Land­rat stellt die Wei­chen auf Zukunft

„Was­ser­stoff ist ein wich­ti­ger Bau­stein für eine gelin­gen­de Ener­gie­wen­de. Des­halb brau­chen wir für den Land­kreis Bam­berg eine Was­ser­stoff-Stra­te­gie.“ Mit die­sen Wor­ten eröff­ne­te Land­rat Johann Kalb am 10. Novem­ber den inter­ak­ti­ven Was­ser­stoff-Work­shop des Land­krei­ses auf dem Are­al des Cle­an­tech Inno­va­ti­on Parks. Land­rat Johann Kalb hat­te Ver­tre­ter aus Wirt­schaft, Wis­sen­schaft, Kom­mu­nal­po­li­tik und Kam­mern ein­ge­la­den, um in einem ersten Schritt die bis­he­ri­gen Akti­vi­tä­ten im Land­kreis rund um das The­ma „Was­ser­stoff“ vor­zu­stel­len, die Was­ser­stoff-Poten­zia­le auf­zu­zei­gen und die Bedar­fe zu ermit­teln. Aus den gewon­ne­nen Erkennt­nis­sen sol­len dann im Nach­gang Hand­lungs­emp­feh­lun­gen abge­lei­tet und eine Was­ser­stoff-Road­map für den Land­kreis erstellt wer­den. Mode­riert wur­de der Work­shop von Jan Fried­rich von der endu­ra kom­mu­nal GmbH, einem Bera­tungs­un­ter­neh­men, wel­ches Kom­mu­nen bei nach­hal­ti­gen Ener­gie- und Mobi­li­täts­pro­jek­ten begleitet.

Aktu­ell wich­tig­ster Akteur und Keim­zel­le für das The­ma Was­ser­stoff im Land­kreis ist der Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park in Hall­stadt. Dort wer­den Pro­jek­te schwer­punkt­mä­ßig in den The­men­fel­dern Clean Ener­gy, nach­hal­ti­ge und res­sour­cen­scho­nen­de Pro­duk­ti­on, KI/​Digitalisierung und lebens­lan­ges Ler­nen vor­an­ge­trie­ben. Geschäfts­füh­rer Peter Kel­ler stell­te dem Audi­to­ri­um die jüng­sten Ent­wick­lun­gen rund um das The­ma „Was­ser­stoff“ auf dem Are­al vor. In wei­te­ren Impuls­vor­trä­gen wur­de über die bis­he­ri­gen Akti­vi­tä­ten auf Sei­ten der Land­kreis­ver­wal­tung, die geplan­te Was­ser­stoff-Tank­stel­le am Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park und den in Pla­nung befind­li­chen Elek­tro­ly­seur zur Erzeu­gung von grü­nem Was­ser­stoff infor­miert. Zuge­schal­tet wur­de außer­dem ein Ver­tre­ter von Ede­ka Nord­bay­ern, der über die stra­te­gi­sche Ent­schei­dung im Unter­neh­men, im Schwer­last­ver­kehr auf Was­ser­stoff-Fahr­zeu­gen zu set­zen, berich­te­te. Dar­aus ent­stand eine rege Dis­kus­si­on unter den anwe­sen­den Ver­tre­tern aus der Logi­stik­bran­che über die aktu­el­len poli­ti­schen Rah­men­be­din­gun­gen und die feh­len­de Sicher­heit für eine ver­läss­li­che staat­li­che Anschaf­fungs­för­de­rung emis­si­ons­frei­er Fahrzeuge.

„Es war sehr inter­es­sant zu sehen, an wie vie­len Stel­len im Land­kreis bereits über Was­ser­stoff nach­ge­dacht und mit Was­ser­stoff geplant wird, aber auch wel­che Hür­den es zum Gelin­gen der Antriebs­wen­de in der Logi­stik­bran­che gibt“, so Land­rat Kalb im Nach­gang der Ver­an­stal­tung. „Das durch­weg posi­ti­ve Feed­back der Teil­neh­men­den bestärkt uns in unse­rem Vor­ha­ben die­ses viel­schich­ti­ge The­ma gemein­sam anzu­ge­hen und eine Was­ser­stoff­stra­te­gie für den Land­kreis Bam­berg zu erarbeiten.“

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​cle​an​tech​-inno​va​ti​on​-park​.de/