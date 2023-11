Mit ins­ge­samt 20 Teil­neh­mern und Teil­neh­me­rin­nen waren die Bogen­schüt­zen der Sport­ver­ei­ni­gung Reuth der teil­neh­mer­stärk­ste Ver­ein bei der dies­jäh­ri­gen Gau­mei­ster­schaft des Schüt­zen­gaus Ober­fran­ken West.

Die Reu­ther stan­den zum Auf­takt der dies­jäh­ri­gen Hal­len­sai­son am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de in Brei­ten­güß­bach an der Schieß­li­nie. 9 Titel in der Ein­zel­wer­tung und 3 Mann­schafts­ti­tel konn­ten die Reu­ther mit nach Hau­se neh­men. Neben den Gau­mei­ster­ti­teln konn­te sie auch noch zahl­rei­che Podest­plät­ze für sich verbuchen.

Titel­trä­ger in ihren jewei­li­gen Klas­sen wurden:

Jakob Hetz, Chri­sti­na Albrecht, Hei­di Hop­fen­gärt­ner, Lukas Oester, Lui­sa Oester, Jonas Fleiß­gar­ten, Mar­tin End­riz­zi, Livia Kann­heis­ner und Oli­ver Kestler.

Die Bogen­schüt­zen der SpvGG Reuth ver­zeich­nen seit eini­gen Jah­ren regen Zulauf. Eini­ge der Reu­ther Schüt­zen tra­ten zum ersten Mal bei einem Wett­kampf an und konn­ten bereits beacht­li­che Ergeb­nis­se erzielen.

Auch hier macht sich das inten­si­ve Trai­ning mit ins­ge­samt 4 Lei­stungs­trai­nern des Deut­schen Schüt­zen­bun­des im Ver­ein wei­ter­hin bemerk­bar und lässt auf wei­te­re Erfol­ge in der gera­de begon­ne­nen Hal­len­sai­son 2024 hoffen.