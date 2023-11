STRUL­LEN­DORF, LKR. BAM­BERG / BAM­BERG. Am Don­ners­tag, 26. Okto­ber, floh ein Mann mit einem gestoh­le­nen Auto vor meh­re­ren Poli­zei­strei­fen. Nach einer Ver­fol­gungs­jagd nah­men Poli­zei­be­am­te den Flüch­ti­gen im Stadt­ge­biet Bam­berg fest. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat­te die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach wie vor Zeugen.

Ein 50-Jäh­ri­ger hat­te sich an besag­tem Don­ners­tag­abend in Roß­dorf am Forst an meh­re­ren Autos zu schaf­fen gemacht. Ein Zeu­ge wähl­te den Not­ruf. Als eine Poli­zei­strei­fe den Mann kurz dar­auf in sei­nem Auto kon­trol­lie­ren woll­te, igno­rier­te die­ser die Anhalt­si­gna­le und floh statt­des­sen in einem gestoh­le­nen Auto mit hoher Geschwin­dig­keit. Bei der Ver­fol­gungs­fahrt gefähr­de­te er meh­re­re Per­so­nen. Ein Poli­zei­be­am­ter und eine Auto­fah­re­rin erlit­ten hier­bei Ver­let­zun­gen. Im Stadt­ge­biet Bam­berg konn­ten meh­re­re Poli­zi­sten den Flüch­ti­gen stel­len und fest­neh­men. Dabei wur­de ein Beam­ter leicht ver­letzt. Am Fol­ge­tag erließ ein Rich­ter auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg Haft­be­fehl gegen den Mann. Er muss sich wegen des Ver­dachts des zwei­fa­chen ver­such­ten Mor­des zur Ver­deckung der vor­an­ge­gan­ge­nen Eigen­tums­de­lik­te jeweils mit gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung und gefähr­li­chem Ein­griff in den Stra­ßen­ver­kehr zum Nach­teil der Ver­letz­ten straf­recht­lich verantworten.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg sucht aktu­ell zwei Zeu­gen, ver­mut­lich Mut­ter und Sohn, die mit ihrem Auto an der Stra­ßen­sper­re bei Geisfeld in Fahrt­rich­tung Bam­berg von der Poli­zei ange­hal­ten wur­den und anschlie­ßend zu Fuß wei­ter­gin­gen. Bit­te mel­den Sie sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bamberg.