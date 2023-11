Vor­trag aus der Rei­he „Öko­lo­gie und Umwelt­for­schung“ von Prof. Baldermann

Prof. Dr. Susan­ne Bal­der­mann, Food Meta­bo­lo­me, Uni­ver­si­tät Bay­reuth (Stand­ort Kulm­bach) erklärt bei einem Vor­trag des Bay­CE­ER (Bay­reu­ther Zen­trum für Öko­lo­gie und Umwelt­for­schung) aus der Rei­he „Öko­lo­gie und Umwelt­for­schung“ am Don­ners­tag, 23. Novem­ber 2023, „Nähr­stoff­pro­fi­le von Gemü­se, beein­flusst durch gene­ti­sche, agro­no­mi­sche (land­wirt­schaft­li­che) und umwelt­be­ding­te Fak­to­ren“ (Nut­ri­tio­nal pro­files of vege­ta­bles impac­ted by gene­tic, agro­no­mic and envi­ron­men­tal factors).

Datum/​Zeit/​Ort: Don­ners­tag, 23. Novem­ber, 12.15 – 13.45 Uhr, Cam­pus Uni Bay­reuth, Gebäu­de Geo­wis­sen­schaf­ten, Hör­saal H 6. Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Vor­trags­spra­che ist Englisch!

Zum The­ma: In Anbe­tracht der der­zei­ti­gen Hin­wen­dung zu einer pflanz­li­chen, nähr­stoff­reich aus­ge­rich­te­ten Ernäh­rung erhal­ten sekun­dä­re Pflan­zen­stof­fe zuneh­mend Auf­merk­sam­keit. Die­se spe­zia­li­sier­ten Pflan­zen­me­ta­boli­ten (Sub­stan­zen, die als Zwi­schen­stu­fen oder als Abbau­pro­duk­te von Stoff­wech­sel­vor­gän­gen des Orga­nis­mus ent­ste­hen), sind che­mi­sche Ver­bin­dun­gen, die an einer Viel­zahl bio­lo­gi­scher Funk­tio­nen betei­ligt sind, ein­schließ­lich pflanz­li­cher Reak­tio­nen auf ver­schie­de­ne Umweltfaktoren.

Zur Refe­ren­tin: Der For­schungs­schwer­punkt von Prof. Bal­der­mann liegt unter ande­rem auf dem Gebiet des Nah­rungs­mit­tel-Meta­bo­loms. Sie erforscht Mecha­nis­men, wie die Anrei­che­rung durch gene­ti­sche, agro­no­mi­sche und umwelt­be­ding­te Fak­to­ren ent­lang der Lebens­mit­tel­ver­sor­gungs­ket­te beein­flusst wird und wie die­ses Wis­sen genutzt wer­den kann, um Stra­te­gien zur Erzeu­gung hoch­wer­ti­ger, pflanz­li­cher Lebens­mit­tel zu entwickeln.

Antritts­vor­le­sung von Prof. Grö­schel – Wis­sen­schaft­li­che Rei­se eines Franken

Prof. Dr. André Grö­schel (Poly­me­r­ma­te­ria­li­en für elek­tro­che­mi­sche Spei­cher) berich­tet von sei­ner inter­na­tio­na­len Wis­sen­schafts­rei­se: Er hat sei­ner Antritts­vor­le­sung den Titel „Wie­der zurück: die wis­sen­schaft­li­che Rund­rei­se eines Fran­ken“ (The­re and Back Again: The Sci­en­ti­fic Jour­ney of a Fran­co­ni­an) gege­ben. Bei einer Antritts­vor­le­sung stel­len sich tra­di­tio­nell neue Professor*innen der inter­es­sier­ten Öffent­lich­keit und den Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth vor.

Datum/​Zeit/​Ort: Don­ners­tag, 23. Novem­ber 2023, um 17 Uhr s.t., Cam­pus der Uni Bay­reuth, Gebäu­de Natur­wis­sen­schaf­ten I (NW I), im Hör­saal H 14. Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Vor­trags­spra­che ist Englisch!

In sei­ner Vor­le­sung wird Prof. Grö­schel über die unter­schied­li­chen Sta­tio­nen sei­ner bis­he­ri­gen Lauf­bahn berich­ten. Der gebür­ti­ge Peg­nit­zer hat an der Uni Bay­reuth Che­mie stu­diert und dort auch pro­mo­viert. Danach folg­ten Sta­tio­nen in Hel­sin­ki (Post­Doc), Duisburg/​Essen (Juni­or-Pro­fes­sor) und Mün­ster (W2 Pro­fes­sor), bevor er nach Bay­reuth zurückkehrte.

André Grö­schel erforsch­te mecha­ni­sche und opti­sche Eigen­schaf­ten bio­mime­ti­scher Nano­kom­po­si­te (ver­bes­ser­te Kunst­stof­fe), unter­such­te kom­ple­xe Nano­struk­tu­ren mit­tels 3D Elek­tro­nen­mi­kro­sko­pie (Tomo­gra­phie) und beschäf­tig­te sich mit der Her­stel­lung funk­tio­na­ler Poly­me­re für Bat­te­rien und die Kata­ly­se. Letz­te­res bil­det die Grund­la­ge für die zukünf­ti­gen Arbei­ten von Prof. Grö­schel an der Uni­ver­si­tät Bayreuth.

Zum Refe­ren­ten: Prof. Grö­schel ist seit Juli 2023 Inha­ber des Lehr­stuhls Poly­me­r­ma­te­ria­li­en für elek­tro­che­mi­sche Ener­gie­spei­cher und ver­stärkt damit das Baye­ri­sche Zen­trum für Bat­te­rie­tech­nik (Bay­Batt) sowie die Makro­mo­le­ku­la­re Che­mie der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Die Arbeits­grup­pe um Prof. Grö­schel beschäf­tigt sich mit sämt­li­chen Fra­ge­stel­lun­gen rund um die Syn­the­se, Ver­ar­bei­tung und Ana­ly­tik von Poly­me­ren zu funk­tio­na­len Mate­ria­li­en und deren Ein­satz in Bat­te­rien und der Katalyse.