„Licht an. Damit Ein­sam­keit nicht krank macht.“

Ein­sam­keit kann alle Men­schen tref­fen – ganz egal, wie alt sie sind. Sich ein­sam zu füh­len, ist schmerz­haft. Ein Gefühl, das trau­rig machen kann und das etwas ganz ande­res ist als bewuss­te Abwen­dung und absicht­li­che Distanz. Das Prä­ven­ti­ons­schwer­punkt­the­ma „Licht an – Damit Ein­sam­keit nicht krank macht.“ soll die ver­schie­de­nen Facet­ten von Ein­sam­keit und mög­li­che Lösungs­an­sät­ze aufzeigen.

Sicher ist: Ein­sam­keit ist über indi­vi­du­el­le Schick­sa­le hin­aus gesamt­ge­sell­schaft­lich bedeu­tend. Unter dem Dach des Prä­ven­ti­ons­schwer­punk­tes „Licht an. Damit Ein­sam­keit nicht krank macht.“ wur­de das Pro­jekt „aktiv.gemeinsam.bewegt“ in der Regi­on Bay­reuth umge­setzt. Damit wol­len die Senio­ren­ver­ant­wort­li­chen des Land­krei­ses Bay­reuth, das Gesund­heits­amt Bay­reuth und die Gesund­heits­re­gi­onplus Bay­reuth ein grö­ße­res Bewusst­sein für die Pro­ble­ma­tik schaf­fen und Hilfs­an­ge­bo­te präsentieren.

In Koope­ra­ti­on mit den Senio­ren­be­auf­trag­ten des Land­krei­ses Bay­reuth wur­den ver­schie­de­ne Kon­zep­te umge­setzt. Ins­ge­samt haben sich zehn Gemein­den an der Kam­pa­gne betei­ligt. Hier­bei wur­den 16 Ver­an­stal­tun­gen realisiert.

Die Senio­ren­be­auf­trag­ten lie­ßen ihrer Krea­ti­vi­tät frei­en Lauf und ent­wickel­ten zahl­rei­che Ideen für die Senio­rin­nen und Senio­ren in ihren Gemein­den. Dar­aus ent­stan­den unter ande­rem Alpa­ka-Wan­de­run­gen in Bischofs­grün, eine Autoren-Lesung und Eis­Ver­ko­stung in Fich­tel­berg, ein Senio­ren-Café in Gold­kro­nach, ein Get-tog­e­ther im Ahorn­tal, meh­re­re Tanz­ver­an­stal­tun­gen in Peg­nitz, eine Wan­de­rung um den Wei­ßen­städ­ter See sowie Spie­le­nach­mit­ta­ge in Bind­lach, Spei­chers­dorf und Emt­manns­berg. Außer­dem haben sich die Senio­ren­ver­ant­wort­li­chen des Land­krei­ses Bay­reuth, der Gesund­heits­re­gi­onplus Bay­reuth und des Gesund­heits­am­tes am „Wir sind alle gleich“-Festival in Wai­schen­feld betei­ligt und ein „Plau­der­bänk­la“ in War­men­stein­ach instal­liert. An den Ver­an­stal­tun­gen haben ins­ge­samt zir­ka 1500 Per­so­nen teilgenommen.

Land­rat Flo­ri­an Wie­demann: „Ein­sam­keit ist ein sehr bedeu­ten­des und sen­si­bles The­ma, auf das wir drin­gend hin­wei­sen müs­sen. Ich freue mich daher sehr, dass sich die Ver­ant­wort­li­chen mit der­art viel Krea­ti­vi­tät und Herz­blut für die Senio­rin­nen und Senio­ren unse­res Land­krei­ses einsetzen.“