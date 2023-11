Inter­ak­ti­ve Aus­stel­lung mit Ori­gi­nal-Objek­ten aus der gan­zen Welt

Finis­sa­ge-Wochen­en­de mit abwechs­lungs­rei­chem Begleit­pro­gramm und Gewinnspiel

Noch bis ein­schließ­lich Sonn­tag, 3. Dezem­ber 2023 ist die Son­der­aus­stel­lung „FUTU­RAILS. Wege und Irr­we­ge auf Schie­nen“ im DB Muse­um Nürn­berg zu sehen. Seit ihrer Eröff­nung im März 2023 konn­te sie bereits 60.000 Gäste begei­stern. Gezeigt wer­den Schie­nen­uto­pien aus drei Jahr­hun­der­ten sowie zahl­rei­che Ver­su­che, die her­kömm­li­che Eisen­bahn durch alter­na­ti­ve spur­ge­bun­de­ne Ver­kehrs­sy­ste­me zu erset­zen. Über 50 Ori­gi­nal-Objek­te und Doku­men­te aus der gan­zen Welt, visio­nä­re Illu­stra­tio­nen aus 200 Jah­ren Eisen­bahn­ge­schich­te und inter­ak­ti­ve Ele­men­te zum Anfas­sen span­nen den Bogen von kurio­sen Visio­nen aus der Anfangs­zeit der Eisen­bahn bis zu aktu­el­len Kon­zep­ten wie dem Hyper­loop der TU Mün­chen und der Magnet­schwe­be­bahn der Fir­men­grup­pe Max Bögl.

Zum Abschluss der Aus­stel­lung ver­an­stal­tet das DB Muse­um am Sams­tag, 2. und Sonn­tag, 3. Dezem­ber 2023 ein Finis­sa­ge-Wochen­en­de mit abwechs­lungs­rei­chem Begleit­pro­gramm. Muse­umgä­ste dür­fen sich auf Kurz­füh­run­gen, Rund­gän­ge mit dem Schau­spie­ler Patrick Heppt und ein Gewinn­spiel freuen.

Die High­light-Objek­te der Aus­stel­lung und unter­halt­sa­me Schauspielepisoden

Thea­ter­schau­spie­ler Patrick Heppt geht am Sams­tag, 2. Dezem­ber bei sei­nen Schau­spiel­füh­run­gen der Fra­ge auf den Grund, war­um sich weder Alweg­bahn noch Trans­ra­pid gegen die Eisen­bahn durch­ge­setzt haben (um 11, 12, 13 und 14 Uhr). Am Sonn­tag, 3. Dezem­ber fin­den von 11 bis 14:30 Uhr halb­stünd­lich Kurz­füh­run­gen zu den High­light-Objek­ten der Aus­stel­lung statt und gewäh­ren einen letz­ten, span­nen­den Ein­blick. An bei­den Tagen kön­nen Muse­ums­gä­ste zudem am „FUTU­RAILS-Gewinn­spiel“ teil­neh­men – es win­ken Prei­se pas­send zum Ausstellungsthema.

Umfang­rei­ches Begleit­buch mit zahl­rei­chen Abbildungen

Zur Aus­stel­lung ist außer­dem ein Begleit­buch mit zahl­rei­chen Abbil­dun­gen und Text­bei­trä­gen erschie­nen (19 Euro). Das Buch ist im Muse­ums­shop, im Online-Shop des DB Muse­ums und im Buch­han­del käuf­lich zu erwerben.

Veranstaltungsübersicht

Schau­spiel­füh­run­gen durch die Aus­stel­lung FUTURAILS

Sa. 2. Dezem­ber 2023

Beginn: 11,12,13 und 14 Uhr

Dau­er: jeweils 45 Min.

Kosten: Muse­ums­ein­tritt

Anmel­dung nicht erforderlich

Kurz­füh­run­gen durch die Aus­stel­lung FUTURAILS

So. 3. Dezem­ber 2023

Beginn: 11, 11:30, 12, 12:30, 13, 13:30, 14, 14:30 Uhr

Dau­er: jeweils 30 Min.

Kosten: Muse­ums­ein­tritt

Anmel­dung nicht erforderlich

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter dbmu​se​um​.de