In der voll besetz­ten „Testa Ros­sa caff­ebar“ in der Spar­kas­se Forch­heim fand die dies­jäh­ri­ge Ver­lei­hung des „Deut­schen Sport­ab­zei­chens“ statt. Ca. 60 Sport­le­rin­nen und Sport­ler erhiel­ten aus der Hand von BLSV-Sport­ab­zei­chen­re­fe­rent Heinz Rich­ter und sei­ner Frau BLSV-Frau­en­re­fe­ren­tin Sil­via Rich­ter, sowie der stell­ver­tre­ten­den Land­rä­tin Frau Rosi Kraus die im Lau­fe des Jah­res erwor­be­nen Sportabzeichen.

Ein­gangs begrüß­te im Namen der Spar­kas­se Forch­heim Dr. Ewald Mai­er, Vor­stands­vor­sit­zen­der a.D. und Schirm­herr des im Juli auf der Sport­in­sel statt­ge­fun­de­nen Sport­ab­zei­chen­ta­ges, die Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten und beglück­wünsch­te sie zu den her­vor­ra­gen­den sport­li­chen Lei­stun­gen, die sie in die­sem Jahr erbracht haben. Alle haben in den Dis­zi­pli­nen Aus­dau­er, Kraft, Schnel­lig­keit und Koor­di­na­ti­on je eine Übung erfolg­reich bestan­den und ihre Schwimm­fer­tig­keit nach­ge­wie­sen. Dr. Mai­er beton­te, dass Sport die Regi­on in Bewe­gung hält, des­halb stärkt die Spar­kas­se Forch­heim den Brei­ten­sport: per­sön­li­che Höchst­lei­stun­gen und Begei­ste­rung für alle. Er wies dar­auf hin, dass Sport erleb­bar sein muss, um für alle Men­schen zugäng­lich zu blei­ben. Ob jung oder alt, Hob­by- oder Lei­stungs­sport­ler, mit oder ohne Behin­de­rung – Sport macht glück­lich, selbst­be­wuss­ter und ver­bin­det. Anders als beim Lei­stungs­sport geht es beim Brei­ten­sport vor allem um den Spaß an der Bewe­gung und um die För­de­rung von Fit­ness und Gesund­heit. Neben Frei­zeit­sport zäh­len auch Schul- oder Betriebs­sport dazu. Denn Sport ver­bes­sert den Zusam­men­halt zwi­schen den Men­schen, des­halb för­dert die Spar­kas­sen-Finanz­grup­pe das Deut­sche Sport­ab­zei­chen – eine Aus­zeich­nung viel­sei­ti­ger, kör­per­li­cher Lei­stungs­fä­hig­keit für alle Men­schen ab dem Alter von sechs Jahren.

Jedes Jahr stel­len für die­sen Fit­ness­test deutsch­land­weit rund zwei Mil­lio­nen Men­schen ihre moto­ri­schen Grund­fä­hig­kei­ten auf die Pro­be. Knapp 800.000 Men­schen bestehen die Tests und bekom­men – je nach erbrach­ter Lei­stung – das Abzei­chen in Bron­ze, Sil­ber oder sogar Gold ver­lie­hen. Das Deut­sche Sport­ab­zei­chen ist die höch­ste Aus­zeich­nung außer­halb des Wett­kampf­sports. Dabei brin­gen die Spar­kas­sen vor Ort die jähr­li­che Sport­ab­zei­chen-Tour des Deut­schen Olym­pi­schen Sport­bunds (DOSB) in die Regi­on. Sie hel­fen bei der Orga­ni­sa­ti­on und stel­len Akti­ons­mo­du­le zur Ver­fü­gung. Aber das Wich­tig­ste an die­ser Sport­be­we­gung: Gemein­sam macht alles mehr Spaß; zusam­men erreicht jede und jeder Ein­zel­ne mehr. Das Deut­sche Sport­ab­zei­chen begei­stert. Gruß­wor­te und herz­li­che Glück­wün­sche über­brach­ten auch für den Schirm­herrn Land­rat Dr. Her­mann Ulm, sei­ne Ver­tre­te­rin, Vize­land­rä­tin Rosi Kraus, sowie vom Staat­li­chen Schul­amt, Schul­rat Mar­kus Hahn, der in sei­nem Gruß­wort vor allem auf die gute Zusam­men­ar­beit zwi­schen dem BLSV-Sport­kreis Forch­heim und dem Schul­amt hin­wies. Außer­dem konn­te er die neue Fach­be­reichs­lei­te­rin für den Sport an den Schu­len, Frau Sabi­ne Bau­er vor­stel­len. BLSV-Kreis­vor­sit­zen­der Edmund Mau­ser und Sport­ab­zei­chen­re­fe­rent Heinz Rich­ter bedank­ten sich bei den Schirm­her­ren Dr. Mai­er und Dr. Ulm für die orga­ni­sa­to­ri­sche und finan­zi­el­le Unter­stüt­zung, sowie bei der Spar­kas­se Forch­heim für die unent­gelt­li­che Bereit­stel­lung des Ver­an­stal­tungs­rau­mes mit anschlie­ßen­der Bewir­tung, ver­bun­den mit dem Wunsch auch im kom­men­den Jahr Gast der Spar­kas­se Forch­heim sein zu dür­fen. Sodann fand die Über­rei­chung der Urkun­den und Nadeln statt, dar­über konn­ten sich auch der jüng­ste Teil­neh­mer Len­ny Mau­ser mit 5 Jah­ren und die älte­sten Teil­neh­mer mit über 80 Jah­ren, die Her­ren Adolf Vest­ner, Eugen Krae­en­bring und Wal­ter Wohl­hö­fer, herz­lich freu­en. Eine eben­so beacht­li­che Lei­stung voll­brach­te Man­fred Luther, der zum 50igsten Mal das Sport­ab­zei­chen ablegte.

Neben der Sport­för­de­rung durch die Spar­kas­se konn­ten die drei teil­neh­mer­stärk­sten Ver­ei­ne mit Preis­gel­dern des Land­ra­tes aus­ge­zeich­net wer­den. Die­se gin­gen an die LG-Forch­heim (1.Platz), den TSV Neun­kir­chen am Brand (2.Platz) und den TSV Grä­fen­berg (3.Platz).

Mit dem Wunsch nach noch mehr Betei­li­gung am Sport­ab­zei­chen­tag im näch­sten Jahr am 06. Juli 2024 und dann immer am 1. Sams­tag im Juli, ende­te die rund­um gelun­ge­ne Veranstaltung.