“Die Stadt brennt” – Erin­ne­rung an den schwär­ze­sten Tag in Kulm­bachs Geschichte

Vor 470 Jah­ren wur­de Kulm­bach im zwei­ten Mark­gra­fen­krieg völ­lig zer­stört, die Ein­woh­ner muss­ten flie­hen oder wur­den wäh­rend der Erstür­mung der Stadt am 26. Novem­ber 1553 massakriert.

Die fei­er­li­che, tra­di­tio­nel­le Gedenk­ver­an­stal­tung zum Kon­ra­di-Tag fin­det heu­er am kom­men­den Sams­tag, 26. Novem­ber 2023, ab 13.30 Uhr bis ca. 16.00 Uhr auf der Plas­sen­burg statt. “Das wird ein Erin­nern der beson­de­ren Art”, ver­spricht Peter Weith, der Vor­sit­zen­de der Freun­de der Plas­sen­burg e.V.

Pro­gramm

13.30 Uhr: Treff­punkt am Muse­ums­päd­ago­gi­schen Raum

Die Freun­de der Plas­sen­burg e.V. emp­fan­gen die Besu­cher mit kosten­lo­sem Glüh­wein, Kin­der­punsch und Hobel­spä­nen, ein im letz­ten Jahr wie­der­ent­deck­tes frän­ki­sches Gebäck. Die­se tra­di­tio­nel­le Lecke­rei wird auch heu­er wie­der vom Grün­wehr­beck gebacken.

14.00 Uhr: Exkur­si­on ins Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um – Die Burg­füh­rer erklä­ren das Gesche­hen am Diora­ma “Kon­ra­di­tag”

Die Burg­füh­rer laden zum Besuch des größ­ten Zinn­fi­gu­ren­di­ora­mas der Welt ein. Hier wird das grau­sa­me Gesche­hen der Kon­ra­di-Nacht mit rund 20.000 Zinn­fi­gu­ren auf einer Gesamt­flä­che von etwa 40 Qua­drat­me­tern auf­ge­zeigt. “Die Fein­de hat­ten den Befehl, alle Män­ner zu töten, zu plün­dern und “das Weibs­volk” zu ver­ja­gen”, weiß Burg­füh­rer Jens Par­theymül­ler ein­drück­lich zu erzäh­len. Den Zuschaue­rin­nen und Zuschau­ern wird die Grau­sam­keit der dama­li­gen Nacht auf beklem­men­de Art und Wei­se ver­deut­licht: Kano­nen­schüs­se, eine Stadt unter Beschuss, die Feu­er fängt, Flam­men, die um sich grei­fen und alles ver­nich­ten – aus­weg­los für Mensch und Tier.

15.00 Uhr: Über­ga­be der Kunst­in­stal­la­ti­on an das Land­schafts­mu­se­um Obermain

In Koope­ra­ti­on von CVG und des Beruf­li­chen Schul­zen­trums Kulm­bach ent­stand eine Kunst­in­stal­la­ti­on, die um 15 Uhr fei­er­lich an das Land­schafts­mu­se­um Ober­main über­ge­ben wird. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler haben sich aus­führ­lich mit dem schwär­zen­sten Tag in Kulm­bachs Geschich­te beschäf­tigt. Für die künst­le­risch-krea­ti­ve Dar­stel­lung der Schü­le­rin­nen und Schü­ler wur­de ein Stich aus dem 16. Jhd abstra­hiert und vor die feind­li­chen Flam­men gestellt. Die so ent­stan­de­ne Medi­en­sta­ti­on ver­bleibt als Dau­er­leih­ga­be im Land­schafts­mu­se­um Obermain.

Das Ende der Ver­an­stal­tung ist gegen 16 Uhr geplant.