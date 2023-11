Vor knapp 550 Zuschau­ern in der Hans-Jung-Hal­le fand am ver­gan­ge­nen Sams­tag das Ober­fran­ken­der­by zwi­schen dem TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach und dem BBC Coburg in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B statt. Die Haus­her­ren schaff­ten die Sen­sa­ti­on und bezwan­gen den Favo­ri­ten am Ende auch in der Höhe ver­dient mit 84:74 und lie­ßen sich anschlie­ßend von ihren Fans aus­gie­big feiern.

Im Hexen­kes­sel Hans-Jung-Hal­le ent­wickel­te sich von Beginn an ein inten­si­ves Der­by, bei dem auf bei­den Sei­ten um jeden Zen­ti­me­ter auf dem Feld gekämpft wur­de. Ste­phan eröff­ne­te das Spiel mit einem Korb­le­ger, ehe Coburg sei­ne ersten Distanz­wür­fe durch Lor­ber und Kuku traf. Die Gelb­schwar­zen lie­ßen sich davon nicht beein­drucken und ver­kürz­ten durch Wal­de auf 5:6. In der Fol­ge­zeit gab es erst ein­mal kei­ne Zäh­ler auf bei­den Sei­ten, da sich die bei­den Teams eini­ge Ball­ver­lu­ste lei­ste­ten oder die Wür­fe ihr Ziel nicht fan­den. Kuku über­nahm danach für den BBC mit einem kra­chen­den Dunk von der Frei­wurf­li­nie, sodass sich die Gäste auf 5:10 abset­zen konn­ten (6. Min). Die Trö­ster-Trup­pe beweg­te den Ball in der Offen­si­ve gut und traf die offe­nen Wür­fe durch Engel und Wal­de sicher zum 10:10-Ausgleich. Das Spiel war aus­ge­gli­chen nach Zäh­lern von Klaus und Bau­er, sowie von Kond­ra­kov. Bis zum Vier­tel­en­de konn­ten sich die Vestestäd­ter eine knap­pe 15:17-Führung erspielen.

Die­se bau­ten sie nach zwei Wort­hy-Punk­ten im zwei­ten Vier­tel erst aus, ehe Güß­bachs 3er-Fluch been­det wur­de. Erst traf Klaus einen Distanz­wurf, wenig spä­ter ließ Nies­lon noch einen fol­gen, 21:22. Danach kamen die Gast­ge­ber etwas bes­ser zurecht und erar­bei­te­ten sich am Brett auch immer wie­der zwei­te und gar drit­te Chan­cen. Wal­de, Dip­pold und Nies­lon bescher­ten der Trö­ster-Trup­pe eine 27:24-Führung, wor­auf­hin BBC-Coach Sei­del zu einer Aus­zeit gezwun­gen war (14.). Anschlie­ßend rück­ten die Defen­siv­rei­hen bei­der Teams wie­der in den Mit­tel­punkt, sodass es für kei­nen ein­fach war zu punk­ten. Coburg leb­te in die­ser Pha­se fast aus­schließ­lich von sei­nen Distanz­wür­fen, die Lor­ber und Pet­ko­vic ver­senk­ten. Güß­bach hin­ge­gen fand immer wie­der den Weg zum Korb und war anschlie­ßend nur mit Foul zu stop­pen. Nies­lon, Wal­de und Klaus bescher­ten dem TSV eine 36:34-Halbzeitführung.

Der drit­te Spiel­ab­schnitt gestal­te­te sich zu Beginn aus­ge­gli­chen. Bei Brei­ten­güß­bach punk­te­ten Dip­pold und Klaus, wäh­rend für Coburg Lor­ber und Kuku erfolg­reich waren, 40:38. Anschlie­ßend stell­te der BBC die Ver­tei­di­gung um, was die Gelb­schwar­zen kurz­zei­tig vor Pro­ble­me stell­te. Durch Drei­er von Mor­ten­sen und Kuku konn­ten sie sich auf 40:44 abset­zen (26.) Aber auch in die­ser Pha­se behiel­ten die Haus­her­ren die Ner­ven und kamen durch star­kes Team­play zu ein­fa­chen Abschlüs­sen am Brett von Ste­phan und Engel, 44:44. Als Nies­lon wenig spä­ter zwei Distanz­wür­fe hin­ter­ein­an­der im Gäste­korb ver­senk­te, stand die Hal­le Kopf und die Zuschau­er began­nen lang­sam von der Sen­sa­ti­on zu träu­men, 50:44. Es war eine sehr ent­schei­den­de Pha­se der Begeg­nung, da sich der TSV wie­der etli­che zwei­te und drit­te Wurf­chan­cen erspiel­te, die Wörr­lein im Korb ver­senk­te, 58:49. Beim Stand von 60:51 ging es ins letz­te Viertel.

Im Schluss­ab­schnitt woll­ten die zahl­rei­chen TSV-Anhän­ger ihre Mann­schaft zum Sieg schrei­en. Coburg spiel­te in die­ser Pha­se eine aggres­si­ve Ver­tei­di­gung, die dem TSV Trö­ster über vier Minu­ten kei­ne Punk­te gestat­te­te. So kam die Sei­del-Trup­pe wie­der bis auf 60:55 her­an. Bau­er erlö­ste sei­ne Mann­schaft und die Fans mit einem And-One. In der Fol­ge­zeit bau­ten die Güß­ba­cher ihren Vor­sprung durch Ste­phan auf 67:57 aus. Nach einer Aus­zeit fand der BBC erneut zurück in die Par­tie, als Kapi­tän Lor­ber zwei Drei­er in Serie traf, 67:63. Doch man merk­te jedem Güß­ba­cher Spie­ler an, dass sie sich die­sen Sieg nicht mehr neh­men las­sen woll­ten. Der über­ra­gen­de Nies­lon kon­ter­te mit vier Zäh­lern den näch­sten Drei­er von Lor­ber, 71:66 (37.). In der Schluss­pha­se gab es etli­che Fouls auf bei­den Sei­ten. Die Frei­wür­fe traf Brei­ten­güß­bach durch Engel und Ste­phan sicher, sodass man 90 Sekun­den vor dem Ende mit 76:67 führ­te. Ein paar wil­de Wür­fe der Cobur­ger tra­fen noch ihr Ziel, doch Nies­lon sorg­te mit einem Dunk für den 84:74-Endstand. Die Sen­sa­ti­on war per­fekt und die Güß­ba­cher fei­er­ten noch lan­ge mit ihren Fans.

Head­coach Mark Völkl nach dem Spiel: „Vie­len Dank an unse­re Fans für die super Stim­mung in der Hal­le. Ihr habt uns auch in schwie­ri­gen Pha­sen getra­gen und uns zum Sieg ver­hol­fen. Ich bin unfass­bar stolz auf mei­ne Mann­schaft, die heu­te alles gege­ben und sich belohnt hat. Die­ser Sieg bleibt für immer.“

Durch den Sieg hat Brei­ten­güß­bach die Abstiegs­plät­ze ver­las­sen und ist momen­tan auf Rang 12 der Tabelle.

Brei­ten­güß­bach: Nies­lon (25/3 Drei­er), Wörr­lein (14), Wal­de (11), Ste­phan (10), Klaus (9/1), Engel (7), Bau­er (4), Dip­pold (4), Feu­er­pfeil, Trummeter, Wagner