In sei­ner Funk­ti­on als Vor­sit­zen­der des Zweck­ver­ban­des Berufs­fach­schu­le für Musik und Sing- und Musik­schul­werk Ober­fran­ken hat Land­rat Klaus Löff­ler Doro­thea Lieb gra­tu­liert, die auf 25 Dienst­jah­re im öffent­li­chen Dienst zurück­blicken kann.

Land­rat Löff­ler, der auch Glück­wün­sche im Namen von Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm über­mit­tel­te, bezeich­ne­te sie als wert­vol­le Stüt­ze in der Ein­rich­tung: „Ich dan­ke Ihnen für Ihr lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment und Ihre Ein­satz­be­reit­schaft.“ Ein Teil ihres Wir­kens erstrecke sich auch auf das Musi­zie­ren mit älte­ren Men­schen, was der Land­rat sehr begrüßte.

Manu­el Grund, kom­mis­sa­ri­scher Lei­ter der Berufs­fach­schu­le, hob neben dem lang­jäh­ri­gen Wir­ken von Doro­thea Lieb als Leh­re­r­ein für die Fächer Block­flö­te, Ensem­ble Alte Musik und Musik­ge­schich­te beson­ders im päd­ago­gi­schen Zusatz­jahr in der Musik­ge­r­ago­gik was nicht nur wert­vol­le päd­ago­gi­sche Erfah­run­gen für die Schü­le­rin­nen und Schü­ler dar­stellt, son­dern auch ein wert­vol­les musi­ka­li­sches Ange­bot für Senio­ren im Lucas-Cra­nach-Senio­ren­wohn­haus in Kro­nach. Für den Per­so­nal­rat gra­tu­lier­te Hel­ma Hein­ke­le, die die Jubi­la­rin als gute Ideen­ge­be­rin bezeich­ne­te, wodurch die Schu­le wei­ter zukunfts­fä­hig auf­ge­stellt werde.

Per­so­nal­re­fe­rent Chri­sti­an Neu­bau­er dank­te Doro­thea Lieb für ihren Ein­satz. Vie­le Schü­le­rin­nen und Schü­ler habe sie auf ihrem musi­ka­li­schen Weg beglei­tet, wofür er sei­nen Dank aussprach.