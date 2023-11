Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Maschi­nen und Werk­zeug aus Fabrik­raum entwendet

BAM­BERG. Zwi­schen Mon­tag, 02.10.2023 und Mon­tag, 20.11.2023 wur­den aus einem Fabrik­raum einer Braue­rei­ma­schi­nen­fa­brik in der Kas­par-Schulz-Stra­ße ver­schie­de­ne Maschi­nen gestoh­len. Im Zeit­raum von acht Wochen ent­wen­de­ten Unbe­kann­te Maschi­nen und Werk­zeug im Wert von ca. 8.300 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Auf Geld­bör­sen aus

BAM­BERG. Bereits am Diens­tag, 14.11.2023 zwi­schen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr wur­de einem 60-Jäh­ri­gen die Brief­ta­sche aus sei­ner Jacken­ta­sche gestoh­len. Die Jacke hang an einer Gar­de­ro­be der Moschee in der Cobur­ger Straße.

Don­ners­tag­abend zwi­schen 18:45 Uhr und 20:30 Uhr wur­de einem 29-Jäh­ri­gen eben­falls der Geld­beu­tel aus sei­ner Jacken­ta­sche gestoh­len. Er hat­te die Jacke auf Bän­ke einer Umklei­de­ka­bi­ne eines Fit­ness­stu­di­os in der Pödel­dor­fer Stra­ße gelegt.

Die Poli­zei Bam­berg sucht nach Zeu­gen, die zu den Vor­fäl­len etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Lang­fin­ger Ding­fest gemacht

BAM­BERG. Ihre alten Haus­schu­he tausch­te eine 57-Jäh­ri­ge am Mon­tag­mor­gen in einem Schuh­ge­schäft in der Haupt­wach­stra­ße gegen Neue aus. Sie wur­de dabei beob­ach­tet, wie sie die Alten in einen Kar­ton leg­te und mit den neu­en Schu­hen den Laden ver­ließ, ohne die­se zu bezah­len. Die Schu­he koste­ten 18 Euro.

Mon­tag­mit­tag wur­den ein 56-Jäh­ri­ger und ein 23-Jäh­ri­ger in dem glei­chen Schuh­ge­schäft dabei beob­ach­tet, wie einer der Bei­den eine mit­ge­brach­te Stoff­ta­sche auf­hielt und der Ande­re Schu­he im Wert von 70 Euro hin­ein­steck­te. Dar­auf ange­spro­chen wur­den die Bei­den aggres­siv und muss­ten von drei Ange­stell­ten fest­ge­hal­ten wer­den, bis die geru­fe­ne Poli­zei­strei­fe ein­traf. Bei dem Jün­ge­ren wur­de von der Poli­zei ein Mobil­te­le­fon auf­ge­fun­den, wel­ches im poli­zei­li­chen Daten­be­stand aus­ge­schrie­ben war.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Aus dem Hin­ter­hof eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Gabels­ber­ger­stra­ße ent­wen­de­ten Unbe­kann­te in der Zeit zwi­schen Sonn­tag­nach­mit­tag und Mon­tag­früh ein grau­es Pedelec der Mar­ke Giant. Das dort abge­stell­te Fahr­rad hat einen Wert von 5.000 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Büro­räu­me durchwühlt

BAM­BERG. In der Zeit zwi­schen Frei­tag­abend und Mon­tag­früh ver­such­ten Unbe­kann­te in meh­re­re Büro­räu­me der Uni­ver­si­tät in der Kapu­zi­ner­stra­ße ein­zu­drin­gen. An einer Tür hat­ten sie Erfolg und durch­wühl­ten drei Räu­me. Der Ent­wen­dungs­scha­den ist bis dato Gegen­stand der Ermitt­lun­gen. Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro ent­stand an den Türen.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

MEM­MELS­DORF. Bei einem Super­markt in der Josef-Fösel-Stra­ße wur­den am Sonn­tag, ca. 7.15 Uhr, Trans­port­bo­xen ent­wen­det. Unbe­kann­te luden von der Lade­ram­pe 109 lee­re Trans­port­bo­xen in einen wei­ßen Klein­trans­por­ter, Fiat/​Ducato. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 420 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

EBRACH. Am Mon­tag­mor­gen kam es auf Höhe des Baum­wip­fel­pfad­park­plat­zes zu einen Ver­kehrs­un­fall. Eine 46-Jäh­ri­ge woll­te mit einem Pkw, Audi/​A4, aus der Ein­fahrt nach links auf die Bun­des­stra­ße abbie­gen und über­sah dabei einen 19-jäh­ri­gen Kraft­rad­fah­rer, der Rich­tung Breit­bach fuhr. Bei dem Zusam­men­stoß wur­de der Mann schwer ver­letzt. Nach der Erst­ver­sor­gung durch den Ret­tungs­dienst und den Not­arzt vor Ort, muss­te die­ser mit dem Hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus ver­bracht wer­den. An dem Kraft­rad ent­stand ein Total­scha­den in Höhe von ca. 8.000 Euro und am Audi in Höhe von ca. 17.000 Euro. Bei­de Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt werden.

SCHLÜS­SEL­FELD. An der Kreu­zung Batsch­ka­stra­ße – Asch­ba­cher Stra­ße ereig­ne­te sich am Mon­tag­abend ein Ver­kehrs­un­fall. Ein 62-Jäh­ri­ger woll­te mit einem Pkw, VW/​Passat, nach rechts abbie­gen. Hier­bei über­sah und kol­li­dier­te er mit einer von links kom­men­den 33-Jäh­ri­gen, eben­falls mit einem Pkw, VW/​Passat. Am Fahr­zeug des Man­nes ent­stand ein Sach­scha­den an der Fahr­zeug­front, am Fahr­zeug der Frau am Kot­flü­gel und der hin­te­ren Türe rechts, in Höhe von jeweils ca. 5.000 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

ZAP­FEN­DORF. Auf den Fuß­weg zwi­schen der Bam­ber­ger und Lau­fer Stra­ße ereig­ne­te sich am Mon­tag, ca. 17.30 Uhr ein Unfall mit Fah­rer­flucht. Eine 14-Jäh­ri­ge war zu Fuß unter­wegs, als sich von hin­ten ein Fahr­rad­fah­rer näher­te, sie beim Vor­bei­fah­ren streif­te und ohne zu zögern wei­ter­fuhr. Die Jugend­li­che wur­de am lin­ken Knie und Ellen­bo­gen ver­letzt, klag­te außer­dem über Kopf­schmer­zen und Übel­keit und muss­te vom Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus gebracht werden.

Der unbe­kann­te Fahr­rad­fah­rer war schwarz beklei­det und fuhr ein älte­res Damen­rad. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

Son­sti­ges

STE­GAU­RACH. Am Mon­tag kam es um ca. 19.25 Uhr in der Stra­ße „Neue Sied­lung“ zu einer Kör­per­ver­let­zung. Ein 15-Jäh­ri­ger war mit sei­nem Freund auf dem Geh­weg unter­wegs, als ihnen ein Ehe­paar ent­ge­gen­kam. Der Jugend­li­che mach­te die­sen Platz, wur­de aber den­noch von dem Mann gegen die Brust gesto­ßen und ver­bal ange­gan­gen. Der 15-jäh­ri­ge stürz­te rück­lings zu Boden und zog sich dabei leich­te Ver­let­zun­gen zu. Das Ehe­paar ent­fern­te sich dar­auf­hin. Der Mann war ca. 50 Jah­re alt, kräf­tig gebaut, ca. 175 cm groß, trug eine schwar­ze Jacke, eine schwar­ze Müt­ze und eine blaue Jeans. Die Frau war ca. 55 Jah­re alt, schlank, ca. 175 cm groß, schul­ter­lan­ges grau­es Haar, trug eine hel­le Jacke und Schal.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu der Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

ZAP­FEN­DORF. Diens­tag­nacht wur­de in der Haupt­stra­ße ein 25-Jäh­ri­ger mit einem Pkw, Seat/​Cupra, einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Auf­grund meh­re­rer lee­ren Bier­fla­schen im Fahr­zeug, sowie wahr­ge­nom­me­nen Alko­hol­ge­ru­ches erfolg­te ein frei­wil­li­ger Alko­hol­test. Eine dar­auf­hin durch­ge­führ­te Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus, ergab einen Wert von 1,12 Pro­mil­le. Eine Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt und der Füh­rer­schein beschlag­nahmt. Der Mann hat mit einer Anzei­ge zu rechnen.

Kur­ze Zeit spä­ter ent­deck­ten die Poli­zei­be­am­ten einen 47-Jäh­ri­gen auf einer Park­bank, der einen E‑Scooter und eine Schnaps­fla­sche bei sich hat­te. Da der Mann äußer­te, spä­ter noch nach Hau­se fah­ren zu wol­len, erfolg­te eben­falls ein Alko­hol­test, der einen Wert von 2,4 Pro­mil­le ergab. Eine Teil­nah­me am Stra­ßen­ver­kehr konn­te ver­hin­dert wer­den, indem der Mann von der Poli­zei sicher zu Fuß nach Hau­se beglei­tet wurde.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Lkw-Fah­rer über­sieht beim Fahr­strei­fen­wech­sel Auto neben sich und flüch­tet nach Zusammenstoß

Hall­stadt. Am Mon­tag­vor­mit­tag fuhr der 42-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sko­da auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth. Kurz nach der Anschluss­stel­le Bam­berg war er auf dem lin­ken Fahr­strei­fen um einen Lkw zu über­ho­len. Die­ser wech­sel­te plötz­lich eben­falls nach links um auf dem Pan­nen­strei­fen ste­hen­den Fahr­zeu­gen mehr Platz zu geben. Offen­sicht­lich hat­te er den Sko­da neben sich über­se­hen. Es kam zu einer Beschä­di­gung des rech­ten Außen­spie­gels des Sko­da. Anschlie­ßend wech­sel­te der Lkw auf die A73 Rich­tung Nürn­berg und fuhr ein­fach davon, ohne auf die Anhal­te-Ver­su­che des Sko­da-Fah­rers zu ach­ten. Das Kenn­zei­chen des Lkw ist aller­dings bekannt. Gegen den flüch­ti­gen Lkw-Fah­rer wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort ein­ge­lei­tet. Der Scha­den am Sko­da wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Bau­stel­len­un­fall – Sat­tel­zug schleift beim Ein­fah­ren auf die Auto­bahn seit­lich an einen Lkw

Hall­stadt. Am Mon­tag­mor­gen woll­te der 50-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges bei der Anschluss­stel­le Bam­berg auf die A70 in Rich­tung Bay­reuth auf­fah­ren. Dabei geriet er lei­der ein Stück zu weit auf den rech­ten Fahr­strei­fen der Haupt­fahr­bahn in der Bau­stel­le. Dort fuhr aber ein 60-jäh­ri­ger Mann mit einem Lkw. Die­ser konn­te dar­auf nicht mehr reagie­ren und es kam zu einem Schleif­vor­gang zwi­schen den Brum­mis. Der dadurch ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

Beim Über­ho­len nicht nach hin­ten geschaut und Unfall verursacht

Bam­berg. Am Mon­tag­nach­mit­tag fuhr der 69-jäh­ri­ge Fah­rer eines Dacia auf der A73 in Rich­tung Suhl. Auf Höhe Bam­berg woll­te er ein ande­res Auto über­ho­len und scher­te auf den lin­ken Fahr­strei­fen aus. Hier­bei über­sah er jedoch einen BMW mit 56-jäh­ri­gem Fah­rer bzw. unter­schätz­te des­sen Geschwin­dig­keit. Der BMW-Fah­rer zog hart nach links, um ein Auf­fah­ren zu ver­mei­den, schleif­te aber statt­des­sen ent­lang der Mit­tel­schutz­plan­ke. Zumin­dest konn­te er so einen grö­ße­ren Unfall erfolg­reich ver­hin­dern. Er mach­te den Unfall­ver­ur­sa­cher danach auf sich auf­merk­sam und die Betei­lig­ten hiel­ten auf dem Sei­ten­strei­fen an. Ver­letzt wur­de nie­mand. Der Scha­den am BMW wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Leit­plan­ke muss erst noch über­prüft werden.

Rück­lich­ter foliert und Front­lip­pe nicht ein­ge­tra­gen – getun­ter Audi stillgelegt

Bam­berg. Am Mon­tag­mor­gen fiel einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei ein Audi im Bam­ber­ger Nord­osten auf. Bei der Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten schließ­lich fest, dass der 27-jäh­ri­ge Fah­rer die Rück­lich­ter sei­nes Autos unzu­läs­sig lasiert bzw. foliert hat­te. Wei­ter­hin war eine nicht ein­ge­tra­ge­ne Front­lip­pe ver­baut. Eine TÜV-Abnah­me war hier drin­gend erfor­der­lich. Die Wei­ter­fahrt des somit für den Stra­ßen­ver­kehr unzu­läs­si­gen Audis muss­te unter­bun­den wer­den und den Fah­rer erwar­tet ein Bußgeld.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­kon­trol­le

Göß­wein­stein. Am Mon­tag­abend wur­de ein 56-jäh­ri­ger in der Etz­dor­fer Stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­te bei ihm ein ein­deu­ti­ger Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den. Beim durch­ge­führ­ten Alko­hol­test wur­de bei ihm zunächst ein Wert von 0,78 Pro­mil­le fest­ge­stellt wer­den. Ein spä­te­rer Test ergab einen Wert von 0,40 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und der Mann wur­de dem­entspre­chend belehrt.

Bau­stel­len­dieb­stahl

Grä­fen­berg. In der Zeit zwi­schen Sams­tag­mit­tag bis Mon­tag­mor­gen wur­den in der Kas­ber­ger Stra­ße meh­re­re Bau­con­tai­nern durch bis­lang unbe­kann­te Täter auf­ge­he­belt. Bei den Con­tai­nern wur­den Türen auf­ge­he­belt und Vor­hän­ge­schlös­ser geknackt. Vor einer Tür befand sich ein Beton­block, der nicht mit Hän­den ver­rutscht hät­te wer­den kön­nen. Des­halb benutz­te der Täter hier­zu die Lasten­kran­steue­rung, die sich in einem der Con­tai­ner befand. Ent­wen­det wur­den bei die­ser Tat sämt­li­che Arbeits­ge­rä­te, haupt­säch­lich der Mar­ke Hil­ti. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 800 EUR sowie ein Ent­wen­dungs­scha­den von ca. 20.000 EUR. Falls jemand im genann­ten Zeit­raum etwas beob­ach­ten konn­te, bit­tet die Poli­zei Eber­mann­stadt um Hin­wei­se, Tel. 09194/7388–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mon­tag­abend fiel einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ein E‑S­coo­ter-Fah­rer in der Hans-Böck­ler-Stra­ße auf. Der E‑Scooter des 23-Jäh­ri­gen war mit einem nicht mehr gül­ti­gen, grü­nen Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ver­se­hen. Die Wei­ter­fahrt wur­de ihm vor Ort unter­sagt. Der Fah­rer muss sich nun wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Bar­geld aus Pkw entwendet

LICH­TEN­FELS. Eine 41-jäh­ri­ge Frau erstat­te­te Anzei­ge bei hie­si­ger Poli­zei­dienst­stel­le wegen Dieb­stahls aus einem Kraft­fahr­zeug. Sie hat­te ihren wei­ßen Pkw von ver­gan­ge­nen Frei­tag­mit­tag bis Sams­tag­nach­mit­tag in der Unte­ren Burg­berg­stra­ße ver­schlos­sen abge­stellt. In die­sem Tat­zeit­raum hat ein unbe­kann­ter Täter einen zwei­stel­li­gen Bar­geld­be­trag, sowie eine Schach­tel Ziga­ret­ten, im Gesamt­wert von ca. 40 Euro gestohlen.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 entgegen.

Unfall­flucht angezeigt

MICHEL­AU / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­früh gegen 07:17 Uhr befuhr ein 26-jäh­ri­ger Mann mit einem Kraft­om­ni­bus die Staats­stra­ße 2191 von Weid­hau­sen kom­mend in Fahrt­rich­tung Let­ten­reuth. Ca. 400 m vor dem Orts­ein­gang Let­ten­reuth kam ihm ein Lkw ent­ge­gen und streif­te im Begeg­nungs­ver­kehr den Außen­spie­gel des Bus­ses, wel­cher hier­bei zer­stört wur­de. Der Lkw fuhr in Rich­tung Weid­hau­sen davon. Es soll sich hier­bei um einen Mul­den­kip­per gehan­delt haben. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se tei­len Sie bit­te hie­si­ger Poli­zei­dienst­stel­le unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 mit.

Kenn­zei­chen von Pkw entwendet

BAD STAF­FEL­STEIN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te bei­de amt­li­chen Kenn­zei­chen eines Renault. Der Pkw war über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de auf einem Fir­men­park­platz in der Bam­ber­ger Stra­ße / Am Hoch­ge­richt abge­stellt. Der Ver­mö­gens­scha­den wird auf ca. 150 Euro beziffert.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tel.-Nr. 09573/22230 entgegen.