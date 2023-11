Wir, die Freun­de der Plas­sen­burg e.V., laden alle Inter­es­sier­ten zur Vor­trags­rei­he „Die fas­zi­nie­ren­de Welt des Hans von Kulm­bach“ ein. Im Rah­men die­ser Ver­an­stal­tun­gen tau­chen wir ein in das fes­seln­de Leben und Wir­ken des Künst­lers Hans von Kulm­bach. Aus­führ­lich beleuch­tet wird hier in Etap­pen Leben, Umfeld und Schaf­fen die­ses bedeu­ten­den Mei­sters der Renaissance-Kunst.

„Gleich einem Pin­sel­strich auf einer Lein­wand“ wird unse­re Vor­trags­rei­he die Far­ben, For­men und Emo­tio­nen von Hans von Kulm­bachs Kunst ein­fan­gen. Erle­ben Sie mit uns eine Rei­se durch sei­ne Gemäl­de, Zeich­nun­gen und Illu­stra­tio­nen. Ler­nen Sie die Beson­der­hei­ten sei­ner Tech­ni­ken und sei­ne Stil­merk­ma­le ken­nen, und das alles im Ver­bund mit dem histo­ri­schen Kon­text sei­ner Zeit im Über­gang von Spät­go­tik zu Renaissance.

Unse­re Vor­trags­rei­he wird von Kunst­ex­per­ten gelei­tet, die tie­fes Ver­ständ­nis für Hans von Kulm­bachs Zeit, Leben und Schaf­fen besit­zen. Sie wer­den Ihnen Ein­blicke in sei­ne künst­le­ri­sche Ent­wick­lung, sei­ne Quel­len der Inspi­ra­ti­on und sei­ne kul­tu­rel­le Bedeu­tung bis ins Heu­te vermitteln.

Refe­ren­ten sind Dr. G. Elben und H. Hohen­ner, außer­dem hat sich ein Über­ra­schungs­gast ange­kün­digt – ein ech­ter Insi­der zu HvK wird vor Ort sein. Sei­en Sie gespannt und kom­men Sie vorbei!

Der Rota­ry Club Kulm­bach hat im Jah­re 2001 der Stadt Kulm­bach die Sta­tue des Hans von Kulm­bach zum Geden­ken an den gro­ßen Sohn der Stadt der Stadt und ihrer Bür­ger­schaft über­ge­ben. Im Jah­re 2008 hat der RC Kulm­bach ein wei­te­res kul­tu­rel­les Pro­jekt in der Stadt umge­setzt: den Hans-von-Kulm­bach-Alt­stadt-Rund­gang. Horst Hohen­ner wird als Vor­sit­zen­der des Rota­ry Hilfs­werks Kulm­bach e.V. über die Idee, die Pla­nung, die Aus­ge­stal­tung und die Umset­zung die­ser bei­den Pro­jek­te berichten.

Herr Dr. Georg Elben beschäf­tigt sich seit über zwan­zig Jah­ren mit dem Leben und dem Wir­ken des Hans von Kulm­bach, nach­dem er vie­le Jah­re in Nürn­berg, Erlan­gen und Kulm­bach gelebt hat und mit der Kunst des Hans von Kulm­bach immer wie­der als Aus­stel­lungs­be­su­cher, Kir­chen­be­su­cher und dann spä­ter als Rota­ri­er in Kon­takt kam. Herr Dr. Elben wird sei­ne erwor­be­nen Kennt­nis­se in einem Vor­trag in Wort und Bild zu Gehör bringen.

Ver­an­stal­tungs­ort: Muse­en im Mönchs­hof / Kul­tur unterm Dach; Hofer Stra­ße 20, 95326 Kulmbach

Ver­an­stal­tungs­da­tum: 24.11.2023

Beginn: 19:00 Uhr

Ein­lass: ab 18:00 Uhr

Tickets sind erhält­lich bei okticket​.de unter

https://okticket.de/tickets-kulmb-1522-kunstbetrachtungen-in-bronze-u-farbe-kulmbach-museen-im-moenchshof-kultur-unterm-dach-2023–11-24-e44412

und an den bekann­ten Vorverkaufsstellen.

Der Ticket­preis beträgt 5 Euro. Zu jedem gekauf­ten Ticket gibt es eine Fla­sche „Kulm­bach1522-Bier“ (solan­ge der Vor­rat reicht).

Alle Ein­zel­ver­an­stal­tun­gen sind glei­cher­ma­ßen geeig­net für Kunst­lieb­ha­ber, Geschichts­in­ter­es­sier­te und Kreative.