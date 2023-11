Chris­sie nimmt allen Mut zusam­men und beant­wor­tet die Wunsch­zet­tel der Men­schen­kin­der mit der Bit­te, dass sie sich die­ses Jahr auch mal etwas wünscht. Die Kin­der sind ver­blüfft und rat­los, doch dann fal­len ihnen nach und nach tol­le Über­ra­schun­gen für Chris­sie ein. Eine davon ist so beson­ders, dass sich Chris­sie neu­gie­rig auf einen aben­teu­er­li­chen Weg macht.

Das Thea­ter­en­sem­ble „Die Fröh­li­che Kin­der­büh­ne“ gastiert am Frei­tag, 16. Dezem­ber, um 16 Uhr, in der Black Box des RW21. Gezeigt wird das geheim­vol­le Pup­pen­thea­ter­stück „Chris­sie und das Weih­nachts­wun­der“ von Fran­zis­ka Fröh­lich. Der Ticket-Vor­ver­kauf in der Stadt­bi­blio­thek hat bereits begon­nen. Ein­tritts­kar­ten gibt es auch an der Tages­kas­se 30 Minu­ten vor Vor­stel­lungs­be­ginn. Der Ein­tritt beträgt 7 Euro.