Aktio­nen zu den oran­ge days – gewalt gegen frauen

Auch in die­sem Jahr wird es wie­der ver­schie­de­ne Aktio­nen anläss­lich des Inter­na­tio­na­len Tages gegen Gewalt an Frau­en und Mäd­chen am 25. Novem­ber 23 in Coburg geben. Die von den Ver­ein­ten Natio­nen ins Leben geru­fe­nen soge­nann­ten ORAN­GE DAYS, die am 25. Novem­ber 2023 mit dem Inter­na­tio­na­len Tag gegen Gewalt an Frau­en und Mäd­chen begin­nen, dau­ern bis zum 10. Dezem­ber 23, dem Inter­na­tio­na­len Tag der Men­schen­rech­te. Die Far­be Oran­ge sym­bo­li­siert eine Zukunft ohne Gewalt gegen Men­schen. Frau­en­rech­te sind Men­schen­rech­te. „Gewalt gegen Frau­en geht uns alle an und ist nir­gend­wo Pri­vat­sa­che. Sie betrifft sämt­li­che Alters­grup­pen und sozia­le Schich­ten,“ so Susan­ne Mül­ler vom Arbeits­kreis Kei­ne sexu­el­le Gewalt und Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te der Stadt Coburg. Über das gan­ze Jahr tref­fen sich die Cobur­ger Insti­tu­tio­nen, erstel­len Info-Mate­ria­li­en und orga­ni­sie­ren Ver­an­stal­tun­gen. So gibt es auch wie in den Vor­jah­ren die ORAN­GE DAYS. Wer die Anlie­gen der ORAN­GE DAYS unter­stüt­zen möch­te, kann durch das Tra­gen eines oran­ge­far­be­nen Klei­dungs­stücks bei den Ver­an­stal­tun­gen Soli­da­ri­tät bekunden.

Die ORAN­GE DAYS wer­den von unter­schied­li­chen Orga­ni­sa­tio­nen durch­ge­führt: durch den Arbeits­kreis Kei­ne sexu­el­le Gewalt, dem Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal Club Coburg, der Fach­be­ra­tungs­stel­le Frau­en­not­ruf, dem Frau­en­haus, den Jusos, der Hoch­schu­le Coburg mit dem Design­fo­rum, sowie durch die Gleich­stel­lungs­stel­len von Stadt und Land­kreis Coburg. Erst­mals betei­li­gen sich auch die Gleich­stel­lungs­stel­len von Stadt, Land­kreis und Job­cen­ter Lich­ten­fels dar­an. Wich­tig ist allen Betei­lig­ten, dass bei allen unter­schied­li­chen Akti­vi­tä­ten, die gemein­sa­me Sache und das Enga­ge­ment für das The­ma im Vor­der­grund ste­hen. Alle Betei­lig­ten enga­gie­ren sich auf sehr indi­vi­du­el­le Art und vie­le davon auch ehrenamtlich.

Sie beken­nen sich öffent­lich zu fol­gen­den Aktionen:

Als Auf­takt wird in die­sem Jahr in der Film­büh­ne Lich­ten­fels der Film „Die Unbeug­sa­men – Poli­tik ist eine viel zu ern­ste Sache, um sie allein den Män­nern zu über­las­sen“ am Don­ners­tag, den 23.11.23 gezeigt. Par­al­lel wird ein Film für Kin­der ange­bo­ten, damit auch allein­er­zie­hen­den Frau­en die Teil­nah­me ermög­licht wird. Nach der Film­vor­füh­rung laden die Sor­op­ti­mi­stin­nen zum infor­mel­len Aus­tausch ein.

Unter dem Mot­to „ORAN­GE the WORLD“ wer­den am 25. Novem­ber 23 welt­weit Gebäu­de oran­ge ange­strahlt, um ein Zei­chen gegen Gewalt zu set­zen. Die­se öffent­lich­keits­wirk­sa­me Akti­on grei­fen die Sor­op­ti­mi­stin­nen des SI Clubs Coburg erneut auf. Sie las­sen mit Unter­stüt­zung des Design­fo­rums Ober­fran­ken den Hexen­turm, vie­le ver­schie­de­ne Sta­tu­en im Stadt­ge­biet leuch­ten und auch im Kur­park Bad Staf­fel­stein wer­den die Sta­tu­en oran­ge tra­gen. Auch die SÜC lässt das Gebäu­de in der Zeit oran­ge erstrahlen.

Eine ganz beson­de­re Akti­on wird es am Akti­ons­tag in der Innen­stadt geben. Alle betei­lig­ten Cobur­ger Frau­en­or­ga­ni­sa­tio­nen ver­tei­len oran­ge Früch­te und Info-Mate­ria­li­en rund um den Alberts­platz. Der SI Coburg steht mit einem Stand mit selbst­ge­mach­ten Klei­nig­kei­ten und Köst­lich­kei­ten bereit. Für Auf­merk­sam­keit wird die von dem Ver­ein Kei­ne Gewalt gegen Frau­en e.V. initi­ier­te Frauen*kette in der Ket­schen­gas­se sor­gen. Die Cobur­ger Geschäf­te erklä­ren sich mit einer Pla­kat­ak­ti­on in ihren Schau­fen­stern soli­da­risch zu dem Anlie­gen der Aktion.

Die Aktio­nen gehen noch wei­ter. Am Frei­tag, den 8.12.23 um 17 Uhr fin­det eine Füh­rung zu Frau­en­per­sön­lich­kei­ten im Stadt­bild Coburgs durch die Prä­si­den­tin der Stadt­füh­rer­gil­de Clau­dia Soll­mann statt. Sie beginnt um 17 Uhr am Münch­ner Hof­bräu und endet mit einem Schluss­im­puls und anschlie­ßen­dem Aus­tausch im Café M.

Den Abschluss der ORAN­GE DAYS wird es am Inter­na­tio­na­len Tag der Men­schen­rech­te, am Sonn­tag, 10.12.23, beim 10 Uhr-Got­tes­dienst in der Stadt­kir­che St. Moriz The­ma, vor­be­rei­tet von einem Team um Pfar­re­rin Sil­ke Kirch­ber­ger, geben. Die musi­ka­li­sche Beglei­tung erfolgt durch Peter Stenglein.

Deutsch­land hat seit 2013 ein bun­des­wei­tes Hil­fe­te­le­fon „Gewalt gegen Frau­en“ unter der Num­mer 08000 116 016 ein­ge­rich­tet. Es ist ein kosten­frei­es, rund um die Uhr erreich­ba­res, 18-spra­chi­ges und anony­mes Bera­tungs­an­ge­bot. Vie­le EU-Staa­ten ver­fü­gen über ähn­li­che Ange­bo­te. Ziel des Beschlus­ses ist es, eine euro­pa­weit ein­heit­li­che Tele­fon­num­mer, die 116 016, ein­zu­rich­ten, unter der das jewei­li­ge natio­na­le Hil­fe­te­le­fon erreich­bar ist. Es haben sich heu­te 22 EU-Staa­ten sowie die Schweiz und die Euro­päi­sche Kom­mis­si­on dafür aus­ge­spro­chen, die­ses Vor­ha­ben zu unterstützen.

Das Pro­gramm:

23.11.23 – Film „Die Unbeugsamen“

Neue Film­büh­ne, Lichtenfels

Beginn: 18 Uhr, Ein­tritt: 5 €

25.11.23 – Make the World Orange

Aktio­nen in der Fuß­gän­ger­zo­ne und am Albertsplatz

Men­schen­ket­te, Akti­ons­stand, Infos in teil­neh­men­den Geschäften

Beginn: 11 Uhr

Machen Sie mit bei der Menschenkette!

Infos über Kei­ne Gewalt gegen Frau­en e.V., Tel. 09561 861796

30.11.23 – Empower­ment Day der Hochschule

Fried­rich-Streib-Str. 2, Coburg

Ein­tritt frei

08.12.23 – Frauensache

Stadt­füh­rung – Frau­en­ge­schich­ten mit Clau­dia Sollmann

Treff­punkt: 17 Uhr, Münch­ner Hofbräu

Teil­nah­me kostenlos

10.12.23 – Rech­te leben – am Tag der Menschenrechte

10 Uhr Got­tes­dienst in der Morizkirche