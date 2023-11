Jahr für Jahr macht der welt­wei­te Tag gegen Gewalt an Frau­en (25. Novem­ber) auf das hohe Aus­maß von Gewalt gegenüber…

Land­rats­amt Forch­heim infor­miert am „Tag gegen Gewalt an Frau­en“ über Hil­fen

Forch­heim: Bene­fiz­kon­zert – 4 Kings spen­den den Par­ty­er­lös

Am 20. Mai 2023 fand die 4‑Kings-Par­ty No. 17 in Forch­heims Kel­ler­wald statt. Dies­mal waren der Rappen‑, der Win­ter­bau­er- sowie…