flucht. Ein Unbe­kann­ter fuhr einen gepark­ten Pkw, Skoda/​Roomster, an und ent­fern­te sich uner­laubt vom Unfall­ort. Es ent­stand an der lin­ken Sei­te ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Ein Unfall mit Fah­rer­flucht ereig­ne­te sich am Mitt­woch zwi­schen 10.00 Uhr und 10.45 Uhr im Indu­strier­ing. Ein Unbe­kann­ter tou­chier­te einen gepark­ten Pkw, Subaru/​Forester, und fuhr wei­ter. Der Sach­scha­den vor­ne an der rech­ten Sei­te beträgt ca. 300 Euro.

Hin­wei­se zum Unfall nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

A73 – Unbe­kann­ter beschä­digt Warn­ba­ke und flüchtet

Hirschaid. Am Mitt­woch­vor­mit­tag über­fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Unfall­ver­ur­sa­cher eine Warn­ba­ke auf der A73, Rich­tung Nürn­berg, zum Beginn der Bau­stel­le bei Hirschaid. Hier­bei wur­den Warn­ba­ke und Sockel beschä­digt, aber der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr ein­fach wei­ter. Zeu­gen des Unfalls, die einen Hin­weis auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg, Tel. 0951/9129–510, zu mel­den. Vie­len Dank.

Rei­fen­plat­zer löst Mas­sen­un­fall aus

Ober­haid. Am Diens­tag­abend fuhr der 62-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt, als auf Höhe Ober­haid plötz­lich einer der Rei­fen des Sat­tel­auf­lie­gers platz­te. Rei­fen­tei­le flo­gen umher und zahl­rei­che Autos fuh­ren im Fei­er­abend­ver­kehr über die Rei­fen­teil­te oder wur­den von auf­ge­wir­bel­ten Tei­len „im Flug“ erwischt. Sat­te zwölf betrof­fe­ne Fahr­zeug­füh­rer mel­de­ten sich wäh­rend der Unfall­auf­nah­me bei der Poli­zei. Aller­dings muss hier für jeden ein­zeln geprüft wer­den, ob er wirk­lich kei­ne Chan­ce hat­te, den umher­schleu­dern­den Tei­len aus­zu­wei­chen, oder ledig­lich mit unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit unter­wegs war und des­halb nicht mehr recht­zei­tig auf am Boden lie­gen­de Hin­der­nis­se reagie­ren konn­te. In sol­chen Fäl­len gel­ten die „Über­fah­rer“ der Tei­le selbst als Unfall­ver­ur­sa­cher, kön­nen nicht mit einer Lei­stung von der Ver­si­che­rung des Pan­nen­fahr­zeugs rech­nen und es steht auch ein Buß­geld für sie im Raum.

Auf der Fahrt ein­ge­schla­fen und Auf­fahr­un­fall mit drei Ver­letz­ten verursacht

Ebels­bach/­Vier­eth-Trun­stadt. Am frü­hen Mitt­woch­mor­gen war der 30-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt unter­wegs. Auf anson­sten frei­er Fahrt fuhr er einem vor­aus­fah­ren­den Sat­tel­zug mit 41-jäh­ri­gem Fah­rer plötz­lich hef­tig ins Heck. Drei Mit­fah­rer im VW, ein 46-jäh­ri­ger Mann und zwei 55- und 46-jäh­ri­ge Frau­en wur­den dabei leicht ver­letzt, muss­ten aber glück­li­cher­wei­se nicht ins Kran­ken­haus. Als Grund für die­sen „Total­aus­fall“ gab er zunächst an, ver­mut­lich ein­ge­nickt zu sein. Aus die­sem Grund muss er sich nun für Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs infol­ge kör­per­li­cher Män­gel und fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung in drei Fäl­len straf­recht­lich ver­ant­wor­ten. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Drei Ver­letz­te nach Ver­kehrs­un­fall auf der B22

Weidenberg/​Neunkirchen Ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall ereig­ne­te sich am gest­ri­gen Abend auf der B22 auf Höhe Neun­kir­chen. Gegen 18.15 Uhr fuhr ein 20Jähriger Fahr­zeug­füh­rer aus dem Land­kreis Neu­stadt an der Wald­na­ab mit sei­nem PKW von Spei­chers­dorf kom­mend in Rich­tung Bay­reuth. Auf Höhe der Aus­fahrt Neun­kir­chen kam die­ser aus noch nicht geklär­ten Umstän­den nach links in den Gegen­ver­kehr und kol­li­dier­te mit einer ent­ge­gen­kom­men­den 67jährigen PKW-Fah­re­rin. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­den die Fahr­zeu­ge um die eige­ne Ach­se gedreht und blie­ben am Stra­ßen­rand lie­gen. Sowohl der Unfall­ver­ur­sa­cher, des­sen Bei­fah­rer als auch die ent­ge­gen­kom­men­de Fah­re­rin wur­den schwerst­ver­letzt. Alle drei Betei­lig­ten wur­den nach Ber­gung aus den Fahr­zeu­gen durch die Feu­er­wehr dem anwe­sen­den Ret­tungs­dienst über­ge­ben und in die umlie­gen­den Kran­ken­häu­ser ver­bracht. Da mit dem Able­ben eines Unfall­teil­neh­mers zu rech­nen war, erfolg­te nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth die Hin­zu­zie­hung eines Sach­ver­stän­di­gen. Noch in der Nacht konn­te Ent­war­nung gege­ben wer­den, da sich der Gesund­heits­zu­stand der Betei­lig­ten sich soweit sta­bi­li­siert hat­te, dass mit einem Able­ben nicht mehr zu rech­nen war. Durch die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land wer­den nun Ermitt­lun­gen wegen einer fahr­läs­si­gen Kör­per­ver­let­zung bei Ver­kehrs­un­fall geführt. Für den Zeit­raum der Unfall­auf­nah­me war die B22 meh­re­re Stun­den gesperrt. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den von ca. 20.000 Euro.

Betrun­ken unterwegs

Speichersdorf/​Dank der Auf­merk­sam­keit eines Ver­kehrs­teil­neh­mers konn­te die Trun­ken­heits­fahrt einer 39jährigen Bay­reu­the­rin in Spei­chers­dorf been­det wer­den. Auf­ge­fal­len war die Fahr­zeug­füh­re­rin, da sie extrem Schlan­gen­li­nie fah­rend unter­wegs war. Nach Fahn­dung mit meh­re­ren Strei­fen konn­te die Frau dann auf der B22 auf­ge­nom­men und einer Kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Dabei bestä­ti­ge der vor Ort durch­ge­führ­te Atem­al­ko­hol­test den Anfangs­ver­dacht. Der Test brach­te eine Wert von 1,22 Pro­mil­le zu Tage. Als Fol­ge­maß­nah­men war nun eine Blut­ent­nah­me und die Sicher­stel­lung des Füh­rer­schei­nes unab­ding­bar. Letzt­end­lich wird sich die Ver­kehrs­teil­neh­me­rin nach Abschluss der Ermitt­lun­gen wegen Ver­dacht einer Trun­ken­heits­fahrt recht­fer­ti­gen müssen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Beschä­di­gung einer Hochleitung

Ober­tru­bach. Am Mitt­woch­nach­mit­tag beschä­dig­te ein 44-jäh­ri­ger LKW-Fah­rer bei einem Ran­gier­ma­nö­ver in einem Pri­vat­grund­stück eine Hoch­lei­tung eines Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­be­triebs. Der Mast wur­de hier­bei umge­ris­sen und zer­stört. Das Tele­fon­netz wur­de durch den Vor­fall nicht beein­träch­tigt. Der ört­li­che Bau­hof wur­de hier­über in Kennt­nis gesetzt und küm­mer­te sich um die Absper­rung der Unfallstelle.

Ver­such­ter Ladendiebstahl

Eber­mann­stadt. Zu einem ver­such­ten Laden­dieb­stahl kam es am Mitt­woch­mit­tag in einem Ver­brau­cher­markt. Ein Zeu­ge konn­te beob­ach­ten, wie ein 40-jäh­ri­ger einen Bohr­ma­schi­nen­ak­ku der Mar­ke Activ Ener­gy aus der Ver­packung nahm. Den Akku nahm er in eine Ecke des Super­mark­tes mit und den Kar­ton warf er hin­ter ein Regal. Da dies dem Zeu­gen selt­sam vor­kam, infor­mier­te er die hie­si­ge Poli­zei­dienst­stel­le. Als der ser­bi­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge den Laden ver­lies wur­de er von den Beam­ten kon­trol­liert. Das Die­bes­gut hat er vor dem Ver­las­sen im Laden ent­sorgt. Da die Ware nicht mehr ver­kauft wer­den kann, ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von knapp 40,00 EUR und es wur­de ein Haus­ver­bot aus­ge­spro­chen. Gegen den ver­meint­li­chen Laden­dieb wird ein Straf­ver­fah­ren eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Hal­lern­dorf. Am Mitt­woch­abend beob­ach­te­ten meh­re­re Zeu­gen gegen 21:15 Uhr einen Pkw, der die Staats­stra­ße von Hal­lern­dorf in Rich­tung Neu­ses befuhr. Ohne ersicht­li­chen Grund lenk­te der Fahr­zeug­füh­rer nach links ein und kam dar­auf­hin nach links von der Fahr­bahn ab und im Gehölz zum Ste­hen. Beim 44-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rer konn­te durch die ver­stän­dig­ten Beam­ten Alko­hol­ein­fluss fest­ge­stellt wer­den, ein Alko­test ergab einen Wert von etwa 2,8 Pro­mil­le. Auf Grund des­sen wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net. Das Fahr­zeug war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te durch einen Abschlepp­dienst gebor­gen wer­den. Der 44-Jäh­ri­ge erlitt durch den Unfall ledig­lich leich­te Ver­let­zun­gen, die nicht behan­delt wer­den muss­ten. Da der Pkw-Fah­rer auf Grund sei­ner star­ken Alko­ho­li­sie­rung kei­ne Anga­ben zu sei­nem Auf­ent­halts­ort machen konn­te, muss­te er zur Aus­nüch­te­rung in Gewahr­sam genom­men wer­den. Da er wei­ter­hin kei­nen Füh­rer­schein mit sich führ­te, bedarf es wei­te­rer Ermitt­lun­gen, ob der 44-Jäh­ri­ge über­haupt im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis ist.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mon­tag­abend park­te eine 21-Jäh­ri­ge ihren grau­en Pkw in der Lösch­wöhrd­stra­ße in einer seit­li­chen Park­lücke. Als sie am Diens­tag­mit­tag wie­der zu ihrem Fahr­zeug zurück­kehr­te, stell­te sie einen fri­schen Unfall­scha­den am lin­ken Außen­spie­gel fest. Augen­schein­lich war ein vor­bei­fah­ren­der Ver­kehrs­teil­neh­mer am Außen­spie­gel hän­gen geblie­ben. Obwohl ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 100.- EUR ent­stan­den war, ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher ohne wei­te­re Ver­an­las­sun­gen von der Unfall­stel­le. Zeu­gen, die Anga­ben zum Unfall­ver­ur­sa­cher oder zum Unfall­her­gang machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Pinz­berg. Ein bis­lang Unbe­kann­ter beschä­dig­te auf dem Gelän­de der Grund­schu­le meh­re­re von den Schü­lern selbst her­ge­stell­te Blu­men­töp­fe und die dar­in befind­li­chen Pflan­zen. Die Blu­men­töp­fe, die an einem Zaum befe­stigt waren, wur­den gewalt­sam abge­ris­sen und die Pflan­zen her­aus­ge­ris­sen. Der mate­ri­el­le Scha­den beläuft sich auf etwa 40.- EUR. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Opel Zafi­ra durchwühlt

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Eine 54-Jäh­ri­ge konn­te am Don­ners­tag, gegen 03.00 Uhr, in der Stra­ße „An der Wie­sen­müh­le“ beob­ach­ten, wie ein unbe­kann­ter Täter aus einem gepark­ten Opel Zafi­ra aus­stieg und davon­rann­te. Der Fahr­zeug­be­sit­zer ver­folg­te den Mann noch, konn­te ihn jedoch nicht mehr errei­chen. Ersten Erkennt­nis­sen nach wur­de aus dem Opel nichts ent­wen­det. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Ohne Fahr­erlaub­nis gefahren

MICHEL­AU, LKR. LICH­TEN­FELS. Im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le an der B 173 hiel­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am Mitt­woch­abend einen 55-jäh­ri­gen Audi-Fah­rer an. Die­ser gab beim Aus­stei­gen sogleich an, dass er nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis sei. Sei­ne Anga­ben bestä­tig­ten sich durch Recher­chen in den poli­zei­li­chen Daten­ban­ken. Dem 55-Jäh­ri­gen wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt und sei­ne Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Er erhält eine Anzei­ge wegen Fah­ren ohne Fahrerlaubnis.

Unfall an der „Michelau­er Abfuhr“

LICH­TEN­FELS. Rund 30.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mitt­woch­abend gegen 17.30 Uhr an der soge­nann­ten „Michelau­er Abfuhr“ der B173 ereig­ne­te. Ein 54-Jäh­ri­ger befuhr die Bun­des­stra­ße in Rich­tung Kro­nach und woll­te an der Abfahrt nach links in Rich­tung Michel­au abbie­gen. Zeit­gleich kam ein 56-jäh­ri­ger Audi-Fah­rer ent­ge­gen. Im Ein­mün­dungs­be­reich kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Autos. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se nie­mand. Auf­grund der wider­sprüch­li­chen Anga­ben hin­sicht­lich der Ampel­schal­tung bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels neu­tra­le Zeu­gen, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 zu melden.

Mer­ce­des Vito ange­fah­ren und geflüchtet

LICH­TEN­FELS-SCHNEY. Am Mitt­woch, zwi­schen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen schwar­zen Mer­ce­des Vito, der zu die­ser Zeit in der Fried­rich-Ebert-Stra­ße geparkt war. An dem Vito wur­de der hin­te­re, lin­ke Schein­wer­fer sowie die C‑Säule beschä­digt. Der Sach­scha­den wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.