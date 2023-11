Sofia Tal­vik: A cele­bra­ti­on of win­ter – licht­vol­le Songs für die dunk­le Zeit am Fr. 01.12.2023, 20.00

Sofia Tal­vik ist eine außer­ge­wöhn­li­che, schwe­di­sche Sän­ge­rin! Mit ihrer hauch­zar­ten Stim­me und ihrer nor­di­schen Schön­heit ent­führt sie Ihre Zuhö­rer im Hand­um­dre­hen ins Land der Mit­som­mer­nacht! Eigens für den Dezem­ber hat sie in bester schwe­di­scher Jul-Tra­di­ti­on eine bezau­bern­de Mischung aus eige­nen Weih­nachts­lie­dern und win­ter­li­chen Cover­songs zusam­men­ge­stellt und gastiert bereits zum 5ten Mal bei uns.

Seit vie­len Jah­ren ver­öf­fent­licht Sofia jähr­lich eine ori­gi­nel­le Weih­nachts-Sin­gle als Geschenk für ihre Fans. Damit möch­te sie uns die ande­re Sei­te von Weih­nach­ten zei­gen, die ursprüng­li­che und nicht kom­mer­zi­el­le. Ihre Lie­der por­trä­tie­ren die weni­ger Glück­li­chen und Unglück­li­chen und knüp­fen damit unmit­tel­bar an die Bot­schaft der Engel an. Eine schö­ne und ruhi­ge Pau­se von der Hek­tik und dem Trei­ben – ein Kon­zert zum Auf­at­men und Innehalten.

Soli­da­ri­scher Kon­zert­bei­trag nach Selbst­ein­schät­zung zw. 15 – 20 €

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.sofi​a​tal​vik​.com