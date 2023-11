Das baye­ri­sche Lan­des­pfle­ge­geld ist eine ech­te Erfolgs­ge­schich­te! Seit sei­ner Ein­füh­rung vor fünf Jah­ren wur­den bereits mehr als zwei Mil­lio­nen Anträ­ge gestellt. Die Nach­fra­ge ist seit­dem unge­bro­chen hoch. Im lau­fen­den Jahr wur­den bereits 430 Mil­lio­nen Euro aus­ge­zahlt. Damit wur­den seit sei­ner Ein­füh­rung im Okto­ber 2018 zahl­rei­che Pfle­ge­be­dürf­ti­ge und pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge in ganz Bay­ern mit 2,3 Mil­li­ar­den Euro unterstützt.

Hol­ger Dre­mel: Lan­des­pfle­ge­geld ist ein Leucht­turm des sozia­len Bayerns

„Mit dem Lan­des­pfle­ge­geld stär­ken wir seit fünf Jah­ren das Selbst­be­stim­mungs­recht und die gesell­schaft­li­che Teil­ha­be von rund 500.000 Pfle­ge­be­dürf­ti­gen mit Pfle­ge­grad 2 und höher in ganz Bay­ern und damit auch im Land­kreis Bam­berg. Mit dem Geld kön­nen sich Pfle­ge­be­dürf­ti­ge etwas gön­nen, was sie sich in ihrem nor­ma­len All­tag nicht lei­sten kön­nen. Sie kön­nen aber auch pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen und Men­schen, die sie bei der Bewäl­ti­gung ihres schwie­ri­gen All­tags unter­stüt­zen, eine finan­zi­el­le Aner­ken­nung zukom­men las­sen. Das Lan­des­pfle­ge­geld ist des­halb für mich ein Leucht­turm des sozia­len Bay­erns“, beton­te der Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Hol­ger Dremel.

Anträ­ge für 2022/2023 kön­nen noch bis 31. Dezem­ber 2023 gestellt werden

Anspruch auf das Lan­des­pfle­ge­geld haben alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, deren Haupt­wohn­sitz in Bay­ern liegt und die mit Pfle­ge­grad 2 oder höher ein­ge­stuft wor­den sind. Sie kön­nen jedes Jahr eine Ein­mal­zah­lung von 1.000 Euro bean­tra­gen, die sie frei ver­wen­den dür­fen. Anträ­ge für den Zeit­raum 2022/2023 kön­nen noch bis 31. Dezem­ber 2023 gestellt wer­den. Um die Frist zu wah­ren ist es mög­lich, Anträ­ge zunächst auch ohne die Ein­stu­fung der Pfle­ge­kas­se zum Pfle­ge­grad ein­zu­rei­chen. Die­se kann dann nach­ge­reicht werden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Baye­ri­schen Lan­des­pfle­ge­geld gibt es im Inter­net unter www​.lfp​.bay​ern​.de oder unter www​.lan​des​pfle​ge​geld​.bay​ern​.de.