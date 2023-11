„KI – die Zukunft ist jetzt“

Unter dem Mot­to „KI – die Zukunft ist jetzt“ laden Land­rat Flo­ri­an Wie­demann und Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger zum ersten gemein­sa­men Wirt­schafts­emp­fang ein. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Don­ners­tag, 30. Novem­ber 2023, ab 17:00 Uhr im Brau­saal von Mais­el & Fri­ends in Bay­reuth statt.

Ziel die­ses beson­de­ren Events ist es, Unter­neh­men aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth zusam­men­zu­füh­ren, um gemein­sam die fas­zi­nie­ren­de Welt der künst­li­chen Intel­li­genz (KI) in der Wirt­schaft zu erkun­den und zu diskutieren.

Höhe­punk­te der Ver­an­stal­tung sind Spea­k­er Jeff Mais­el, Inha­ber und Geschäfts­füh­rer und Inha­ber der Braue­rei Gebr. Mais­el GmbH & Co​.KG, sowie Prof. Dr.-Ing. Niklas Kühl von der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, der eine Key­note zum The­ma „Künst­li­che Intel­li­genz in Gesell­schaft und Unter­neh­men“ hal­ten wird.

Die Teil­neh­mer haben außer­dem die Mög­lich­keit, an einer Podi­ums­dis­kus­si­on teil­zu­neh­men, bei der loka­le Exper­ten wie Micha­el Kolb (Head of Design & Deve­lo­p­ment der TMT GmbH & Co. KG), Johan­nes Köber (Lei­tung Digi­ta­li­sie­rung Braue­rei Gebr. Mais­el GmbH & Co​.KG), Vin­cen­zo G. Soll­e­ci­to (Geschäfts­füh­rer der Revo­cit GmbH), und Alex­an­der Tar­sia (Bera­ter für Digi­ta­li­sie­rung und KI, Pro­jekt Zukunfts­zen­trum-Süd) ver­schie­de­ne Per­spek­ti­ven und prak­ti­sche Erfah­run­gen im Umgang mit KI prä­sen­tie­ren werden.

Die Ver­an­stal­tung bie­tet eine ein­la­den­de Atmo­sphä­re, um Kon­tak­te zu knüp­fen und das Netz­werk zu erwei­tern. Zusätz­lich besteht die Mög­lich­keit, an einer geführ­ten Office-Tour durch das neue Büro­ge­bäu­de der Braue­rei Gebr. Mais­el GmbH & Co​.KG teil­zu­neh­men (Anmel­dung erfor­der­lich, begrenz­te Kapazitäten).

Die Anmel­dung zur Ver­an­stal­tung ist aus­schließ­lich für Geschäfts­füh­rer aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth mög­lich und erfolgt unter https://​ogy​.de/​3​ydy

Die Anzahl der Teil­neh­men­den ist begrenzt und noch bis zum 24. Novem­ber möglich.