Dar­un­ter auch ein Hid­den Cham­pi­on bei Obertrubach

Im Rah­men der Care­er Tour besuch­ten 15 Stu­die­ren­de der Fakul­tät Wirt­schafts­in­for­ma­tik und Ange­wand­te Infor­ma­tik (WIAI) der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg fünf Unter­neh­men in Stadt und Land­kreis Forch­heim. Die Tour führ­te sie zu einem Mix aus Unter­neh­men, dar­un­ter ein Start-up, das sich mit sei­ner App „Pro­Herz“ einem lebens­wich­ti­gen The­ma wid­met, das größ­te Tou­ri­stik-Ver­triebs­un­ter­neh­men Euro­pas inmit­ten der Frän­ki­schen Schweiz sowie ein Glo­bal Player.

Die Care­er Tour ermög­licht Stu­die­ren­den, ver­schie­de­ne Unter­neh­men und Bran­chen ken­nen­zu­ler­nen und in Aus­tausch mit poten­ti­el­len Arbeit­ge­ben­den zu kom­men. Beson­ders schät­zen sie dabei die Mög­lich­keit, das Betriebs­kli­ma haut­nah zu erleben.

Ein Stopp der Tour erfolg­te bei HiFi extra in Eggols­heim. Das Unter­neh­men ist unter ande­rem ein Han­dels- und Hand­ling­part­ner für Mobi­le- und Life­style-Gerä­te. Geschäfts­füh­rer Tobi­as Schanda und Tho­mas Pot­zel prä­sen­tier­ten das Unter­neh­men und führ­ten die Stu­die­ren­den durch die Hal­len, in denen die Lage­rung, Instand­set­zung und der Ver­sand ver­schie­de­ner Gerä­te abge­wickelt wer­den. Schanda beton­te dabei die umfas­sen­de Betreu­ung neu­er Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter wäh­rend des Onboar­dings und die gemein­sa­me Ermitt­lung der am besten geeig­ne­ten Auf­ga­ben­be­rei­che. Das Mit­ein­an­der ist hier deut­lich spürbar.

Das Medi­cal Val­ley Cen­ter in Forch­heim ist Sitz von wachs­tums­star­ken Unter­neh­men im Bereich Medi­zin­tech­nik und Gesund­heit. Dar­un­ter auch die Pro­Ca­re­ment GmbH. Johan­nes Hil­gert (Pro­duct Mana­ger) stellt der Grup­pe die App Pro­Herz vor, die Per­so­nen mit Herz­in­suf­fi­zi­enz im Umgang mit ihrer Erkran­kung unter­stützt. Mit die­ser digi­ta­len Gesund­heits­ap­pli­ka­ti­on ist das jun­ge Unter­neh­men abso­lu­ter Vorreiter.

Die Time­Line Con­sul­ting GmbH und Co. KG gehört zu den füh­ren­den Anbie­tern in der Opti­mie­rung von Geschäfts­pro­zes­sen für mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men. Gerd Scheue­rer (Seni­or Manage­ment­be­ra­ter) und Andrea Wirth (Mar­ke­ting­ma­na­ge­rin) hie­ßen die Stu­die­ren­den will­kom­men. Neben fach­li­chem Input konn­ten die Stu­die­ren­den wert­vol­le Erkennt­nis­se aus Scheue­rers lang­jäh­ri­ger Erfah­rung im Kun­den­kon­takt gewinnen.

Auch Sie­mens Healt­hi­neers war als Glo­bal Play­er Teil der Tour. Das welt­weit agie­ren­de Unter­neh­men im Bereich der Medi­zin­tech­nik bot Ein­blicke in den Bewer­bungs­pro­zess sowie in das Ope­nIT Stu­dio, das durch den Ein­satz von Design Thin­king und Rapid Pro­to­ty­p­ing zur digi­ta­len Trans­for­ma­ti­on bei­trägt. Beson­ders beein­druckt hat die Stu­die­ren­den die inter­dis­zi­pli­nä­ren Ver­bin­dun­gen der IT-Abtei­lung zu ande­ren Unternehmensbereichen.

Ein wei­te­res High­light war der Besuch bei Schmet­ter­ling Inter­na­tio­nal. Die Mehr­heit der Stu­die­ren­den hät­te wohl kaum erwar­tet, ein so inter­na­tio­nal täti­ges Unter­neh­men nach einer län­ge­ren Fahrt über Land anzu­tref­fen. Das Fami­li­en­un­ter­neh­men ist das größ­te Tou­ri­stik-Ver­triebs­un­ter­neh­men in Euro­pa. Die Geschäfts­füh­re­rin Anya Mül­ler-Eckert begrüß­te die Stu­die­ren­den, wäh­rend ein sechs­köp­fi­ges Team aus Personaler:innen, Pro­gram­mie­rern und E‑Commerce Ein­blicke in den Geschäfts- und IT-Bereich gab. Die ange­hen­den Fach­kräf­te konn­ten hier erfah­ren, wie es sich anfühlt in einem Fami­li­en­un­ter­neh­men zu arbei­ten, das von einem spür­ba­ren fami­liä­ren und posi­ti­ven Zusam­men­halt geprägt ist.

Die Care­er Tour wird von der Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim in Zusam­men­ar­beit mit der Fakul­tät für Wirt­schafts­in­for­ma­tik und Ange­wand­te Infor­ma­tik der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg ange­bo­ten. Bereits im ver­gan­ge­nen Jahr wur­de die Tour erfolg­reich in Stadt und Land­kreis Bam­berg durch­ge­führt. 2024 soll es eine Fort­set­zung geben.