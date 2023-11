Seit gut einem Jahr gibt es in Bay­ern das För­der­pro­gramm „Streu­obst für alle!“. Damit för­dert das Staats­mi­ni­ste­ri­um für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten den Kauf hoch­stäm­mi­ger Obst­ge­höl­ze mit bis zu 45 € pro Baum. Bis­her wur­den im Hof­hei­mer Land meh­re­re Sam­mel­an­trä­ge von Obst- und Gar­ten­bau­ver­ei­nen, Dorf­ge­mein­schafts­ver­ei­nen oder Gemein­den ein­ge­reicht. Der Hof­hei­mer Land e.V. bie­tet nun selbst als Pro­jekt­trä­ger inter­es­sier­ten Pri­vat­per­so­nen aus den sie­ben Mit­glieds­kom­mu­nen an, sich an einer Sam­mel­be­stel­lung zu betei­li­gen, wenn sich Ihnen vor Ort bis­lang kei­ne ande­re Mög­lich­keit gebo­ten hat.

Wer Inter­es­se an der För­de­rung von Streu­obst­bäu­men hat, kann sich bis 31.12.2023 bei Phil­ipp Lurz von der Gemein­de-Alli­anz mel­den. Im Janu­ar wird der Sam­mel­an­trag dann beim Amt für Länd­li­chen Ent­wick­lung Unter­fran­ken ein­ge­reicht. Die Anfor­de­run­gen an Sor­te und Qua­li­tät der Obst­bäu­me sind klar vor­ge­ge­ben. Es wird daher unbe­dingt emp­foh­len, sich vor­ab dar­über zu infor­mie­ren. Als Ansprech­part­ner steht Herr Lurz zur Ver­fü­gung. Kon­takt: 09523 30337 16 oder philipp.​lurz@​hofheimer-​land.​de. Infor­ma­tio­nen fin­den Inter­es­sier­te außer­dem auf der Web­site des StM­ELF unter www​.stm​elf​.bay​ern​.de/​l​a​n​d​e​n​t​w​i​c​k​l​u​n​g​/​l​a​n​d​s​c​h​a​f​t​/​s​t​r​e​u​o​bst.