Die Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern begrüßt die Absicht von Bay­erns Gesund­heits­mi­ni­ste­rin Judith Ger­lach, die rasan­te Aus­brei­tung von Medi­zi­ni­schen Ver­sor­gungs­zen­tren (MVZ) rasch per Gesetz zu regu­lie­ren. 1

Klaus Emme­rich, Kli­nik­vor­stand i.R.:

„Ren­di­te­ori­en­tier­te MVZ-Betrei­ber bie­ten die­je­ni­gen Lei­stun­gen an, die sich rech­nen. Dies gefähr­det die bedarfs­ori­en­tier­te flä­chen­decken­de ambu­lan­te Ver­sor­gung in Bay­ern. Inso­fern ist die Bun­des­rats-Initia­ti­ve der Län­der Bay­ern, Rhein­land-Pfalz und Schles­wig-Hol­stein zur Regu­lie­rung von MVZ der rich­ti­ge Weg. Glei­ches gilt jedoch auch für Kran­ken­häu­ser! Pri­vat­in­ve­sto­ren bie­ten auch hier vor­wie­gend selek­ti­ve Ren­di­te­ori­en­tier­te kli­ni­sche Lei­stun­gen an und wan­deln viel­fach bedarfs­not­wen­di­ge All­ge­mein­kran­ken­häu­ser mit kli­ni­scher Not­fall­ver­sor­gung in Fach­kli­ni­ken ohne Not­fall­be­hand­lung um.“