Vor­stand Chri­sti­an Tau­ber eröff­ne­te die Ver­samm­lung um 20:18 Uhr und begrüß­te dabei 52 Mit­glie­der, wel­che an die­sem Abend im HSV-Sport-Treff in Hilt­polt­stein erschie­nen sind. Ein beson­de­rer Gruß erging an die Ehren­mit­glie­der Hans Engel, Ernst Grü­ner, Fritz Witt­mann, Ehren­spiel­füh­rer Johann Hof­mann und den Gemein­de­rat Tho­mas Held, alle Trai­ner und Spar­ten­lei­ter, sowie an Alex­an­der Männ­lein, der zur Über­rei­chung der Gol­de­nen Rau­te anwe­send war. Ehren­vor­stand Peter Hof­mann ließ sich ent­schul­di­gen, da er einen ande­ren Ter­min hatte.

Als näch­stes wur­den die Ver­samm­lungs­teil­neh­mer gebe­ten sich von Ihren Plät­zen zu einer Gedenk­mi­nu­te an unse­re ver­stor­be­nen Mit­glie­der zu erhe­ben. Seit der letz­ten Ver­samm­lung 2022 sind Jan­nick Raum und Hans Leib­in­ger von uns gegangen.

Chri­sti­an Tau­ber, der auch durch die gesam­te Haupt­ver­samm­lung führ­te, stell­te fest, dass die Ver­samm­lung, inklu­si­ve der Tages­ord­nung, frist­ge­recht 2 Wochen vor der Durch­füh­rung in fol­gen­der Form ange­kün­digt wurde:

Fol­gen­de Tages­ord­nung lag aus und wur­de zusam­men mit der Ankün­di­gung der Ver­samm­lung veröffentlicht:

Begrü­ßung Toten­ge­den­ken Ver­lei­hung der Gol­de­nen Raute Ver­le­sung des Pro­to­kolls der letz­ten JHV Jah­res­rück­blick Bericht des Hauptkassiers Bericht der Kassenprüfer Ent­la­stung des Hauptkassiers Frei­ga­be der Bau­maß­nah­men Flutlichtanlage Berich­te der Spartenleiter Ent­la­stung des Vorstandsgremiums Neu­wah­len Wün­sche, Anträ­ge und Sonstiges

Danach begrüß­te er Alex­an­der Männ­lein, Bezirks­eh­ren­amts­be­auf­trag­ten, der zur Über­rei­chung der Gol­de­nen Rau­te anwe­send war. Die­ser über­nahm dann kurz das Wort. Die Gol­de­ne Rau­te ver­glich er mit den Ster­nen in der Gastro­no­mie. Dort, sowie auch im Ver­eins­we­sen kommt es auf die vie­len klei­nen Din­ge an und die Kon­ti­nui­tät. So hat der der HSV schon seit 2009 die sil­ber­ne Rau­te und seit 2017 die gol­de­ne Rau­te. Doch nach Ablauf der 5 Jah­res Frist hat der Ver­ein wie­der gezeigt, dass er die gol­de­ne Rau­te erneut ver­dient hat­te. Hier muss­te der Ver­ein eini­ges an wie­der­keh­ren­der Arbeit vor­le­ge, wie zum Bei­spiel Mit­glied im Sport Bünd­nis­ses, Vie­le ein­zel­ne Spar­ten, Arbeit mit Kin­dern und Jugend­li­chen, Inte­gra­ti­on von Flücht­lin­gen usw. Auch vor­bild­li­che Sport­an­la­gen und die viel­zäh­li­gen Ver­an­stal­tun­gen wur­den im hohen Maße gelobt. Danach über­gab er Vor­stand Chri­sti­an Tau­ber die Gol­de­ne Rau­te erneut. Chri­sti­an Tau­ber dank­te Alex­an­der Männ­lein und Moni Merz, der Ehren­amts­be­auf­trag­ten des Ver­eins, für die Organisation.

Im Anschluss wur­de das Pro­to­koll der Jah­res­haupt­ver­samm­lung vom 21.10.2022 durch Schrift­füh­rer Mat­thi­as Wit­schel ver­le­sen. Da es dies­mal 3 Jah­re umfass­te wur­de die Rekord­zeit aller­dings nicht geknackt.

Vor­stän­din Bet­ti Jag­lo infor­mier­te die Ver­samm­lung mit einem Jah­res­rück­blick der spar­ten­un­ab­hän­gi­gen Ereignisse:

Von Haupt­kas­sier Chri­sti­an Rabe folg­te der Kas­sen­be­richt für das Jahr 2019 und 2020 Die Neu­wah­len erfolg­ten ohne Komplikationen.

Das neue Vor­stands­gre­mi­um setzt sich aus Bet­ti­na Jag­lo, Ste­fan Esche­rich und Joa­chim Ober­lei­ter zusam­men. Schrift­füh­rer ist Mat­thi­as Wit­schel und Chr­siti­an Rabe der Kas­sier. Die Spar­ten­lei­ter sind wie folgt für den Bereich Fuß­ball, Hans Mar­tin Win­disch, Andre­as Gott­schalk, für die Gym­na­stik Moni­ka Merz, Ski­ab­tei­lung Tho­mas Held, Tisch­te­nis Andre­as Heid, Jugend­lei­ter in einer Dop­pel­funk­ti­on ist Ste­fan Escherich.