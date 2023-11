Mez­zo­to­no, der beson­de­re musi­ka­li­sche Erleb­nis aus Italien

Gleich meh­re­re kul­tu­rel­le Schman­kerl bie­tet der ita­lie­ni­sche Kul­tur­ver­ein „mosai­co ita­lia­no e.V“ allen ita­li­en­in­ter­es­sier­ten Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­gern im November:

Von Do., 23.11. bis Mi., 29.11.2023 wird bereits zum 9. Mal das ita­lie­ni­sche Kino-Festi­val „Cine­ma! Ita­lia!“ auch nach Bam­berg geholt: 6 Ita­lie­ni­sche Film­per­len lau­fen noch vor ihrem Film­start in Deutsch­land im ita­lie­ni­schen Ori­gi­nal mit deut­schen Unter­ti­teln im Lichtspiel.

Das Pro­gramm wird kuli­na­risch und sän­ge­risch ein­ge­rahmt: Am Eröff­nungs­abend gibt es ein durch „mosai­co ita­lia­no e.V.“ orga­ni­sier­tes ita­lie­ni­sches Buf­fet, am Abschluss­abend ein musi­ka­li­sches Rah­men­pro­gramm des ita­lie­nisch-domi­ni­ka­ni­schen Duos Eli­sa­beth Rodri­guez und Dona­tel­lo Giorgi.

Kar­ten gibt es im Licht­spiel (Unte­re König­str. 34) oder Ode­on (Luit­pold­stra­ße 25), Mit­glie­der von „mosai­co ita­lia­no e.V.“ erhal­ten eine Vergünstigung.

Unter­bro­chen wird das Kino-Festi­val nur am Sams­tag für ein ander­wei­ti­ges musi­ka­li­sches Highlight:

Zum drit­ten Mal live in Bam­berg zu erle­ben ist am 25. Novem­ber 2023 die ita­lie­ni­sche A‑Cap­pel­la-Band „Mez­zo­to­no“. Instru­men­te hat das Quin­tett aus Ita­li­en nicht nötig – nur mit ihren beein­drucken­den Stim­men begei­stert Mez­zo­to­no das Publi­kum welt­weit. In ihrem aktu­el­len Pro­gramm „Vola­re“ prä­sen­tie­ren sie ein viel­fäl­ti­ges Reper­toire von ita­lie­ni­schen Klas­si­kern bis zu zeit­ge­nös­si­schen Hits.

Freu­en Sie sich auf einen Abend mit A‑Cap­pel­la-Gesang in Per­fek­ti­on und las­sen Sie sich von „Mez­zo­to­no“ zei­gen, dass Musik die Spra­che der See­le ist.

Die­ses außer­ge­wöhn­li­che Kon­zert-High­light wird vom ita­lie­ni­schen Kul­tur­ver­ein „mosai­co ita­lia­no e.V.“ ver­an­stal­tet, der die ita­lie­ni­sche Kunst und Kul­tur in Bam­berg fördert.

Das Kon­zert fin­det statt am Sams­tag, 25.11.2023 um 19 Uhr in der Johan­nis­ka­pel­le (Obe­rer Ste­phans­berg 7, 96049 Bam­berg).

Tickets (15€) gibt es im bvd-Ticket­shop (Lan­ge Stra­ße 39 oder online). Für Mit­glie­der von „mosai­co ita­lia­no e.V.“ gibt es ver­gün­stig­te Tickets zu 10€.

Datum: 25. Novem­ber 2023

Uhr­zeit: 19:00 Uhr

Ort: Johan­nis­ka­pel­le, Bamberg

Infor­ma­tio­nen: www​.mosai​co​-ita​lia​no​.de

Ticket­s­vor­ver­kauf: www​.bvd​-ticket​.de