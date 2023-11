Vier Teil­neh­mer aus dem Land­kreis Lich­ten­fels haben jüngst die Prü­fung zum zer­ti­fi­zier­ten Obst­baum­pfle­ger erfolg­reich absol­viert. Ein Jahr lang wur­den sie zusam­men mit 23 wei­te­ren Inter­es­sier­ten aus ganz Ober­fran­ken in ver­schie­de­nen The­men­ge­bie­ten der Obst­baum­pfle­ge unter­rich­tet und in der Pra­xis geschult. Zum Abschluss fand nun in Gesees im Land­kreis Bay­reuth die schrift­li­che und prak­ti­sche Prü­fung statt.

Trä­ger der Schu­lung ist der Bezirks­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Lich­ten­fels, als Refe­ren­ten fun­gie­ren vor allem die Kreis­fach­be­ra­ter der Land­krei­se. Und so freut sich der Lich­ten­fel­ser Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer über vier neue zer­ti­fi­zier­te Obst­baum­pfle­ger im Land­kreis. Das gestie­ge­ne Bewußt­sein für den Wert des Obstes und des Lebens­rau­mes Streu­obst­wie­se und die staat­li­che För­de­rung im Zuge des Streu­obst­pak­tes Bay­ern wer­den dafür sor­gen, dass den Obst­baum­pfle­gern die Arbeit nicht aus­ge­hen wird, ist sich Micha­el Stro­mer sicher. Sehr schön sei, dass auch die Gemein­den Per­so­nal für die fach­ge­rech­te Baum­pfle­ge aus­bil­den lassen.

Auch 2024 wird es Schu­lungs­an­ge­bo­te sowohl auf ober­frän­ki­scher als auch auf Land­kreis-Ebe­ne geben. Inter­es­sen­ten wen­den sich am besten direkt an Micha­el Stro­mer in der Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses, Tel. 09571 189034, umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de.