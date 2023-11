Pres­se­mit­tei­lung der Wolf­gang End­ress Kalk- und Schot­ter­werk GmbH & Co. KG:

Inve­sti­ti­on in die Zukunft unse­rer Regi­on – res­sour­cen­scho­nen­de und ver­ant­wor­tungs­be­wuss­te Gewin­nung hei­mi­scher Baustoffe

Der Fokus unse­res Unter­neh­mens liegt auf einer moder­nen und ver­ant­wor­tungs­be­wuss­ten Wei­ter­ent­wick­lung der Roh­stoff­ge­win­nung. Wir sichern die Zukunft des Unter­neh­mens, sei­ner Mit­ar­bei­ter und der Regi­on durch sinn­vol­le und durch­dach­te Inve­sti­tio­nen in Pro­duk­ti­on und Nach­hal­tig­keit. Unser Zukunfts­kon­zept setzt dabei an drei ent­schei­den­den Säu­len an:

Wirt­schaf­ten im Ein­klang mit Umwelt und Natur

Nicht mehr genutz­te Flä­chen bau­en wir zurück und die­se wer­den wie­der Teil der Natur. In unse­rem Stein­bruch sie­deln sich sel­te­ne Arten an, die häu­fig kei­nen ande­ren Lebens­raum mehr fin­den. Durch unse­re Zusam­men­ar­beit mit dem Lan­des­bund für Vogel- und Natur­schutz (LBV) e.V. kön­nen wir unse­re Betriebs­tä­tig­kei­ten auf die Bedürf­nis­se der Pflan­zen- und Tier­welt abstimmen.

Durch einen ziel­ge­rich­te­ten, selek­ti­ven Abbau von Kalk­stein errei­chen wir eine gro­ße Wert­schöp­fungs­tie­fe bei gleich­zei­ti­ger Scho­nung unse­rer wert­vol­len Res­sour­ce. Als mit­tel­stän­di­sches Unter­neh­men ist es uns dabei wich­tig, nicht nur Roh­stoff zu för­dern und zu ver­edeln, son­dern auch neue Wege zur öko­lo­gi­schen und nach­hal­ti­gen Ver­wer­tung und Rück­füh­rung zu entwickeln.

Kalk­stein wird in unse­rem Ofen gebrannt. Ein inno­va­ti­ver Ansatz im Sin­ne der Kreis­lauf­wirt­schaft ist es, hier­für Recy­cling-Öl statt wert­vol­lem Roh­öl zu nut­zen. Das Recy­cling-Öl ist ein Schneid­öl aus regio­na­len metall­ver­ar­bei­ten­den Indu­strie­be­trie­ben, es zeigt deut­lich bes­se­re Abgas­wer­te als das zuvor geneh­mig­te und ver­wen­de­te Schwer­öl. Bei der Ver­bren­nung von Regel­brenn­stof­fen wird ledig­lich Staub gemes­sen. Bei der Nut­zung von Recy­cling-Öl wer­den jedoch regel­mä­ßig und von unab­hän­gi­ger Stel­le ver­schie­de­ne wei­te­re Abluft­wer­te gemes­sen, wodurch eine genaue­re Emis­si­ons­kon­trol­le erfolgt. Alle Mess­ergeb­nis­se wer­den wöchent­lich an die über­wa­chen­de Behör­de übermittelt.

Mehr­wer­te von hei­mi­schen Produkten

Wir bie­ten Roh­stof­fe aus der Regi­on an. Regio­na­le Bau­stof­fe bedeu­ten kür­ze­re Trans­port­we­ge, gerin­ge­rer Kraft­stoff­ver­brauch und weni­ger Bela­stung der Infra­struk­tur. Die gesam­te Pro­duk­ti­on durch­läuft einen res­sour­cen­scho­nen­den und opti­mier­ten Pro­zess bei uns in Grä­fen­berg. Den Bedarf an ener­gie­in­ten­si­ven Pro­duk­ten wie z.B. gebrann­ten Kalk durch Lie­fe­ran­ten aus nicht EU-Län­dern zu decken, wäre in punk­to Umwelt­stan­dards und Kli­ma­schutz kon­tra­pro­duk­tiv. Wir pro­du­zie­ren nach hohen Umwelt­stan­dards, unse­re Pro­duk­te bin­den CO2 und tra­gen zu Ener­gie­ein­spa­rung und Wohn­ge­sund­heit bei. Um unse­re eige­ne Ener­gie­ef­fi­zi­enz noch wei­ter zu ver­bes­sern, sind wir Teil des Ener­gie­ef­fi­zi­enz­netz­werks OBEN.

Durch unse­re Pro­duk­ti­on sichern wir die Ver­sor­gung mit einem der wich­tig­sten hei­mi­schen, bio­lo­gi­schen Bau­stof­fe für Indu­strie, Kom­mu­nen und pri­va­te Haushalte.

Inve­sti­tio­nen für eine lebens­wer­te Region

Wir sind seit 90 Jah­ren ein zuver­läs­si­ger Arbeit­ge­ber in der Regi­on. Unse­re 75 Mit­ar­bei­ter sind stolz dar­auf bei uns zu arbei­ten. Als Aus­bil­dungs­be­trieb sind wir fester Teil der Zukunfts­per­spek­ti­ve jun­ger Men­schen in der Regi­on. Wir unter­stüt­zen regio­na­le Ver­ei­ne und Orga­ni­sa­tio­nen. In den letz­ten Jah­ren haben wir hohe Sum­men inve­stiert – unter ande­rem sie­ben Mio. Euro für unser Logi­stik­zen­trum mit Ver­wal­tungs­ge­bäu­de und Bau­stoff­la­bor – um unse­re Pro­zes­se zu moder­ni­sie­ren, den Stand­ort und damit die Arbeits­plät­ze zu sichern und als ver­läss­li­cher Nach­bar unse­ren Bei­trag für eine lebens­wer­te Regi­on zu leisten.

Zur aktu­el­len Diskussion

Für uns war die Ein­füh­rung die­ses inno­va­ti­ven Pro­zes­ses – der Nut­zung eines Abfall­pro­dukts mit einer bes­se­ren Über­wa­chung der Abgas­wer­te – der rich­ti­ge Schritt für eine Opti­mie­rung der umwelt­scho­nen­den Pro­duk­ti­on und deut­lich bes­ser als die Nut­zung der mög­li­chen Brenn­stof­fe Braun­koh­le­staub und Schwer­öl. Rich­tig ist aber auch, dass für die ther­mi­sche Nach­nut­zung der Ofen­ab­luft die recht­li­che Grund­la­ge gege­ben sein muss. Das Ver­säum­nis, dies erneut in den Antrag für das Recy­cling-Öl mit auf­zu­neh­men, holen wir mit unse­rem jet­zi­gen Antrag nach und koope­rie­ren trans­pa­rent und offen mit den zustän­di­gen Behörden.

Wir möch­ten beto­nen, dass uns der sach­li­che Dia­log mit Anwoh­nern, poli­ti­schen Ent­schei­dungs­trä­gern und der inter­es­sier­ten Öffent­lich­keit sehr wich­tig ist. Wir sind immer kurz­fri­stig ansprech­bar und freu­en uns über einen dif­fe­ren­zier­ten Aus­tausch und kon­struk­ti­ve Anre­gun­gen. In den kom­men­den Wochen und Mona­ten wer­den wir den Dia­log auch aktiv über ver­schie­de­ne For­ma­te füh­ren. Klar ist: Wir wer­den kon­se­quent und mit vol­ler Über­zeu­gung unser Ziel, durch regio­na­le, nach­hal­ti­ge und ver­ant­wor­tungs­be­wuss­te Roh­stoff­ge­win­nung, die Ver­sor­gungs­si­cher­heit von mor­gen sicher­zu­stel­len, weiterverfolgen.

Für unse­re Mit­ar­bei­ter, die Umwelt und ein zukunfts­ori­en­tier­tes Gräfenberg.

Über WOLF­GANG END­RESS Kalk- und Schotterwerk

Seit 1930 för­dert das Unter­neh­men Wolf­gang End­ress bio­lo­gi­sche Bau­stof­fe für Wand und Boden.

Heu­te ermög­li­chen 75 Mit­ar­bei­ter an drei Stand­or­ten Bau­vor­ha­ben in ganz Deutsch­land. Unser wert­vol­ler Roh­stoff bie­tet die Grund­la­ge für unter­schied­lich­ste Ein­satz­be­rei­che rund ums Haus, in Kom­mu­nen, Indu­strie- und Gewer­be­be­trie­ben. Unser Sor­ti­ment umfasst Mate­ria­li­en für Putz­fas­sa­den, Farb­kon­zep­te und Innen­räu­me. Wir legen seit jeher Wert auf eine res­sour­cen­scho­nen­de und ver­ant­wor­tungs­be­wuss­te Gewin­nung hei­mi­scher Baustoffe.

Infor­ma­tio­nen unter www​.grae​fix​.de