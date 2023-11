Jah­res­kon­zert des Forch­hei­mer Gos­pel­cho­res juST wAN­NA sing

Das Kon­zert fin­det am Sams­tag, 25.11.2023 um 19:00 Uhr, in der CHRI­STUS-Kir­che, Forch­heim, Paul-Keller-Str.19 statt (Saal­ein­lass 18:00h). Am Kla­vier beglei­tet Rein­hard Eckl, die…