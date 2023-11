Jahr für Jahr macht der welt­wei­te Tag gegen Gewalt an Frau­en (25. Novem­ber) auf das hohe Aus­maß von Gewalt gegen­über Frau­en auf­merk­sam. Um die Bevöl­ke­rung, betrof­fe­ne Frau­en und Per­so­nen aus deren Umfeld, über Hilfs- und Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten sowie die aktu­el­le Lage im Frau­en­haus Bam­berg zu infor­mie­ren, wird sei­tens der Gleich­stel­lungs­stel­le in Koope­ra­ti­on mit den Frau­en­ver­bän­den im Land­kreis Forch­heim ein Vor­trag über das Frau­en­haus Bam­berg am Mon­tag, 27. Novem­ber 2023 um 19 Uhr im Kul­tur­raum St. Gere­on beim Land­rats­amt Forch­heim ange­bo­ten (Kurs-Nr. 710); Anmel­dung bit­te unter www​.vhs​-forch​heim​.de, Ein­tritt frei.

Dabei wird die Lei­te­rin des Frau­en­hau­ses Bam­berg, Frau Bet­ti­na Hain­ke, über die Arbeit und Situa­ti­on im Frau­en­haus berich­ten. Laut Sta­ti­stik ist jede drit­te Frau im Lau­fe ihres Lebens von Gewalt betrof­fen. Umso wich­ti­ger ist es, dass von kör­per­li­cher, sexu­el­ler oder psy­chi­scher Gewalt Betrof­fe­ne ent­spre­chen­de Bera­tungs- und Anlauf­stel­len ken­nen, um sich an die­se zu wen­den und sich dau­er­haft aus der Not­la­ge befrei­en zu können.

Das Frau­en­haus Bam­berg bie­tet Bera­tung und Unter­kunft; bedroh­te und miss­han­del­te Frau­en kön­nen sich rund um die Uhr unter Tel. 0951 58280 an das

Frau­en­haus Bam­berg, wen­den. Auch über das HIL­FE­TE­LE­FON Gewalt gegen Frau­en, Tel. 116 016 oder online unter www​.hil​fe​te​le​fon​.de ist eine pro­fes­sio­nel­le und qua­li­fi­zier­te kosten­freie Bera­tung in 18 Fremd­spra­chen an 365 Tagen im Jahr möglich.