Zwei Mal Erfolg mit der „Unfall­ma­sche“

FRENS­DORF, LKR. BAM­BERG / BAY­REUTH. Am Diens­tag­nach­mit­tag waren Tele­fon­be­trü­ger gleich zwei Mal mit der bekann­ten Unfall­ma­sche erfolg­reich. Sie ergau­ner­ten sich Geld und Wert­ge­gen­stän­de im Gesamt­wert einer nied­ri­gen sechs­stel­li­gen Sum­me. Die Kri­mi­nal­po­li­zei ermit­telt und sucht Zeugen.

Um 13.30 Uhr rie­fen Betrü­ger bei einer Dame aus dem Frens­dor­fer Orts­teil Abts­dorf an. Sie über­zeug­ten die 58-Jäh­ri­ge zur Zah­lung einer hohen Kau­ti­on, da ihre Toch­ter andern­falls ins Gefäng­nis müs­se. Die­se habe angeb­lich einen schwe­ren Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sacht. Ein unbe­kann­ter Mann hol­te gegen 15 Uhr am Grund­stück der Dame in der Stra­ße „Am Holz­berg“ Wert­ge­gen­stän­de im Gesamt­wert einer mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Sum­me ab. Er näher­te sich zu Fuß aus der Rich­tung Am Holz­berg / Abts­dor­fer Sand und ging nach der Über­ga­be in Rich­tung Orts­mit­te weiter.

Der Geld­ab­ho­ler wird wie folgt beschrieben:

männ­lich

zir­ka 28 Jah­re alt

zir­ka 176 Zen­ti­me­ter groß

kur­zes schwar­zes Haar

Drei­ta­ge­bart

trug eine blaue löch­ri­ge Jeans und eine dunk­le Jacke

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg führt die Ermitt­lun­gen und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer Anga­ben zu der beschrie­be­nen Per­son machen kann oder ande­re sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bamberg.

Mit der­sel­ben Masche waren Betrü­ger auch in Bay­reuth erfolg­reich. Ein 68-Jäh­ri­ger über­gab zunächst Geld und spä­ter zusätz­lich Wert­ge­gen­stän­de an einen Unbe­kann­ten, um sei­ne Frau vor der angeb­li­chen Gefäng­nis­stra­fe zu bewah­ren. Die Über­ga­ben fan­den gegen 13 Uhr und gegen 16.30 Uhr in Bay­reuth am Schot­ter­park­platz „Am Sen­del­bach“, gegen­über dem dor­ti­gen Ein­kaufs­zen­trum statt. Der Gesamt­wert bewegt sich im Bereich einer nied­ri­gen sechs­stel­li­gen Summe.

Der Geld­ab­ho­ler wird wie folgt beschrieben:

männ­lich

zir­ka 35 – 40 Jah­re alt

schlank

dunk­les Haar

Voll­bart

dun­kel gekleidet

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt und sucht Zeu­gen. Wer die Geld­über­ga­ben beob­ach­tet hat oder sonst sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, setzt sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 mit der Kri­po Bay­reuth in Verbindung.

Die ober­frän­ki­sche Poli­zei warnt:

Über­ge­ben Sie nie­mals Geld an unbe­kann­te Personen.

Geben Sie am Tele­fon kei­ne Details zu Ihren finan­zi­el­len Ver­hält­nis­sen preis.

Las­sen Sie sich am Tele­fon nicht unter Druck set­zen. Legen Sie ein­fach auf.

Wei­te­re Infos unter: https://​www​.poli​zei​-bera​tung​.de/​t​h​e​m​e​n​-​u​n​d​-​t​i​p​p​s​/​b​e​t​r​ug/