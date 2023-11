Kom­pe­tenz für enga­gier­te Bür­ge­rin­nen und Bürger

Mit einem Fest­akt fei­er­te die Schu­le für Dorf- und Flur­ent­wick­lung (SDF) Klo­ster­lang­heim ver­gan­ge­ne Woche ihr 30-jäh­ri­ges Bestehen.

Lothar Wink­ler, Lei­ter des Amts für Länd­li­che Ent­wick­lung (ALE) Ober­fran­ken und SDF-Vor­stands­mit­glied, freu­te sich, rund 100 Gäste aus Kom­mu­nal­po­li­tik, Mode­ra­to­ren­team und den frän­ki­schen Nach­baräm­tern begrü­ßen zu dür­fen. Das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft, For­sten und Tou­ris­mus war in Per­son des Refe­rats­lei­ters Inte­grier­te Länd­li­che Ent­wick­lung und Flur­neu­ord­nung, Roland Spil­ler, ver­tre­ten. Die­ser gra­tu­lier­te in sei­nem Gruß­wort zu „drei Jahr­zehn­ten Enga­ge­ment und Lei­den­schaft für die The­men und vor allem für die Men­schen im Länd­li­chen Raum“.

Im Fest­vor­trag beton­te der unter­frän­ki­sche Bezirks­hei­mat­pfle­ger Prof. Dr. Klaus Reder die Wich­tig­keit von Refor­men im Länd­li­chen Raum – in der Ver­gan­gen­heit genau­so wie heu­te. Dabei nahm er Bezug dar­auf, dass der Kon­vent­bau, in dem die SDF seit 30 Jah­ren behei­ma­tet ist, einst zum größ­ten Zister­zi­en­ser­klo­ster in Bay­ern gehör­te. Reder stell­te fest: „Der Bil­dungs­auf­trag der Zister­zi­en­ser wird in der SDF fort­ge­setzt“. Die Köst­lich­kei­ten vom Buf­fett, regio­na­le Geträn­ke und die ein­la­den­de Atmo­sphä­re des Stadt­schlos­ses Lich­ten­fels tru­gen dazu bei, dass die leb­haf­ten Tisch­ge­sprä­che bis in den Abend hin­ein andauerten.

Die SDF Klo­ster­lang­heim ist die frän­ki­sche der drei baye­ri­schen Schu­len. Dabei ist sie kei­ne Schu­le im eigent­li­chen Sinn, son­dern viel­mehr eine Bil­dungs­stät­te, in der die Teil­neh­men­den in Work­shops und Semi­na­ren zur akti­ven Mit­ar­beit in der Dorf­er­neue­rung, der Flur­neu­ord­nung und der Inte­grier­ten Länd­li­chen Ent­wick­lung (ILE) moti­viert wer­den. Die SDF unter­stützt seit drei Jahr­zehn­ten mit ihrem Ange­bot erfolg­reich bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment und Eigenverantwortung.