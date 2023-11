Zur 68. Ordent­li­chen Gene­ral­ver­samm­lung des Gesang­ver­ein Cäci­lia Kirch­eh­ren­bach, konn­te Vor­sit­zen­der Micha­el Knör­lein zahl­rei­che Mit­glie­der und Gäste begrüßen.

Nach dem Toten­ge­den­ken, ver­las Schrift­füh­re­rin Jut­ta Pie­ger das aus­führ­li­che Pro­to­koll des Vorjahres.

Im anschlie­ßen­den Bericht des Vor­sit­zen­den Micha­el Knör­lein berich­te­te die­ser über die mehr als 60 Ter­mi­ne im ver­gan­ge­nen Ver­eins­jahr. Ein cho­ri­scher Höhe­punkt war die Abendse­re­na­de in deren Rah­men Chor­lei­ter Chri­stof Goger ver­ab­schie­det wur­de. Gesel­lig war man bei der Win­ter­wan­de­rung und dem Aus­flug nach Ful­da unter­wegs. Bedingt durch den Chor­lei­ter­wech­sel konn­te kein wei­te­rer grö­ße­rer Chor­au­f­tritt durch­ge­führt wer­den. Abschlie­ßend ließ der Vor­sit­zen­de im Kurz­ab­riss sei­ne nun­mehr 30-jäh­ri­ge Amts­zeit Revue passieren.

Im Herbst über­nahm mit Regi­na Frei­wald eine neue Chor­lei­te­rin den gemisch­ten Chor und Cantabella.

Erfreu­lich ist, dass der Nach­wuchschor mitt­ler­wei­le so stark ist, dass seit Sep­tem­ber mit zwei Chö­ren geprobt wird. Den neu­en Jugend­chor lei­tet die bis­he­ri­ge Chor­lei­te­rin Julia Plei­chin­ger und für den Kin­der­chor konn­te Manue­la Hof­mann gewon­nen wer­den. In ihren Berich­ten ski­zier­ten die drei Chor­lei­te­rin­nen die aktu­el­le Situa­ti­on in den Chören.

Von einer posi­ti­ven Kas­sen­ent­wick­lung konn­te Kas­sier Bea­te Post­ler berich­ten, was u.a. auch auf die in die­sem Jahr erfolg­rei­che Sonn­wend­fei­er zurück­zu­füh­ren ist. Die bei­den Kas­sen­prü­fer Josef Geb­hardt und Mar­tin Traut­ner bestä­tig­ten ein­wand­freie Kassenführung.

Ein Höhe­punkt der Ver­samm­lung war die Aus­zeich­nung ver­dien­ter Mit­glie­der. Zusam­men mit dem Kreis­ge­schäfts­füh­rer Wer­ner Löb­lein ehr­ten die bei­den Vor­sit­zen­den Micha­el Knör­lein, auch in sei­ner Funk­ti­on als Sän­ger­grup­pen­vor­sit­zen­der, und Edel­traud Rösch ver­dien­te Mitglieder.

Als pas­si­ves und för­dern­des Mit­glied hält seit 25 Jah­ren Micha­el Pie­ger dem Ver­ein die Treue. Auf mitt­ler­wei­le 40 Jah­re kann Gün­ter Anderl zurückblicken.

Für 50 Jah­re erhielt die Ehrung Ger­lin­de Anderl.

Eine beson­de­re Ehrung wur­de Mar­tin Traut­ner für 65 Jah­re akti­ves Sin­gen zuteil. Neben der Ver­eins­ur­kun­de erhielt er die Urkun­den des Frän­ki­schen Sän­ger­bun­des und Deut­schen Chor­ver­ban­des mit den Ehrungsnadeln.

Bei der im Anschluss durch­ge­führ­ten Neu­wahl wur­den Vor­sit­zen­der Micha­el Knör­lein eben­so wie 2. Vor­sit­zen­de Edel­traud Rösch, Schrift­füh­re­rin Jut­ta Pie­ger und Kas­sier Bea­te Post­ler ein­stim­mig in ihren Ämtern bestä­tigt. Auch Kul­tur­wart Wer­ner Löb­lein, Fah­nen­jun­ker Roland Post­ler und Jugend­be­auf­trag­te Sabi­ne Post­ler-Götz sowie die Noten­war­te Petra Schnit­zer­lein und Klaus Pokor­ny erhiel­ten ein­mü­ti­ge Zustimmung.

Als Bei­sit­zer ergän­zen die Vor­stand­schaft Chri­sti­ne Geb­hardt, Mela­nie Götz, Inge Hof­mann, Bir­git Knör­lein, Toni Post­ler und Doris Rop­pelt. Die Kas­se wird wei­ter­hin von Josef Geb­hardt und Mar­tin Traut­ner geprüft.

Eine Über­ra­schung hat­te die Vor­stand­schaft für Vor­sit­zen­den Micha­el Knör­lein und sei­ne Frau Bir­git parat, dem sie für mitt­ler­wei­le 30 Jah­re im Amt als 1.Vorsitzender einen Prä­sent­korb mit ent­spre­chen­der Lau­da­tio durch die 2. Vor­sit­zen­de Edel­traud Rösch überreichten.

Ein Aus­blick auf die anste­hen­den Ter­mi­ne und die Vor­schau auf 2024 u.a. mit der Fei­er von Chor­ju­bi­lä­en been­de­ten die har­mo­ni­sche Versammlung.