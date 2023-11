Erfol­ge in der Berei­ni­gungs­sit­zung des Haushaltsausschusses

Lan­ge dau­er­ten die Bera­tun­gen in Ber­lin, die Ergeb­nis­se kön­nen sich laut MdB Lisa Badum aber sehen las­sen: „Wir kön­nen mit rund 170 Mil­lio­nen mehr für den Ein­zel­plan 17 sehr zufrie­den sein.“

Die Kür­zung der Frei­wil­li­gen­dien­ste wur­de nicht nur zurück­ge­nom­men, son­dern der Titel wur­de sogar noch um 80 Mil­lio­nen auf­ge­stockt, und auch der Kin­der- und Jugend­plan erhält wei­te­re 45 Mil­lio­nen. Neben den Jugend­mi­gra­ti­ons­dien­sten mit 10 Mil­lio­nen mehr wer­den eben­falls die psy­cho­so­zia­len Zen­tren (plus 6 Mio) und die Frü­hen Hil­fen (plus 5 Mio) bedacht. Das flä­chen­decken­de Bera­tungs­netz­werk respekt*land wird mit wei­te­ren 10,375 Mil­lio­nen finanziert.

Ein beson­de­rer Erfolg sind auch die 15 Mil­lio­nen mehr für das Zukunfts­pa­ket von Mini­ste­rin Paus. Dabei wer­den Pro­jek­te von und für Kin­der und Jugend­li­che mit dem Ziel geför­dert, ihre Situa­ti­on durch Bewe­gung, Kul­tur­ange­bo­te und Maß­nah­men für die kör­per­li­che und see­li­sche Gesund­heit zu ver­bes­sern. „Das sind Inve­sti­tio­nen in die Zukunft – im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes.“, beur­teilt Lisa Badum die Ergeb­nis­se der Beratungen.