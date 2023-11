1.Herren: Zwei­ter Bay­ern­li­ga-Sieg in Folge

Am 8. Spiel­tag der Bay­ern­li­ga Nord sieg­te der SKC´67 Eggols­heim gegen den SKC Vic­to­ria Bam­berg 2 mit 5:3 (3427:3403). Auf Sei­ten der Gäste konn­te Uwe Wag­ner mit neu­em Ein­zel­bahn­re­kord von her­vor­ra­gen­den 642 Kegel glän­zen. Die Egger­bach­ta­ler lie­gen nun auf dem 8. Rang, wobei der Dritt­plat­zier­te nur zwei Punk­te mehr auf dem Kon­to hat.

Trai­ner Micha­el Par­zefall bau­te sein Team gehö­rig um. Zu Kapi­tän Kai Post­ler gesell­te sich Mar­kus Haus­ner im Start­paar. Dies soll­te auf­ge­hen, da sich Post­ler mit 570:538 und Haus­ner mit 582:553 behaup­ten konn­ten. Dem SKC-Mann­schafts­füh­rer gelang mit 172 Holz auf dem zwei­ten Durch­gang der beste Satz aus Sicht des SKC.

Im mitt­le­ren Abschnitt kam Andre­as Graf nicht in sein Spiel und wur­de nach 35 Wür­fen durch Chri­sto­pher Schlund ersetzt. Die­ser racker­te bis er sich den fina­len Satz sichern konn­te. Das Duell ende­te jedoch mit 533:573 für die Gast­mann­schaft. Span­nend ging es bei Robin Straß­ber­ger zu. Der erste Satz ende­te Unent­schie­den. Nach einem Satz­ge­winn gin­gen die bei­den ver­blie­be­nen mit jeweils zwei Kegel an die Vic­to­ria, sodass der MP trotz der mehr erziel­ten Kegel (579:575) eben­falls auf das Kon­to der Gäste wanderte.

Mit einem 2:2 (+25) wur­den nun Young­ster Enri­co Lache und Rou­ti­nier Frank Stein­hoff ins Ren­nen geschickt. Bei­de lie­fer­ten ein star­kes Spiel, doch auf Sei­ten der Vic­to­ria hat­te man mit Uwe Wag­ner den stärk­sten Spie­ler. Über die Durch­gän­ge von 149/155/164/174 erziel­te er mit 642 Holz nicht nur den Tages­best­wert, son­dern gar einen neu­en Ein­zel­bahn­re­kord. Den ersten Satz konn­te Stein­hoff mit 155 Holz sogar gewin­nen, im fina­len lie­fer­ten bei­de Akteu­re mit 162:174 ein Spek­ta­kel. Am Ende brach­te er mit 600 Holz den SKC-Best­wert ein, der aller­dings kei­nen MP ein­brach­te. Lache setz­te sich im letz­ten Satz mit 149:148 und schluss­end­lich mit 563:523 durch. Der 20jährige hat in die­ser Situa­ti­on nicht nur einen küh­len Kopf bewahrt, auch spie­le­risch konn­te er überzeugen.

„Das war ein wei­te­rer Step in die abso­lut rich­ti­ge Rich­tung. Ich freue mich für das Team, das es sich mit dem zwei­ten Sieg in Fol­ge belohnt hat“, so Par­zefall nach Spie­len­de. „Ich bin sehr glück­lich“, gab Stein­hoff zu und auch Lache ließ sei­ner Freu­de frei­en Lauf: „Es hat sich rich­tig gut ange­fühlt auf der Bahn. Am Ende hat­te ich gedacht, dass ich eine noch bes­se­re Zahl gespielt habe, so vol­ler Adre­na­lin war ich.“

1.Damen: Der­by­nie­der­la­ge erst am Ende fix

Im frän­ki­schen Der­by gegen den SKC Vic­to­ria Bam­berg setz­te es eine 2:6 Nie­der­la­ge, bei der aber die Eggols­hei­me­rin­nen lan­ge auf Augen­hö­he mit Bam­berg lagen. Am Ende muss­te man sich aber bei 3425 zu 3531 Holz geschla­gen geben und bleibt wei­ter­hin auf dem 10. Tabellenplatz.

Im Start setz­te man auf Manue­la Haß­fur­ther und Mela­nie Schwarz­mann. Wäh­rend Manu auf den letz­ten Wür­fen ihren Mann­schafts­punkt mit star­ken 593 zu 574 Holz sichern konn­te, muss­te die­sen Mel­li bereits nach 3 Bah­nen ihrer Geg­ne­rin über­las­sen. Mit 582 Zäh­lern spiel­te sie eine sehr gute Par­tie, war aber gegen die Tages­best­lei­stung ihrer Kon­tra­hen­tin von 628 Holz machtlos.

Im Mit­tel­paar gin­gen für die Eggols­hei­mer Romy Jop­pert und Andrea Ber­ger auf die Bahn. Romy lie­fer­te sich ein span­nen­des Duell mit der Bam­ber­ge­rin, ver­lor die­ses aber lei­der knapp bei 580 zu 584 Holz und 2:2 Satz­punk­ten. Wäh­rend­des­sen konn­te sich Andrea mit sehr star­ken 606 Holz und 2,5 gewon­nen Sät­zen den näch­sten Mann­schafts­punkt für Eggols­heim sichern.

Mit einem Rück­stand von 27 Holz gin­gen Anna Ritt­ha­ler und Petra Horn auf die Bahn. Anna star­te­te sehr gut, ver­lor aber dann die wei­te­ren Sät­ze und muss­te bei Holz­gleich­heit von 554 Zäh­lern den Punkt dem Gast über­las­sen. Petra kam nicht lei­der in ihr Spiel und mach­te nach 60 Wurf Platz für Cori­na Bese. Aber auch sie konn­te das Spiel nicht mehr dre­hen und somit ging die­ser Punkt bei 513 zu 589 Zäh­lern an die Bambergerin.

2.Damen: SKC ‚67 Eggols­heim 2 gegen SKC Adler Eichen­hüll 2074 : 2094 1:5

Es fehl­te der gro­ße Aus­rei­ßer nach oben!

In den ver­gan­ge­nen Heim­spie­len gelang es immer einer Spie­le­rin die Mar­ke um die 550 Holz zu knacken.

Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag blie­ben alle brav unter 531 Holz. Das reicht in die­ser Liga eben nicht aus, um die Punk­te nach Hau­se zu bringen.

Das Start­paar mit Ortrud Will und Sil­via Bess­ler ver­such­ten die Eichen­hül­le­rin­nen in Schach zu halten.

Will brauch­te ein­fach zu lan­ge, um in einen rou­ti­nier­ten Rhyth­mus zu kom­men und ver­gab dadurch die ersten 3 Sät­ze. Erst im letz­ten Satz viel der Gro­schen und die­sen ver­buch­te sie dann auch prompt für sich. Doch lei­der zu spät. Der Mann­schafts­punkt war bereits an die Gäste ver­ge­ben. Die­ser Ver­gleich ende­te mit 495:523 Holz.

Bess­ler mach­te ihr Sache bes­ser. Sie hol­te sich gleich den ersten Satz mit hauch­dün­nem Abstand. 144 Holz zu 143 Holz zeig­te der Tota­li­sa­tor für Eggols­heim an. Danach ver­hin­der­te eine etwas höhe­re Feh­ler­quo­te den Gewinn des Mann­schafts­punk­tes. End­stand 531:552 für Eichenhüll.

Das Schluss­duo hat­te dadurch schon eine Mam­mut­auf­ga­be. Es galt die Mann­schafts­punk­te zu holen und einen Rück­stand von 49 Holz wett zu machen. Oder für ein Unent­schie­den zu kämpfen.

Hel­ga Frie­de und Simo­ne Schramm zeig­ten im Räu­men immer wie­der ihr Kön­nen. Doch der Geg­ner kon­ter­te immer im rich­ti­gen Moment mit einem Neu­ner oder sogar drei davon hin­ter ein­an­der gespielt.

So wur­de es immer schwe­rer hier Boden gut zu machen.

Frie­de ergat­ter­te mit 529 zu 486 Holz den ein­zi­gen Mannschaftspunkt.

Auf den ande­ren Bah­nen muss­te Schramm ihrem Gegen­über das Feld mit 519 zu 533 Holz überlassen.

Bei der Betrach­tung aller drei­er Berei­che ging das Spiel in die Vol­len ver­lo­ren. Hier war Eichen­hüll knap­pe 20 Holz voraus.

„Obwohl wir die wenig­sten Feh­ler in einem Spiel für die­se Sai­son gemacht haben, reich­te es nicht aus, dass wir die Punk­te ein­fah­ren. Es spornt uns aber an. Wis­sen wir doch, dass wir auf dem rich­ti­gen Weg sind.“ so Ortrud Will am Ende die­ses Spieltages.

3.Herren: Schwe­re Aus­wärts­auf­ga­be für die 3ten Män­ner des SKC

Zu einem Schwe­ren Aus­wärts­spiel rei­ste man zum SV Wals­dorf der den vor­letz­ten Tabel­len­rang belegt. Jedoch soll­te man den Geg­ner nicht unter­schät­zen den die Tabel­le täuscht der SV ver­lor die mei­sten sei­ner Heim­spie­le nur Knapp. Die Män­ner um Uwe Rein­fel­der waren also gewarnt. Im Start begann Schumm Wil­helm als 2ter rück­te Schlund Chri­sto­pher ins gesche­hen auf Posi­ti­on 3 griff Uwe ein, und zum Schluss Rein­fel­der Adam.

Wil­helm begann wie die Feu­er­wehr mit 143 Holz kam dann aber außer tritt und muss­te den Besten Geg­ner an die­sem Tag zie­hen las­sen das Duell ende­te 546:522. Chri­sto­pher zeig­te erneut eine kon­zen­trier­te Lei­stung und schraub­te den Tota­li­sa­tor erneut zur Tages­best­lei­stung auf 551 Holz (139/142/151/119)

Mit einer 1:3 Füh­rung und 1 Holz plus betrat Uwe die Bah­nen und spiel­te mit gewohn­ter Kon­stanz, sein Geg­ner fand an die­sem Tag nicht in sein Spiel der Geg­ner wech­sel­te. Uwe zog sein Spiel aber kon­zen­triert durch und konn­te mit 452:536 Holz sei­nen Mann­schafts­punkt und 84 Holz ein­sacken. Dies­mal über die vol­le Distanz griff Adam ins gesche­hen ein, die­ser konn­te aber an die­sem Tag zu kei­ner Zeit in sein Spiel fin­den. Dadurch wur­de es noch­mal rich­tig span­nend mit dem bes­se­ren Ende für den SKC, das Duell ende­te 515:454.

Den Kra­cher des Spiel­tags brach­te Adam nach dem Spiel mit der Aus­sa­ge „a guter Gaul springt net höher als er muss“.

Am Ende konn­te man mit einem 2:4 nach Punk­ten und einer Gesamt­holz­zahl von 2039:2063 den 6ten Sieg in fol­ge ein­fah­ren. Ein wei­te­rer Grund zu Freu­de war das der Tabel­len 1te sei­ne Aus­wärts­auf­ga­be ver­lor und man jetzt Punkt­gleich mit die­sem von der Tabel­len­spit­ze grüßt.

Jugend: Kla­re Nie­der­la­ge der U18 trotz guter Leistung

Luca 540 Holz, Marie 558 Holz

Rich­tig guten Kegel­sport beka­men die Fans am Frei­tag Abend zu sehen, als die SKC Jugend U18 auf die JSpG Bam­berg 3 traf. Im Start tat sich Patri­cia Först im zwei­ten Satz sehr schwer und wur­de nach 60 Wurf und 208 Holz plan­mä­ßig abge­löst. Neben­an begann Luca Lococ­cio­lo etwas ver­hal­ten (109 Zäh­ler), stei­ger­te sich aber dann enorm (138,145,148). Sein Spiel wirk­te wie aus einem Guß und er lan­de­te bei sei­ner per­sön­li­chen Best­lei­stung von 540 Holz!

Damit war die Aus­gangs­la­ge für das Schluss­paar nicht aus­sichts­los, 1:1 SP und – 31 Holz. Jonas Mau­ser ließ im zwei­ten Satz die Hoff­nung auf den SP noch­mal auf­kom­men, hat­te aber an die­sem Tag gegen sei­ne Kon­tra­hen­tin das Nach­se­hen (473:522). Den schwer­sten Brocken hat­te Marie Will mit dem KV-Spie­ler Micha­el Schumm gesetzt bekom­men. Es ent­wickel­te sich ein packen­des Duell auf einem klas­se Niveau. Obwohl Marie im zwei­ten Satz von der Holz­zahl etwas abge­hängt wur­de, spiel­te sie unbe­irrt wei­ter. Am Ende hieß es 558:602, wozu man bei­den nur gra­tu­lie­ren kann für die­se über­ra­gen­den Lei­stun­gen. Außer­dem knack­te Schumm den Bahn­re­kord auf Bahn 1 (166 Holz) und den Gesamt­re­kord auf der Anlage.

Das Spiel wur­de 1:5 und 1991:2115 verloren.

„Heu­te haben wir die ins­ge­samt beste Mann­schafts­lei­stung der U18 gese­hen. Scha­de, dass es nicht zu wenig­stens einem Punkt gereicht hat.“ so ein trotz­dem sehr zufrie­de­ner Trai­ner Chri­sti­an Will.