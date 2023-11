„Frau­en­ge­schich­ten in Erlan­gen“: Stadt­füh­rung am Samstag

„Von Huge­not­tin­nen, Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Haus­frau­en“ – zwar stan­den häu­fig die Män­ner im Vor­der­grund der Geschichts­chro­ni­ken, den­noch präg­ten auch die Frau­en maß­geb­lich die Histo­rie mit. Das Leben der Frau­en wur­de aber auch ent­schei­dend durch die Zeit und die Gesell­schaft, in der sie leb­ten, geprägt. Die Geschich­te der Frau ist viel­fäl­tig und facet­ten­reich – auch in Erlan­gen. Stadt­füh­re­rin Gise­la Schütt führt am Sams­tag, 25. Novem­ber, ab 15:00 Uhr durch Erlan­gen unter dem Mot­to „Frau­en­ge­schich­ten“.

Treff­punkt ist der Ein­gang der Huge­not­ten­kir­che (Huge­not­ten­platz). Die Füh­rung ist auch mit Rol­la­tor und Roll­stuhl mög­lich. Die vom Erlan­ger Tou­ris­mus und Mar­ke­ting Ver­ein (ETM) e. V. ange­bo­te­ne Stadt­füh­rung fin­det im Rah­men des städ­ti­schen Ver­an­stal­tungs­pro­gramms zum Inter­na­tio­na­len Tag gegen Gewalt an Frau­en statt.

Fei­ern für einen guten Zweck: Fie­sta für San Car­los am Samstag

Auch in die­sem Jahr fei­ert die Stadt Erlan­gen wie­der ihre Bene­fiz-Fie­sta für San Car­los als rau­schen­de Par­ty. Am Sams­tag, 25. Novem­ber, ab 20:00 Uhr ist es soweit. Gefei­ert wird wie immer im Kul­tur­zen­trum E‑Werk (Fuch­sen­wie­se 1). Der Ein­tritt kostet 10,00 Euro (ermä­ßigt 5,00 Euro).

Die Akteu­re der Städ­te­part­ner­schaft Erlan­gen-San Car­los laden dazu ein, bei Lati­no-Musik, tro­pi­schen Cock­tails und nica­ra­gua­ni­schen Häpp­chen die Lebens­freu­de und Wär­me der Part­ner­stadt in Zen­tral­ame­ri­ka zu erle­ben. Zudem gibt es die Mög­lich­keit, mehr über die Part­ner­schafts­ak­ti­vi­tä­ten zu erfah­ren. Ab 20:30 Uhr steht hof­fent­lich kein Fuß mehr still: Die Grup­pe „Caña Que Que“ um den Musi­ker Gabri­el Mora­les Rig­gio­ni zün­det ein bun­tes Feu­er­werk an latein­ame­ri­ka­ni­schen Rhyth­men – von Sal­sa und Meren­gue über Son Cuba­no bis Cum­bia. Und wer danach noch nicht genug hat, kann zur Musik von DJ José Luis Orte­ga Ller­as weitertanzen.

Das städ­ti­sche Büro für Chan­cen­gleich­heit und Viel­falt / Inter­na­tio­na­le Bezie­hun­gen koope­riert bei die­ser Ver­an­stal­tung mit dem Kul­tur­zen­trum E‑Werk, dem Ver­ein Städ­te­part­ner­schaft Erlan­gen – San Car­los e. V., dem Albert-Schweit­zer-Gym­na­si­um, der Fran­co­ni­an Inter­na­tio­nal School und dem Welt­la­den Erlan­gen e. V.

Der Ver­an­stal­tungs­ort ist roll­stuhl­ge­recht. Wer auf­grund einer Ein­schrän­kung wei­te­re Unter­stüt­zung benö­tigt, kann sich per E‑Mail mel­den (staedtepartnerschaften@​stadt.​erlangen.​de).

Auto­no­mes Frau­en­haus fei­ert 45-jäh­ri­ges Bestehen

Mit einer Fei­er am Sonn­tag, 26. Novem­ber, begeht das Auto­no­me Frau­en­haus Erlan­gen sei­nen 45. Geburts­tag. Mit Rede­bei­trä­gen, auch aus der Ver­gan­gen­heit, Kaf­fee und Kuchen und einem Blick auf wich­ti­ge Errun­gen­schaf­ten wird im Treff­punkt Röthel­heim­park (Schenk­stra­ße 111) am Son­tag, 26. Novem­ber, gefei­ert. Beginn ist um 13:00 Uhr. Das Auto­no­me Frau­en­haus Erlan­gen bit­tet zur Pla­nung um eine Anmel­dung per E‑Mail (frauenhauserlangen@​web.​de).

Die Ver­an­stal­tung fin­det im Rah­men der städ­ti­schen Rei­he zum Inter­na­tio­na­len Tag gegen Gewalt an Frau­en statt.

Ver­kehrs­be­schrän­kun­gen in der Gebbertstraße

Auf­grund von Bau­maß­nah­men kommt es in der Geb­bert- und der Bres­lau­er Stra­ße ab sofort zu stär­ke­ren Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen. Die Bau­stel­le wan­dert bis Frei­tag, 22. Dezem­ber, von der Bres­lau­er Stra­ße (zwi­schen Geb­bert- und Gör­lit­zer Stra­ße) bis in die Geb­bert­stra­ße (zwi­schen Bres­lau­er und Glei­wit­zer Stra­ße). Die Erlan­ger Stadt­wer­ke ver­le­gen Strom­ka­bel und Haus­an­schlüs­se. Es kommt zu halb­sei­ti­gen Sper­run­gen, von den denen auch Fuß- und Rad­weg betrof­fen sind. Im Bau­ver­lauf kommt es ledig­lich in der Reichs­wald­stra­ße (Ein­mün­dung Geb­bert­stra­ße) zu einer Voll­sper­rung. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Vor­über­ge­hen­de Sper­rung des Bier­wegs ver­schiebt sich

Im Zuge der Bau­ar­bei­ten für den sechs­strei­fi­gen Aus­bau der Bun­des­au­to­bahn A3 wird die Aurach­tal­brücke in zwei Etap­pen neu gebaut. Wie die Auto­bahn­di­rek­ti­on Nord­bay­ern mit­teilt, ver­schiebt sich die ange­kün­digt Sper­rung des Bier­wegs. Sie fin­det von Diens­tag, 28. Novem­ber, bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 8. Dezem­ber, statt. Das Teil­bau­werk, das die Rich­tungs­fahr­bahn Frankfurt/​Main trägt, wird erneu­ert. Der unter der Brücke ver­lau­fen­de Rad- und Wirt­schafts­weg (Bier­weg) muss wegen der Bau­ar­bei­ten gesperrt wer­den. Die Her­zo­gen­au­ra­cher Stra­ße ist in die­ser Zeit unein­ge­schränkt passierbar.