VdK Bay­ern ver­ab­schie­det Ziel­bild 2023

Zu einer gemein­sa­men Sit­zung des Lan­des­aus­schus­ses mit dem Lan­des­vor­stand tra­fen sich die­ser Tage die Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter des VdK Bay­ern in Mün­chen. Rund 90 Dele­gier­ten, zu denen auch der Hofer Kreis­vor­sit­zen­de Bert Horn gehör­te, infor­mier­ten sich über die Situa­ti­on des Lan­des­ver­ban­des sowie sei­ner Toch­ter­ge­sell­schaf­ten und berie­ten über die Ver­wen­dung der finan­zi­el­len Mit­tel des Ver­ban­des. So konn­ten Lan­des­ge­schäfts­füh­rer Micha­el Paus­der und die Vor­sit­zen­de Vere­na Ben­tele von einer äußerst posi­ti­ven Ent­wick­lung des mitt­ler­wei­le deut­lich über 800.000 Mit­glie­der zäh­len­den Lan­des­ver­ban­des berich­ten. „Auch im Ein­satz für unse­re Mit­glie­der sind wir erfolg­reich“, freu­te sich Paus­der, der eine Sum­me von ins­ge­samt über 118 Mil­lio­nen Euro nann­te, wel­che 2022 an Lei­stun­gen für die VdK Mit­glie­der in Bay­ern erstrit­ten wer­den konn­te. Lan­des- und Bun­des­vor­sit­zen­de Ben­tele erin­ner­te an die nach wie vor unbe­frie­di­gen­de Situa­ti­on in Sachen Alters­ar­mut und mahn­te die Poli­tik auf den offe­nen Fel­dern der Sozi­al­po­li­tik und Bar­rie­re­frei­heit und Pfle­ge mehr zu tun.

Auch stell­te Ben­tele das neue „VdK Ziel­bild 2030“ vor wel­ches die Dele­gier­ten schließ­lich ein­stim­mig verabschiedeten:

Der VdK als füh­ren­de Orga­ni­sa­ti­on setzt sich dar­in in der Sozi­al­po­li­tik u.a. ein für gerech­te Ren­ten, eine inklu­si­ve Gesell­schaft, die ein Leben ohne Bar­rie­ren und die Teil­ha­be aller Men­schen unab­hän­gig von einer Behin­de­rung ermög­licht ein. Eben­so für eine men­schen­wür­di­ge und bezahl­ba­re Pfle­ge sowie eine flä­chen­decken­de und bedarfs­ori­en­tier­te Gesund­heits­ver­sor­gung. Und schließ­lich stellt das Ziel­bild fest, dass sich der über­par­tei­lich auf­ge­stell­te Ver­band durch eine wert­schät­zen­de und respekt­vol­le Kul­tur des Umgangs mit­ein­an­der und durch ein kla­res Bekennt­nis zu Soli­da­ri­tät, Men­schen­wür­de und Demo­kra­tie auszeichnet!

Mit jeweils kla­ren Abstim­mungs­er­geb­nis­sen stärk­ten die Anwe­sen­den die Linie der Ver­bands­füh­rung und doku­men­tier­ten somit ein­deu­tig die Funk­ti­on des VdK als die star­ke Stim­me für behin­der­te oder benach­tei­lig­ten Men­schen in unse­rem Land.