Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Flucht nach Dieb­stahl gelang

BAM­BERG. Diens­tag­mor­gen gegen 8:40 Uhr nahm ein Unbe­kann­ter in einem Super­markt in der Star­ken­feld­stra­ße zwei Fla­schen Jack Dani­els aus dem Regal und ver­ließ den Kas­sen­be­reich. Mit den zwei Fla­schen Whis­key in der Hand wur­de er vom Laden­de­tek­tiv ange­spro­chen und in die Büro­räu­me gebe­ten. Hier­bei hielt der Detek­tiv den Mann an der Jacke fest. Auf dem Weg ins Büro schlüpf­te der Unbe­kann­te aus der Jacke ließ das Die­bes­gut zurück und konn­te noch vor Ein­tref­fen der Poli­zei flüchten.

Rich­ti­ger Riecher

BAM­BERG. Weil ein 33-Jäh­ri­ger sich in einem Beklei­dungs­ge­schäft am Maxi­mi­li­ans­platz auf­fäl­lig benahm, wur­de er, nach­dem er den Laden ver­las­sen hat­te, von dem Geschäfts­lei­ter ange­spro­chen. Dar­auf­hin gab der 33-Jäh­ri­ge eine in sei­nem Ruck­sack ver­steck­te Jacke im Wert von ca. 180 Euro her­aus, die ein­deu­tig dem Laden zuge­ord­net wer­den konnte.

Süßig­kei­ten ver­schwan­den in der Jackentasche

BAM­BERG. Diens­tag­nach­mit­tag wur­de ein 14-Jäh­ri­ger in einem Super­markt an der Pro­me­na­de dabei beob­ach­tet, wie er eine Tüte Hari­bo im Wert von 1,20 Euro in sei­ne Jacken­ta­sche steck­te und den Laden ver­ließ. Er wur­de von der Poli­zei an sei­ne Wohn­grup­pe übergeben.

Par­füm im Wert von 360 Euro gestohlen

BAM­BERG. Mon­tag­abend wur­de die Poli­zei Bam­berg von dem Laden­de­tek­tiv eines Dro­ge­rie­mark­tes am Maxi­mi­li­ans­platz über zwei Laden­die­be infor­miert. Bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe konn­te der Detek­tiv einen der Bei­den aggres­si­ven Män­ner fest­hal­ten, wäh­rend der Ande­re flüch­ten konn­te. Bei Durch­su­chung auf der Dienst­stel­le konn­ten bei ihm zwei hoch­wer­ti­ge Par­füms im Wert von ca. 309 Euro auf­ge­fun­den wer­den, wel­che dem Dro­ge­rie­markt zuge­ord­net wer­den konn­ten. Ein wei­te­res Par­füm im Wert von 50 Euro, wel­ches aus einem unbe­kann­ten Laden stammt, wur­de in sei­ner Bauch­ta­sche aufgefunden.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Bereits am Frei­tag, 17.11.2023 stell­te ein 39-Jäh­ri­ger sein Fahr­rad in der Mitt­le­ren Stern­gas­se ab. Als er am Sams­tag­abend zu sei­nem Fahr­rad zurück­kam, fehl­ten das Vor­der­rad und Anbau­tei­le im Wert von ca. 100 Euro.

Zwi­schen Mon­tag­nach­mit­tag und Diens­tag­früh ent­wen­de­ten Unbe­kann­te aus einem Hof eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Her­zog-Max-Stra­ße ein ver­sperr­tes sil­ber­nes Cube-Moun­tain­bike im Wert von ca. 200 Euro.

Täter­hin­wei­se zu den Vor­fäl­len nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

ZAP­FEN­DORF. Bereits am Diens­tag, 7. Novem­ber, ereig­ne­te sich zwi­schen 6.00 Uhr und 15.00 Uhr am Bahn­hof ein Fahr­rad­dieb­stahl. Es han­delt sich um ein schwar­zes Moun­tain­bike, wel­ches am Fahr­rad­stän­der ver­sperrt war.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Tat oder zum Ver­bleib des Fahr­ra­des geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

HALL­STADT. In der Miche­lin­stra­ße wur­de am Diens­tag zwi­schen 23.30 Uhr und Mit­ter­nacht ein Ziga­ret­ten­au­to­mat auf­ge­bro­chen. Unbe­kann­te flex­ten das Schloss auf und ent­wen­de­ten den kom­plet­ten Inhalt. Der Sach­scha­den beträgt ca. 400 Euro.

Wer etwas Ver­däch­ti­ges beob­ach­ten konn­te, möch­te sich bit­te unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land melden.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

LICH­TEN­EI­CHE. Am Diens­tag­vor­mit­tag zwi­schen 8.30 Uhr und 9.00 Uhr kam es in der Stock­see­stra­ße zu einem Unfall mit Fah­rer­flucht. Wäh­rend eines Abla­de­vor­gan­ges beschä­dig­te ein Unbe­kann­ter die Lade­ram­pe eines Lkw und ent­fern­te sich uner­laubt vom Unfallort.

Zeu­gen, die den Unfall beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

LIT­ZEN­DORF. Auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Mem­mels­dorf und Lit­zen­dorf kam es am Diens­tag, ca. 17.55 Uhr, zu einen Unfall mit Fah­rer­flucht. Ein 25-Jäh­ri­ger fuhr mit einem Pkw, VW/​Amarok, Rich­tung Lit­zen­dorf, als ihn auf der Gegen­fahr­bahn ein weiß-blau­er Trans­por­ter zu weit links ent­ge­gen­kam. Der Unbe­kann­te tou­chier­te den lin­ken Außen­spie­gel des Ama­rok und fuhr ohne anzu­hal­ten Rich­tung Mem­mels­dorf wei­ter. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Im Zeit­raum zwi­schen ver­gan­ge­nem Sams­tag, 19 Uhr, und dem frü­hen Mon­tag­mor­gen, 2 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter das Fahr­rad eines 18-Jäh­ri­gen. Das schwarz-rote Moun­tain­bike der Mar­ke YT im Wert von etwa 1.800.- EUR hat­te der Schü­ler am Bahn­hofs­platz abge­stellt und mit einem Zah­len­schloss ver­sperrt. Zeu­gen, die im genann­ten Zeit­raum ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Beschä­dig­tes dunk­les Fahr­zeug gesucht

BAM­BERG. Diens­tag­nach­mit­tag kam ein 80-Jäh­ri­ger in die Zen­tral­wa­che der Poli­zei Bam­berg-Stadt und teil­te einen Unfall im Park­haus des Kli­ni­kums Bam­berg mit. Gegen 11:30 Uhr woll­te er sei­nen Golf ein­par­ken, um einen Ter­min im Kran­ken­haus wahr­zu­neh­men und streif­te hier­bei ein unbe­kann­tes, dunk­les Auto. Als er gegen 15:30 Uhr zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kam, war das beschä­dig­te Auto weg.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach dem Hal­ter des dunk­len Fahr­zeugs, wel­ches Diens­tag zwi­schen 11:30 Uhr und 15:30 Uhr im Park­haus des Kli­ni­kums Bam­berg am lin­ken Heck beschä­digt wur­de. Die­ser wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Sko­da wur­de stark beschädigt

BAM­BERG. Diens­tag zwi­schen 12.40 Uhr und 21:15 Uhr wur­de ein in der Haupts­moor­stra­ße abge­stell­ter blau­er Sko­da von Unbe­kann­ten ange­fah­ren und beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher hin­ter­ließ eine gro­ße Del­le, einen beschä­dig­ten Außen­spie­gel und einen Krat­zer über die kom­plet­te lin­ke Sei­te und ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den von ca. 4.000 Euro zu kümmern.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Alko­hol­fah­ne kam den Beam­ten entgegen

BAM­BERG. Mitt­woch­früh gegen 1:45 Uhr wur­de in der Gene­rals­gas­se ein 34-Jäh­ri­ger, der dort mit einem E‑Scooter unter­wegs war, von der Poli­zei Bam­berg kon­trol­liert. Schon bei Anspra­che kam den Beam­ten ein star­ker Alko­hol­ge­ruch ent­ge­gen. Der 34-Jäh­ri­ge war mit 1,18 Pro­mil­le unter­wegs. Den E‑Scooter muss­te er ste­hen lassen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Auf­lie­ger löste sich

LICH­TEN­FELS-TRIEB. Am Diens­tag­abend gegen 17.00 Uhr löste sich aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che der Sat­tel­auf­lie­ger von der Zug­ma­schi­ne eines 39-jäh­ri­gen Lkw-Fah­rers und setz­te auf der Fahr­bahn auf, als die­ser die B 173 in Trieb befuhr. Zum Unfall­zeit­punkt herrsch­te zwar reger Berufs­ver­kehr, glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand wei­ter geschä­digt. Der Sach­scha­den an Lkw und Stra­ße wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der beschä­dig­te Auf­lie­ger muss­te durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men gebor­gen werden.

Laden­dieb erwischt

LICH­TEN­FELS. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge beob­ach­te­te am Diens­tag­nach­mit­tag einen 41-Jäh­ri­gen, wie die­ser in einem Schuh­ge­schäft in der Main­au ein Paar Snea­k­er im Wert von 55 Euro anpro­bier­te, sei­ne eige­nen Schu­he in sei­nem Ruck­sack ver­stau­te und das Geschäft ohne zu bezah­len ver­ließ. Er konn­te ein­ge­holt und bis zum Ein­tref­fen der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe fest­ge­hal­ten wer­den. Wäh­rend der Sach­ver­halts­auf­nah­me fan­den die Poli­zi­sten in der Jacken­ta­sche des Man­nes eine hoch­wer­ti­ge Son­nen­bril­le mit Eti­kett, für die er kei­nen Kauf­be­leg vor­wei­sen konn­te. Es stell­te sich her­aus, dass er die­se Bril­le, im Wert von 70 Euro, vom Außen­stän­der eines nahe­ge­le­ge­nen Opti­kers ent­wen­de­te hat­te. Der Mann erhält Anzei­gen wegen Ladendiebstahls.

Etwa 8.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

WEIS­MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Etwa 8.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Diens­tag­vor­mit­tag an der Kreu­zung Für­sten­weg / Pater-Otto-Hop­fen­mül­ler-Stra­ße ereig­ne­te. Ein 27-jäh­ri­ger KIA-Fah­rer über­sah beim Abbie­gen einen vor­fahrt­be­rech­tig­ten 84-jäh­ri­gen Mer­ce­des-Fah­rer und es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Autos. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se niemand.