Prof. Dr. Jens Korn­dör­fer, Absol­vent der Kir­chen­mu­sik­hoch­schu­le, Pro­fes­sor an der Bay­lor Uni­ver­si­ty in Waco (USA) und als Kon­zert­or­ga­nist inter­na­tio­nal gefei­ert als „Vir­tuo­se in der gro­ßen roman­ti­schen Tra­di­ti­on“, kehrt mit einem Orgel­kon­zert an sei­nen frü­he­ren Stu­di­en­ort nach Bay­reuth zurück. Am Vor­abend sei­nes Mei­ster­kur­ses an der Hoch­schu­le wird er am Diens­tag, den 21. Novem­ber um 19 h mit einem Orgel­kon­zert in der Stadt­kir­che zu erle­ben sein. Auf dem Pro­gramm ste­hen Wer­ke von Bux­te­hu­de, Bach, Rhein­ber­ger, Reger sowie der berühm­te „Pil­ger­chor“ aus Richard Wag­ners „Tann­häu­ser“ in der Bear­bei­tung von Franz Liszt. Kar­ten zu 15 € und 5 € ermä­ßigt (Schüler/​Studenten) sind an der Abend­kas­se erhältlich.