Fahr­plan­än­de­run­gen, Zug­aus­fäl­le, Gleis­wech­sel, Ver­spä­tung oder gar Bahn-Streik: Nein, das gibt es in Forch­heim nicht. Denn hier heißt es ab 1. Dezem­ber 2023: Alles ein­stei­gen, näch­ster Halt: Forch­heim, Pfalzmuseum!

Jedes Jahr zur Weih­nachts­zeit schnau­ben, damp­fen und tuckern in der alt­ehr­wür­di­gen Forch­hei­mer Kai­ser­pfalz die Mini-Züge: Die tra­di­tio­nel­le Eisen­bahn­aus­stel­lung im Erd­ge­schoss der Pfalz bringt dabei nicht nur Kin­der­au­gen zum Leuchten.

Grö­ßer als so man­ches Wohn­zim­mer ist dabei die rund 40 Qua­drat­me­ter gro­ße Gar­ten­bahn­an­la­ge mit ihren gro­ßen schwe­ren Mes­sing­schie­nen mit einem eige­nen Bahn­be­triebs­werk mit Lok­schup­pen und Dreh­schei­be für die Dampf­lo­ko­mo­ti­ven. Außer­dem gibt es eine H0 Fleisch­mann-Anla­ge, eine N‑Spur-Anla­ge und, das ist beson­ders beliebt, zwei Spiel­an­la­gen für die Kin­der und Spiel­ti­sche für die Kleinsten.

Auf den Vor­führ­an­la­gen dür­fen Jugend­li­che und Erwach­se­ne sel­ber Loko­mo­tiv­füh­rer spie­len, Züge fah­ren las­sen und Wei­chen stel­len. Ins­ge­samt sind dabei rund 25 Loko­mo­ti­ven unter­wegs. „Alle gro­ßen Dampf­lo­ko­mo­ti­ven haben dabei ihren eige­nen Sound“, erzählt Die­ter Mai­er, der zusam­men mit vier akti­ven Modell­ei­sen­bah­nern das Erd­ge­schoss der Kai­ser­pfalz zum Eisen­bah­ner-Him­mel wer­den lässt.

Fast drei Wochen vor Aus­stel­lungs­be­ginn wird tag­aus, tag­ein gewer­kelt, wer­den die Podi­en für die Gleis­an­la­gen auf­ge­baut, Modu­le geschleppt, Häus­chen und Minia­tur­bahn­hö­fe auf­ge­stellt, Tra­fos instal­liert und die Züge auf die Strecke gebracht. Damit die Dampf­loks auch die täu­schend ech­ten Geräu­sche machen, damit es pfeift und quietscht und qualmt, muss auch regel­mä­ßig Was­ser nach­ge­füllt wer­den, erklärt Maier.

Lie­be­voll ist die Land­schaft, die in Forch­heim ganz ohne stö­ren­de Lärm­schutz­wän­de aus­kommt – hier kön­nen die Bahn­fah­rer direkt auf eine klei­ne Zahn­rad­bahn blicken, die in der H0-Anla­ge den Berg hin­auf schnauft, kön­nen Bahn­hö­fe und viel Natur erspä­hen – und auch das Forch­hei­mer Rat­haus ist zu sehen. Und zwi­schen­drin fährt auch immer der Kame­ra­wa­gen: Dar­auf kön­nen Besu­cher ihre Han­dys auf eine Rund­fahrt über die Modell­an­la­ge schicken, um auch die ver­steck­te­ren Win­kel ent­decken zu können.

Und für alle Hob­by­mo­dell­ei­sen­bah­ner gibt es in die­sem Jahr wie­der einen ganz beson­de­ren Bahn-Hit: Besu­che­rin­nen und Besu­cher dür­fen von zuhau­se ihre Piko, LGB und Märk­lin-Loks mit in die Aus­stel­lung in die Forch­hei­mer Kai­ser­pfalz brin­gen und nach Abspra­che auf der gro­ßen Anla­ge auf die Schie­ne setzen.

Ver­an­stal­tungs­zeit­raum

01. Dezem­ber bis 06. Janu­ar 2023: Mon­tag bis Frei­tag 15:00 bis 18:00 Uhr, Sams­tag sowie Sonn- und Fei­er­ta­ge 13:00 bis 18:00 Uhr, 24., 25., 31. Dezem­ber und 01. Janu­ar geschlossen.

Son­der­ein­tritts­preis

2,00 € p. P., Kin­der unter 6 Jah­ren frei­er Eintritt

Kin­der dür­fen nur in Beglei­tung Erwach­se­ner die Aus­stel­lung besuchen.