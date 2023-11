Info­stän­de, Lich­ter­ket­te, Andacht und Lesung machen auf häus­li­che und sexua­li­sier­te Gewalt gegen Frau­en aufmerksam.

Am Sams­tag, 25. Novem­ber, ab 13 Uhr, fin­det anläss­lich des Inter­na­tio­na­len Tags gegen Gewalt an Frau­en und der beglei­ten­den UN-Kam­pa­gne „Oran­ge the World“ ein Akti­ons­tag in Bay­reuth statt. Er macht auf das The­ma häus­li­che und sexua­li­sier­te Gewalt gegen Frau­en aufmerksam.

Von 13 bis 16 Uhr kön­nen Inter­es­sier­te an drei Info­stän­den bei Wis­sens­spie­len mit­ma­chen und mit Anlauf­stel­len für Gewalt­op­fer ins Gespräch kom­men. Die Stän­de befin­den sich am Ein­gang zum ehe­ma­li­gen Kino Reichs­hof, vor dem Urwelt-Muse­um Ober­fran­ken und vor dem Gebäu­de Maxi­mi­li­an­stra­ße 6. Um 16.30 Uhr fin­det zudem eine Andacht zum The­ma Gewalt gegen Frau­en in der Stadt­kir­che statt.

Im Anschluss dar­an lädt das Akti­ons­bünd­nis zu einer Lich­ter­ket­te ein, die um 17 Uhr auf dem Vor­platz der Stadt­kir­che beginnt und bis in die Richard-Wag­ner-Stra­ße rei­chen soll. Dabei kön­nen Teil­neh­men­de ger­ne oran­ge­far­be­ne Klei­dung oder Acces­soires tra­gen, um im Rah­men der „Oran­ge the World“-Kampagne ein sicht­ba­res Zei­chen gegen Gewalt an Frau­en zu setzen.

Zum Abschluss des Akti­ons­tags tref­fen sich ab 17.30 Uhr Inter­es­sier­te zu einem Aus­tausch bei Geträn­ken und Gebäck in der Kli­ma­lounge, Richard-Wag­ner-Stra­ße 4–6. Dort wer­den Bay­reuths 2. Bür­ger­mei­ster, Dr. Andre­as Zip­pel, die Frau­en­be­auf­trag­te der Uni­ver­si­tät, Prof. Dr. Hei­ke Feld­haar, und der stell­ver­tre­ten­de Lei­ter der Poli­zei-Inspek­ti­on Bay­reuth Stadt, Mar­tin Prechtl, Gruß­wor­te spre­chen. Im Anschluss lesen Mit­glie­der des Akti­ons­bünd­nis­ses kur­ze Tex­te zum The­ma mit musi­ka­li­scher Begleitung.

Dar­über hin­aus unter­stützt die RW21 Stadt­bi­blio­thek die Aktio­nen mit einem Medi­en­tisch, der vom 25. Novem­ber bis zum 10. Dezem­ber auf das The­ma Gewalt gegen Frau­en auf­merk­sam macht. Das Iwa­le­wa­haus wird in die­sem Zeit­raum oran­ge beleuchtet.

Unter­stüt­zung der UN-Kam­pa­gne „Oran­ge the World“

Unter dem Mot­to „Stopp Gewalt gegen Frau­en!“ macht die UN-Kam­pa­gne „Oran­ge the World“ jedes Jahr zwi­schen dem 25. Novem­ber, dem Inter­na­tio­na­len Tag gegen Gewalt an Frau­en, und dem 10. Dezem­ber, dem Tag der Men­schen­rech­te, auf Gewalt gegen Frau­en, Mäd­chen und que­e­re Men­schen aufmerksam.

Geschlechts­spe­zi­fi­sche bezie­hungs­wei­se geschlechts­ba­sier­te Gewalt ist in unse­rer Gesell­schaft weit ver­brei­tet – in Part­ner­schaf­ten, im öffent­li­chen sowie im digi­ta­len Raum. So ist laut UN Women Deutsch­land (https://​unwo​men​.de/​o​r​a​n​g​e​-​t​h​e​-​w​o​r​l​d​-​2​0​23/) hier­zu­lan­de jede drit­te Frau min­de­stens ein­mal in ihrem Leben von phy­si­scher bezie­hungs­wei­se sexua­li­sier­ter Gewalt betrof­fen. Alle vier Minu­ten erlebt dem­nach eine Frau in Deutsch­land Gewalt durch ihren Part­ner oder Ex-Part­ner, und jeden drit­ten Tag tötet ein Mann sei­ne Part­ne­rin oder Ex-Partnerin.

Hil­fe für Betroffene

Bera­ten­de Ansprech­per­so­nen rund um die Uhr fin­den Frau­en unter ande­rem beim bun­des­wei­ten Hil­fe­te­le­fon unter der Tele­fon­num­mer 116 016. Que­e­re Men­schen, die Gewalt erfah­ren haben, kön­nen sich außer­dem an das Baye­ri­sche Hil­fe­te­le­fon der Fach­stel­le „Strong!“ (0800 00 112 03) wen­den. Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen zu Hilfs­an­ge­bo­ten vor Ort gibt es auf der Sei­te der städ­ti­schen Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­ten unter www​.bay​reuth​.de/​h​i​l​f​s​a​n​g​e​b​ote.