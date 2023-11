Quint­Essenz – „Joy to the world“

Auf der Suche nach einer pas­sen­den „Schub­la­de“ haben die smar­ten Voka­li­sten der „ange­sag­te­sten A‑cap­pel­la-Band zwi­schen Reg­nitz und Main-Donau-Kanal“ beschlos­sen, dass sie in kei­ne sol­che pas­sen und arran­gie­ren und per­for­men seit­dem unter­schied­lich­ste Pre­tio­sen aus Pop, Jazz, Schla­ger und Klas­sik, die Ihnen in die Fin­ger kom­men. So ist die „Quint­essenz“ der Quint­Essenz seit über 15 Jah­ren ein erfri­schen­des und oft­mals humo­ri­sti­sches Pot­pour­ri über alle Gen­re- und Län­der­gren­zen hinweg.

Anläss­lich des advent­li­chen Bene­fiz­kon­zer­tes zu Gun­sten der Gene­ral­sa­nie­rung der Kir­che St. Gan­golf lädt das Bam­ber­ger Vokal­ensem­ble am Sams­tag, den 02.12.2023, um 19.30 Uhr in der Pfarr­kir­che St. Gan­golf unplug­ged und über­wie­gend klas­sisch zu einer fünf Jahr­hun­der­te umfas­sen­den Rei­se durch Advent­li­ches, Besinn­li­ches und Beseel­tes aus aller Welt ein.

Tickets sind bei „Bet­ten Fried­rich“, Ob.Königstr.43 in Bam­berg erhält­lich (mon­tags geschlos­sen). Wei­te­re Infos unter www.5‑essenz.net

För­der­ver­ein Gan­golf Fly­er Qint­essenz 2023