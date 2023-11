Zukunfts­fo­rum und Bür­ger­werk­statt – wie geht’s wei­ter mit dem Bam­ber­ger Osten?

Nach dem erfolg­rei­chen Zukunfts­fo­rum kön­nen sich Bürger:innen nun zum zwei­ten Mal online zum Inte­grier­ten Städ­te­bau­li­chen Ent­wick­lungs­kon­zept ein­brin­gen. 45 Bürger:innen haben sich Anfang Novem­ber aktiv im digi­ta­len Grün­der­zen­trum LAGARDE1 an der Stadt­ent­wick­lung im Bam­ber­ger Osten betei­ligt. Nach inter­es­san­ten Inputs der Fachexpert:innen zu den The­men des Abends (das ISEK Bam­ber­ger Osten, die Flä­chen­nut­zungs­pla­nung und der Land­schafts­plan für Bam­berg am Pro­jekt „Land­schafts­pla­nung in Bay­ern – kom­mu­nal und inno­va­tiv“ sowie die Mög­lich­kei­ten der Kli­ma­an­pas­sung am Bei­spiel Bam­ber­ger Orte) wur­de an ins­ge­samt vier Arbeits­ti­schen rege diskutiert.

Ein Tisch beschäf­tig­te sich mit dem Pro­jekt „Land­schafts­pla­nung kom­mu­nal und inno­va­tiv“, drei Tische mit dem „ISEK Bam­ber­ger Osten“. So hat­ten die Teilnehmer:innen die Mög­lich­keit, Pro­blem­stel­lun­gen, Zie­le und Maß­nah­men an the­ma­tisch nach Stadt­räu­men geord­ne­ten Tischen zu behan­deln. Es kamen u.a. die The­men Mobi­li­tät, Grün­flä­chen, Begeg­nungs­or­te, Wohn­raum und Iden­ti­tät bezo­gen auf Maß­nah­men­ideen zur Spra­che. Die Stadt und die Pla­nungs­bü­ros bedan­ken sich noch­mals herz­lich für das Enga­ge­ment bei den Teilnehmenden.

Online-Umfra­ge läuft bis 20. Dezem­ber 2023.

In der zwei­ten Umfra­ge im ISEK Bam­ber­ger Osten geht es um den näch­sten Schritt: die ent­wickel­ten Pro­jekt­vor­schlä­ge für den Bam­ber­ger Osten, die die zuvor iden­ti­fi­zier­ten Her­aus­for­de­run­gen und Poten­zia­le auf­grei­fen. Das ISEK gibt der Stadt eine lang­fri­sti­ge, stra­te­gi­sche Ziel­vi­si­on für die kom­men­den 10–20 Jah­re an die Hand, die bei der Stadt­ent­wick­lung her­an­ge­zo­gen wer­den kann. Die Pro­jekt­ideen sol­len die ver­schie­de­nen Quar­tie­re im Bam­ber­ger Osten auf­wer­ten, neue Grün­zü­ge ent­wickeln, Stra­ßen­zü­ge auf­wer­ten und vie­les mehr.

Nun inter­es­sie­ren uns Ihre Prio­ri­tä­ten und Ideen zu den Pro­jek­ten: Zur Teil­nah­me geht es über die­sen Link: https://​s2sur​vey​.net/​B​a​m​b​e​r​g​e​r​_​O​s​t​e​n​_​P​r​o​j​e​k​te/

Für Rück­fra­gen steht Eva Hopp­manns bei Umbau­Stadt zur Ver­fü­gung (BambergerOsten@​umbaustadt.​de)

Hier gibt es die voll­stän­di­ge Prä­sen­ta­ti­on vom Auf­takt­fo­rum zum Down­load: https://​umbau​stadt​.de/​d​o​w​n​l​o​a​d​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​/​y​3​n​x​y​A​P​Y​j​A​E​f​jN7